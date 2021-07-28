15 девушек, которые добавили перчинку в свадебное платье и утерли нос модным салонам

Большинству девушек на собственной свадьбе хочется быть самыми красивыми, а платье хочется непременно самое прекрасное и запоминающееся. Но найти «то самое» не такая простая задача. Поэтому некоторые невесты, помимо подгонки по размеру, идут на более решительные шаги: например, одни вшивают в платье разноцветные огни, а другие выбирают такие цвета, на которые решится 1 из 100 невест.

Нас в AdMe.ru сражают наповал девушки, которые готовы экспериментировать, особенно в такой знаменательный и важный день, как свадьба. А в бонусе — доказательство того, что платье можно сшить вообще из чего угодно.

«Жду фото от фотографа, но не могу не поделиться своим волшебным платьем-единорогом, сшитым на заказ»

«Я немного нервничала, надевая крылья для фотосессии, но счастлива, что сделала это. Я чувствую себя сказочной невестой. К тому же мой муж такой очаровательный»

«Это платье я сшила сама. Не думаю, что смогла бы найти такое в салоне»

«Пришло мое черное свадебное платье»

«Наконец я получила свадебные фотографии. Очень хочу поделиться своим необычным платьем»

«Я выбрала нетрадиционное платье на нашу скромную церемонию и осталась очень довольна тем, как я выглядела»

«Я почти год искала платье, пытаясь убедить себя, что была бы счастлива в белом, и мне оставалось только найти подходящее. Но я так рада, что бросила поиски и выбрала красное»

«Это мое свадебное платье. Немного нестандартное, но я влюблена в него и не могу дождаться, когда выйду в нем замуж»

«В салоне было много платьев в белом и кремовом цветах, но меня тянуло к более красочным вариантам. Мне нравится этот наряд, потому что я смогу носить его даже после свадьбы и легко трансформировать его»

«Я увидела это платье в рекламе и не могла выбросить его из головы. Я заказала его, как только оно поступило в продажу, и прослезилась, когда надела его. Оно необычное, но то самое для меня»

«У нас была осенняя свадьба на открытом воздухе, и для меня были важны яркие цвета»

«Cработало! Мое платье вспыхнуло в момент первого поцелуя!»

«Моя свадьба в стиле эпохи Возрождения»

«Сказала „да“ несколько недель назад. Я влюблена в свое платье и фату»

«Я уже замужем, но мне определенно нужна такая же фата». © VioletFoxx / Reddit



Бонус: «Сшила свадебное платье из оберток для тако»