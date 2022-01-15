15 девушек, которые сходили в салон красоты и теперь только и думают: «Хватит с меня, я и так шикарна»
Иногда кажется, что встретить приличного мастера в салоне красоты даже сложнее, чем влиться в работу после праздников. Ведь и правда, можно выложить кругленькую сумму, но в итоге вместо того, чтобы подрезать кончики, вам отрежут с десяток сантиметров волос. Да еще и красные корни получите в придачу, о которых точно не просили.
Мы в AdMe.ru зачитались историями о походах в салоны, после которых начинаешь задумываться: «А может, ну его? Я и так красивая». И теперь надеемся, что вам будут встречаться только настоящие профессионалы.
- Надька, давняя подружайка моей сестры, приехала из Китая. С сестрой заехали в гости, пьем китайский чай и слушаем, как она делится впечатлениями. Сестра хитро улыбается и, глядя на меня, перебивает ее: «Надь, расскажи, как к массажисту ходила!» Надька мило краснеет, потом выдерживает паузу и начинает: «Зашла, легла на стол, жду. За мной следом зашел старый-старый китаец, походил вокруг меня, поцокал языком, тыкнул пальцем в спину и на ушко мне прошептал: „Осень хрю-хрю!“». © Rec17 / Pikabu
- Даже с идеальным мастером бывает «упс». Пришла я этим жарким летом в любимый салон, а у них как раз за час до моего прихода кондиционер накрылся. Но мне визит отменять очень не хотелось. И вот мастер накрасила мне брови, а мне от духоты и запаха краски поплохело. У салона замечательный приватный дворик и скамеечка на крылечке, туда я и выползла на ветерок отдышаться. Ну как на ветерок — на очень сильную ветрюгу! И вот проходит положенное время, я возвращаюсь в салон... А у мастера челюсть отвисла и глаза на лоб! Я к зеркалу, а у меня вместо аккуратных бровей 2 огромные кляксы на физиономии: всю краску ветром по моське «раздуло». © A / AdMe
- Cалон, куда я ходила, закрылся, пришлось идти в другой. На сайте были фото хороших работ, но, знаете, я сама бы себе намного лучше маникюр сделала. Самое интересное, мне «мастер» красит ногти только посередине. Ну я говорю, мол, а по бокам? А она мне выдает: «А что, там тоже надо?» Такое впечатление, она надо мной просто издевалась. © Anna Leoli / Facebook
- Много было всякого, но больше всего запомнилось, как одна парикмахерша после ухода за волосами (акцентирую, не стрижки, а ухода) взяла машинку и стала брить мне затылок. На мой резонный вопрос «Что вы творите?» ответила, что она всегда так делает. Блин, я ведь сразу почувствовала, что она какая-то странная. Девочки из салона потом рассказали мне, что ее «попросили» через 5 дней. Волосы, кстати, у меня уже лет 20 всегда ниже лопаток. © Marta Germanchuk / Facebook
- Пошла я как-то красить волосы. А мастер решила еще и «кончики подровнять». Ну и подровняла. Были волосы длиной до середины спины, а стали до шеи. 2 года я потом их отращивала. © THE_MASKED_DOWNVOTTO / Reddit
- На бывшей работе коллега с восторгом рассказывала, что ей удалось записаться в очень крутой салон к мастеру-итальянцу, который приезжает раз в год в Москву и запись к нему на год вперед. В общем, покрасил ее этот мастер в жуткий рыжий цвет вместо блонда, причем не только волосы, но и брови. Она в шоке потребовала переделать. А этот мастер сам не стал ее перекрашивать, поручил ученику, но тот сделал только хуже. Думаю, не нужно упоминать, что стоило это совершенно безумных денег, которые ей никто не вернул. Апофеоз этой истории — ее вопрос мне, в каком салоне меня так хорошо красят и сколько это стоит. Когда я ответила, она решила, что я над ней издеваюсь. Я на тот момент ходила в эконом-парикмахерскую... © Вероника / AdMe
- Я год ходила к одному мастеру по маникюру. Спокойно относилась, когда она делала фото готовой работы и выкладывала на свою страницу. И тут как-то вижу у нее в аккаунте эти самые «до / после». Вот только стандартное «до / после» делается до того, как мастер начнет работу. А у меня она уже сняла покрытие, подняла отросшую кутикулу на пальцах. Словом, девушки поймут: на маникюре есть такой момент, когда руки выглядят хуже того, с чем ты пришла. И вот это фото, сделанное к тому же без предупреждения (каюсь, я этот момент не заметила, может, залипала в телефон), мастер сопроводила экспертными комментариями в духе: «Если у вас так сохнет кожа на руках, проверьте гормоны», «Ходите чаще к мастеру обновлять маникюр», «Вы такими руками усложняете нам работу» и т. д. Да обычные у меня руки, как у всех остальных! А на мое возмущение мастер ответила, что она заботится о клиентах и просвещает их. Мол, что такого-то? И вообще, то, что мне не понравился ее поступок, — это только повод оскорбиться. У нее ведь не было умысла. Вот руки многих клиентов она выкладывает, и всем норм. А если мне не норм, то и проблема, получается, во мне. © yellowmooncat / Pikabu
- Я блондинка, но вот захотела еще больше осветлиться. Но моя мастер просто отказалась это делать (без понятия почему) и выдала каталог с разными вариантами. Ну я выбрала серебристый цвет с темными корнями. А она сделала мне серебристый с красными корнями! Я выдала натянутую улыбку и побрела домой, где мама довольно неплохо закрасила это все в каштановый. А через пару месяцев я сама осветлилась, без всяких мастеров. © idkman1999 / Reddit
- Подруга отращивала волосы, чтобы сделать стрижку каре, дрожала за пряди, которые отросли у виска. И вот наконец волосы отросли и она пошла к мастеру. Объяснила, какую хочет стрижку, мастер кивнула, взяла ножницы и откромсала ей волосы у виска чуть ли не под корень. Подруга плакала неделю. © Ирина Цопа / Facebook
- Был у меня сложный период в жизни. Брела я по улице, размазывая сопли-слезы по лицу, и думаю: надо что-то в жизни менять, надо резануть волосы. Захожу в первую попавшуюся парикмахерскую, там две бабули-мастера. Я говорю, мол, мне надо срезать все волосы — как хотите, так и стригите, но чтоб коротко. В итоге та бабуля подстригла меня так, как меня в жизни никогда не стригли. Ассиметричное каре на удлинение. Идеально и по форме лица, и укладывалось легко. Регулярно комплименты делали моей стрижке. Но проблема была в том, что я потом ту парикмахерскую и бабулю не нашла. Район — одинаковые дома, парикмахерские через дом, все друг на друга похожи. Ну и когда все отросло, пришлось идти в другое место. У меня тогда волосы уже доросли до плеч, жизнь наладилась, поэтому я решила, что нужно сравнять длину волос и отращивать. Прихожу в салон, объясняю, что нужно сделать. Мастер собирает все волосы с верхней части головы — я думала, сейчас зажимом их зацепит, чтоб не мешали, а она — бац! — и отрезает больше половины от них. Я обалдела. Но ладно, у нее же есть план, будем его придерживаться. Может, там какой огонь получится в итоге. Ага, конечно. Мне потом эту красоту приходилось на тренировке в 2 хвоста собирать: один сверху, другой сзади. А отрастало все 1,5 года еще. © Zhikhovas / Pikabu
- Отправилась я за стрижкой до плеч и милой челкой. Ага. Челка оказалась слишком короткой (до середины лба и ну очень густой), а прическа — просто натуральным горшком длиной где-то до подбородка. © kittenssand / Reddit
- Попросила я как-то стрижку слоями — что-то в духе Дженнифер Энистон. А получился натуральный гриб: все было слишком коротко, нижний слой совсем тоненький. Но я-то просила еще добавить красных бликов в мои каштановые волосы. И вот спустя несколько часов в цвете моих волос не изменилось ничего, только на макушке красное пятно, где они краску нормально не смыли. И все вот это случилось за день до фотосессии. Короче, я потеряла очень много денег. © Unknown author / Reddit
- Моя старшая дочь недавно пошла в салон, чтобы сделать стрижку пикси, а получила мужской «горшок». Челку обкорнали, хотя дочь согласовывала с мастером длину, на выходе получила минимум на 5 см короче. Администратор салона в ответ на присланные мной фото убеждала меня, что все так и должно быть, просто волосы не уложены как надо, а кривой затылок вовсе не кривой, а просто у пикси должны быть «рваные» волосы. © Татьяна Косякина / Facebook
- Родители обычно отправляли меня стричься в какой-то ТЦ, а сами во время ожидания делали покупки. И вот одна парикмахерша без остановки мне говорила о том, какие же все дети противные. Еще и за волосы больно дергала. В общем, ушла я оттуда в слезах и с каким-то кошмаром на голове, который потом пришлось исправлять (из-за этого я даже в школу не пошла). © i_am_control / Reddit
- Первый раз пошла в парикмахерский салон самостоятельно в 14 лет. Сажусь в кресло, объясняю, что хочу состричь длинные волосы, показываю на картинке прическу. Мастер спрашивает: «Укладку будем делать?» Ну я говорю да. И вот меня стригут, накручивают на бигуди, сажают под фен. В общем, мне сделали химическую укладку волос. Я как пудель была несколько недель. Меня даже мама родная не узнала, когда я вернулась домой. © Elena Yakupova / Facebook
А вы сразу нашли своего мастера? Или пришлось пройти сквозь череду ну очень странных?
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