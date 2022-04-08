15 девушек, которым надоела роль Рапунцель — и они отдали свое сердце коротким стрижкам

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Длинные волосы обычно ассоциируются с женственностью, поэтому нередко дамы предпочитают их отращивать. Но те, кто не боится экспериментировать с внешностью, легко срезают все лишнее и срывают куш, ведь короткая стрижка много кому идет.

Мы в AdMe.ru уверены, что девушки могут быть очаровательны с волосами любой длины и не стоит отказывать себе в чем-то новом, если душа этого просит.

«Обрезала волосы. Чувствую такое облегчение, просто гора с плеч»

Твои волосы великолепны в обоих случаях! Я взвизгнула, когда увидела второе фото. Сколько же ты обрезала! © QuetzalKraken / Reddit

«Несколько недель назад я сбрила волосы и, честно говоря, каждый раз, когда смотрю в зеркало, прихожу в восторг от того, что вижу. Это прекрасно»

«После 8 месяцев раздумий я наконец-то решилась обрезать волосы! Чувствую себя такой дерзкой»

«До и после. Обрезала волосы и чувствую себя свободной!»

«Я сделала это! Обкорнала 76 см волос и чувствую себя совершенно другим человеком»

«Наконец-то я набралась смелости остричь волосы, и мне нравится результат»

«До и после стрижки. Мои волосы теперь чувствуют себя более здоровыми»

«Отрезала 20 см волос»

Небольшая трансформация: от длинноволосой красотки до девушки с короткой стрижкой

«Я состригла 15 см волос»

«Мое „до и после“»

«Меня бросила любовь всей моей жизни, поэтому я отрезала себе волосы»

«В прошлом году я сделала несколько сумасшедших вещей со своими волосами. А неделю назад я вообще их все обстригла!»

«Обрезала 43 см волос и хочу отдать их на благотворительность»

«Клиенты на моей работе спрашивают: „Что ты сделала со своими волосами?! Они были такими красивыми!“ — а я сейчас чувствую себя легче и свободнее»