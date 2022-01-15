15 девушек, которые сходили в салон красоты и теперь только и думают: «Хватит с меня, я и так шикарна»

Иногда кажется, что встретить приличного мастера в салоне красоты даже сложнее, чем влиться в работу после праздников. Ведь и правда, можно выложить кругленькую сумму, но в итоге вместо того, чтобы подрезать кончики, вам отрежут с десяток сантиметров волос. Да еще и красные корни получите в придачу, о которых точно не просили.