15+ девушек наглядно показали, как выглядит макияж, сделанный руками отнюдь не из плеч

Собираясь сделать макияж самостоятельно или обращаясь к профессионалу, девушки рассчитывают, что станут еще краше и эффектнее. Но, увы, не всегда в конце ждет блестящий результат, а иногда и вовсе то, что получается, больше напоминает «Маски-шоу».

Мы в AdMe.ru любим людей, которые с юмором относятся даже к провальным ситуациям.

«Попросила визажиста сделать мне макияж на встречу выпускников»

«Просто смеюсь над собой. Посмотрите, как я раньше красила брови»

«Я сходила на пробный макияж перед выпускным. Левая сторона мне определенно не нравится»

Девушка сходила на пробный свадебный макияж. Хотела максимально нейтральный макияж со светлыми губами. И вот что получилось

«Сегодня мне сделали макияж в одной известной сети магазинов косметики»

«Моя подруга — визажист-самоучка. Она решила показать другой моей подруге, на что способна»

«Я сделала себе прическу и макияж бесплатно, будучи моделью в Бразилии. Прической я довольна, а вот макияжем не очень»

«Неудачный макияж перед показом мод, в котором я должна была участвовать»

«Мой старый макияж. Посмотрите на эти брови, контур носа. Это что-то невероятное»

«Позвольте мне показать вам единственный раз, когда я обратилась к визажисту перед вечеринкой на работе. Кажется, мое лицо говорит само за себя»

«Мой ужасный свадебный макияж, за который я заплатила $ 50»

«Визажист сделала мне макияж, и вот как она накрасила мои брови. Для сравнения: на правом фото то, как они выглядят в обычной жизни»

«Визажист сказала, что теплые цвета в макияже сделают мое лицо слишком красным. Я доверилась ей и теперь выгляжу как кукла Барби из 90-х. На самом деле я на грани того, чтобы расплакаться»

«Попросила сделать нежно-персиковый свадебный макияж»

«Я никогда не красилась в старшей школе, но решила сделать макияж для выпускного вечера в небезызвестном магазине. Думаю, я должна этим поделиться»

«Моей сестре сделали макияж к моему 30-летию. Она хорошо красится сама, но тут захотела побаловать себя. Теперь, когда хочу поднять себе настроение, я смотрю на эту фотографию. И да, это стоило € 60»

Вот как отреагировала сама сестра: «Мне сделали макияж. Аж дыхание сперло, мне ведь еще за это платить».

«Я пыталась сделать макияж в стиле Дэдпула. Да, это ужасно. Думаю, в этом виноваты на 90 % тени и на 10 % я»