15+ девушек наглядно показали, как выглядит макияж, сделанный руками отнюдь не из плеч
Собираясь сделать макияж самостоятельно или обращаясь к профессионалу, девушки рассчитывают, что станут еще краше и эффектнее. Но, увы, не всегда в конце ждет блестящий результат, а иногда и вовсе то, что получается, больше напоминает «Маски-шоу».
Мы в AdMe.ru любим людей, которые с юмором относятся даже к провальным ситуациям.
«Попросила визажиста сделать мне макияж на встречу выпускников»
«Просто смеюсь над собой. Посмотрите, как я раньше красила брови»
«Я сходила на пробный макияж перед выпускным. Левая сторона мне определенно не нравится»
Девушка сходила на пробный свадебный макияж. Хотела максимально нейтральный макияж со светлыми губами. И вот что получилось
«Сегодня мне сделали макияж в одной известной сети магазинов косметики»
«Моя подруга — визажист-самоучка. Она решила показать другой моей подруге, на что способна»
«Я сделала себе прическу и макияж бесплатно, будучи моделью в Бразилии. Прической я довольна, а вот макияжем не очень»
«Неудачный макияж перед показом мод, в котором я должна была участвовать»
«Мой старый макияж. Посмотрите на эти брови, контур носа. Это что-то невероятное»
«Позвольте мне показать вам единственный раз, когда я обратилась к визажисту перед вечеринкой на работе. Кажется, мое лицо говорит само за себя»
«Мой ужасный свадебный макияж, за который я заплатила $ 50»
«Визажист сделала мне макияж, и вот как она накрасила мои брови. Для сравнения: на правом фото то, как они выглядят в обычной жизни»
«Визажист сказала, что теплые цвета в макияже сделают мое лицо слишком красным. Я доверилась ей и теперь выгляжу как кукла Барби из 90-х. На самом деле я на грани того, чтобы расплакаться»
«Попросила сделать нежно-персиковый свадебный макияж»
«Я никогда не красилась в старшей школе, но решила сделать макияж для выпускного вечера в небезызвестном магазине. Думаю, я должна этим поделиться»
«Моей сестре сделали макияж к моему 30-летию. Она хорошо красится сама, но тут захотела побаловать себя. Теперь, когда хочу поднять себе настроение, я смотрю на эту фотографию. И да, это стоило € 60»
Вот как отреагировала сама сестра: «Мне сделали макияж. Аж дыхание сперло, мне ведь еще за это платить».
«Я пыталась сделать макияж в стиле Дэдпула. Да, это ужасно. Думаю, в этом виноваты на 90 % тени и на 10 % я»
А в вашей жизни случались такие бьюти-провалы? Как вы отреагировали?
Фото на превью Secure_Dragonfruit69 / Reddit
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