15 девушек, которые просто постриглись, а у окружающих вырвалось: «Красота какая!»
Иногда, смотря на свое отражение в зеркале, мы начинаем раздумывать, стоит ли отрезать волосы. Ведь это может как подчеркнуть достоинства, так и представить нас в совершенно новом образе. Как ни крути, а стрижка — это всегда риск, но он вполне может оправдать себя.
Мы в AdMe.ru и сами нередко задаемся такими вопросами. Именно поэтому нашей сегодняшней целью было отыскать пользовательниц интернета, которые не побоялись перемен и рискнули сделать короткую стрижку. Возможно, для кого-нибудь их пример станет мотивацией принять лучшее решение в жизни.
«От короткой стрижки к совсем коротенькой»
«Я прислушалась к советам, и вот результат»
«А вот моя трансформация! Очень довольна новой стрижкой»
«Отрезала 33 сантиметра и покрасилась в блондинку»
«Решилась сделать стрижку пикси. И мне нравится!»
«У меня были волосы по пояс. И я отрезала их и покрасилась в красный»
«Я совсем другая, но так мне нравится даже больше»
«Отстригла волосы и чувствую себя очень уверенно»
«Сделала веселенькую стрижку — получилось очень универсально. Все еще привыкаю к новому образу»
«4 года отращивала то, что осталось от пикси. Спустя некоторое время решила, что пора вернуться к ней»
«Впервые постриглась сама. Вышло что-то в духе 1920-х. Очень рада результату»
«А вот и новая стрижка»
«Мне все советовали сделать стрижку пикси. Рискнула и ни на секунду не пожалела о решении»
«Устала постоянно распутывать волосы и пожертвовала 35 см на благотворительность»
«Боялась стричься так коротко, но теперь безумно довольна»
А какая ваша самая удачная стрижка? Будем рады увидеть фото.
Фото на превью pomme_de_pin / Reddit
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