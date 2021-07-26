15+ девушек, которым надоели шутки про блондинок. И они решили сменить имидж
Белокурые локоны не дают покоя барышням, вынуждая брюнеток и шатенок по всему миру осветлять свои волосы. Но со временем многим девушкам надоедает быть блондинками и они экспериментируют с новыми оттенками, лишая тем самым окружающих возможности отпускать стереотипные шуточки в свой адрес.
Бывшие блондинки выложили в сеть фото своих преображений, а AdMe.ru показывает вам наиболее яркие из них.
«Пошла ва-банк и влюбилась в новую себя»
«Поменяла цвет волос. Не ошиблась ли я?»
«Последние лет 10 я была блондинкой, но наконец решила стать темненькой»
«Узнала, что буду работать из дома до ноября. Самое время поиграть с цветом волос»
Тусклые волосы — в павлиний окрас
«Пришла к выводу, что быть блондинкой — это не для меня»
«Я все еще в шоке от своей новой прически и с трудом дышу каждый раз, когда смотрюсь в зеркало. Но, кажется, мне нравится»
«Всю жизнь была блондинкой, но в прошлые выходные взяла быка за рога и покрасилась»
«Из блондинки в брюнетку. Наслаждаюсь новым, почти натуральным цветом волос»
«До и после того, как я решила перекраситься»
«Мне надоели обесцвеченные волосы, и я решила, что пора меняться»
«Блондинкой я чувствовала себя ребенком»
«Наконец набралась смелости и сменила прическу»
«Покрасила волосы в яркий цвет. Добро пожаловать в мое психическое расстройство»
«„Блондинкой быть весело“, — говорили они. Врали! Весело быть веселым человеком»
«Стала брюнеткой после долгих лет обесцвечивания волос»
Кому из героинь подборки новый образ явно к лицу? Экспериментируете ли вы со своей прической?
Фото на превью imaslowninja / Reddit
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