15+ девушек, которым надоели шутки про блондинок. И они решили сменить имидж

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Белокурые локоны не дают покоя барышням, вынуждая брюнеток и шатенок по всему миру осветлять свои волосы. Но со временем многим девушкам надоедает быть блондинками и они экспериментируют с новыми оттенками, лишая тем самым окружающих возможности отпускать стереотипные шуточки в свой адрес.

Бывшие блондинки выложили в сеть фото своих преображений, а AdMe.ru показывает вам наиболее яркие из них.

«Пошла ва-банк и влюбилась в новую себя»

«Поменяла цвет волос. Не ошиблась ли я?»

«Последние лет 10 я была блондинкой, но наконец решила стать темненькой»

«Узнала, что буду работать из дома до ноября. Самое время поиграть с цветом волос»

Тусклые волосы — в павлиний окрас

«Пришла к выводу, что быть блондинкой — это не для меня»

«Я все еще в шоке от своей новой прически и с трудом дышу каждый раз, когда смотрюсь в зеркало. Но, кажется, мне нравится»

«Всю жизнь была блондинкой, но в прошлые выходные взяла быка за рога и покрасилась»

«Из блондинки в брюнетку. Наслаждаюсь новым, почти натуральным цветом волос»

«До и после того, как я решила перекраситься»

«Мне надоели обесцвеченные волосы, и я решила, что пора меняться»

«Блондинкой я чувствовала себя ребенком»

«Наконец набралась смелости и сменила прическу»

«Покрасила волосы в яркий цвет. Добро пожаловать в мое психическое расстройство»

«„Блондинкой быть весело“, — говорили они. Врали! Весело быть веселым человеком»

«Стала брюнеткой после долгих лет обесцвечивания волос»