15+ девушек, которые хвастаются своими очаровательными глазами, и мы нисколько их в этом не виним

Женские глаза подобны омуту: один раз заглянешь в них и уже нет никаких сил оторваться. Зеленые, серые, карие, голубые — все они неповторимые и каждые имеют собственных поклонников, которые готовы без устали сыпать восторженными комментариями в поддержку своих фаворитов.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать фотографии пользовательниц сети, на которых они демонстрируют свои очаровательные глаза, и предлагаем к нам присоединиться.

Зеленые глаза без макияжа

«Я решила изменить цвет волос. Не знаю, подходит ли он мне теперь»

«Теплые тона делают мои глаза выразительными»

«Я до сих пор не осознавала, как глаза сочетаются с моей курткой!»

«Мои зеленые крупным планом»

Карие глаза

«Мои янтарные глазки»

Голубые на солнце

Короткие волосы и серые глаза

Привет всем любителям широкой улыбки

«Наконец-то вернулась к блондинке. Мне кажется, что этот цвет больше всего подходит»

«Мне нравятся мои голубые глаза»

Они реально блестят на солнце

«Теперь мои волосы подходят к глазам»

«Я чувствую, что они становятся ярче, когда я счастлива»

«Мне 45, и я все еще считаю, что глаза — изюминка моей внешности»