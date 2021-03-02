15 девушек, которые решили поэкспериментировать с прической и теперь блистают ярче звезд

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Чтобы изменить жизнь, не всегда нужно бросать все и переезжать в другую страну. Порой достаточно сменить прическу и мир преображается. Окружающие начинают смотреть совершенно другими глазами, появляются новые знакомые, а следовательно, и новые возможности.

Мы в AdMe.ru поверили в магию парикмахерского искусства, ведь по-другому и не назвать волшебные перевоплощения героинь нашей статьи.

1. «Как только увидела результат, поняла, что приняла правильное решение»

2. «Я только что отрезала почти 90 см волос, которые растила 12 лет. Мама рыдала, но я все равно счастлива как никогда»

«Я сказала „прощай“ невыносимому уходу за волосами!»

3. «Шагнула в неизвестность и покрасила волосы в зеленый цвет»

4. «Наконец-то постриглась так, как мне нравится. Больше не боюсь комментариев хейтеров, потому что теперь я выгляжу обалденно»

5. «Я сомневалась, но сделала свой выбор, и мне понравилось. Просто не хотелось больше заниматься уходом за ними»

Отлично смотрится на тебе, этакий французский шик, но будь готова к тому, что с такой стрижкой будет казаться, что волосы растут намного быстрее. © HiromiSugiyama

/ Reddit

6. «Импульсивно постриглась в ванной. Это нужно было сделать — сейчас мне нравится, насколько здоровыми выглядят мои волосы»

Боже мой, вы выглядите удивительно! Дайте себе немного времени, чтобы привыкнуть к новой прическе. © ollyrand / Reddit

7. «Сделала себе подарок на День святого Валентина»

Красиво, только не обращай внимания на чужое мнение. Важно то, как ты себя чувствуешь, а не то, что думают другие. © kayp57 / Reddit

8. «7 лет мечтала о короткой стрижке и наконец-то сделала это»

Что мне нравится в коротких стрижках, так это то, как они выделяют красоту глаз человека и подчеркивают выразительность черт лица. © I_wear_foxgloves / Reddit

9. «У меня были опасения насчет стрижки под горшок, но в итоге мне понравилось»

10. «Решила подстричь волосы и чувствую себя отлично»

Какая потрясающая разница! Ты выглядишь совсем другим человеком. © milkybubbl3s / Reddit

11. Решительно сменила прическу

Это определенно было правильным решением, раньше ты выглядела красивой, но теперь еще и более дерзкой. © sweetbabykafka / Reddit

12. «Я решила перекрасить волосы в черный из оранжевого и набралась смелости, чтобы сделать челку»

13. «До и после того, как вчера вечером я постриглась и покрасила волосы. Не уверена, что челка мне идет, но мне кажется, вышло неплохо»

14. «Потребовалось несколько месяцев, чтобы набраться храбрости и самостоятельно сделать стрижку, но я думаю, у меня все получилось»

Как мило. Я так завидую твоим кудряшкам! © shiny_cupcakes / Reddit

15. «Вчера я кардинально изменила свой образ и теперь чувствую себя новым человеком»

Челка так классно подходит твоему лицу! Выглядишь прекрасно! Смелая перемена себя оправдала. © sk8tyal8er / Reddit