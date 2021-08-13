15 девушек, которые просто постриглись, а у окружающих вырвалось: «Красота какая!»

Иногда, смотря на свое отражение в зеркале, мы начинаем раздумывать, стоит ли отрезать волосы. Ведь это может как подчеркнуть достоинства, так и представить нас в совершенно новом образе. Как ни крути, а стрижка — это всегда риск, но он вполне может оправдать себя.

Мы в AdMe.ru и сами нередко задаемся такими вопросами. Именно поэтому нашей сегодняшней целью было отыскать пользовательниц интернета, которые не побоялись перемен и рискнули сделать короткую стрижку. Возможно, для кого-нибудь их пример станет мотивацией принять лучшее решение в жизни.

«От короткой стрижки к совсем коротенькой»

«Я прислушалась к советам, и вот результат»

«А вот моя трансформация! Очень довольна новой стрижкой»

«Отрезала 33 сантиметра и покрасилась в блондинку»

«Решилась сделать стрижку пикси. И мне нравится!»

«У меня были волосы по пояс. И я отрезала их и покрасилась в красный»

«Я совсем другая, но так мне нравится даже больше»

«Отстригла волосы и чувствую себя очень уверенно»

«Сделала веселенькую стрижку — получилось очень универсально. Все еще привыкаю к новому образу»

«4 года отращивала то, что осталось от пикси. Спустя некоторое время решила, что пора вернуться к ней»

«Впервые постриглась сама. Вышло что-то в духе 1920-х. Очень рада результату»

«А вот и новая стрижка»

«Мне все советовали сделать стрижку пикси. Рискнула и ни на секунду не пожалела о решении»

«Устала постоянно распутывать волосы и пожертвовала 35 см на благотворительность»

«Боялась стричься так коротко, но теперь безумно довольна»