15 девушек, которые решили накраситься как красавицы из известных фильмов

Над макияжем персонажей из фильмов, сериалов и даже мультиков работают профессионалы. Некоторые созданные ими образы становятся культовыми и задают моду на годы вперед.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, могут ли обыкновенные девушки подобрать для себя наиболее подходящий облик и удается ли им повторить его точь-в-точь. В бонусе же вы найдете одного из самых милых персонажей нашего времени, который также способен стать образцом для подражания.

«Я решила подстричься как Дейзи Бьюкенен из фильма „Великий Гэтсби“ и сделала свой вариант ее макияжа»

«На этот макияж меня вдохновил сериал „Ход королевы“»

«Под впечатлением от взгляда принцессы Жасмин»

«Макияж Эльзы из диснеевского фильма „Холодное сердце“»

«Мне сказали, что я похожа на персонажа по имени Лютик, и я решила воспользоваться этим сходством»

«Лилу: гранж XXIII века»

«Под впечатлением от сериала „Эйфория“»

«Я купила свитер с командой „Сейлор Мун“ и решила сделать макияж, вдохновленный персонажами этого аниме»

«Впечатлилась взглядом Невесты Франкенштейна»

«Я люблю повторять то, что вижу в фильмах и телешоу. Решила скопировать оранжевый макияж глаз Мэдди из сериала „Эйфория“»

«Пыталась нарисовать стрелки получше. Внешний вид вдохновлен фильмом „Колдунья“»

«Я просто хочу такие же большие глаза, как у Бэт из „Хода королевы“»

«Мне сказали, что я похожа на Еву Грин. Примерила на себя ее знойный образ из фильма „300 спартанцев“»

«Целый день слушала саундтрек к „Мулан“»

Встречайте Дейенерис Бурерожденную

Бонус: «Вдохновилась малышом Йодой»