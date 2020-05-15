15+ девушек до и после нанесения естественного макияжа

6 0 4 813

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждая из нас ходит не только на корпоративы, вечеринки и свидания, но и на работу, деловые встречи, детские собрания, куда не всегда уместен чересчур яркий макияж. Но если уж хочется выглядеть сногсшибательно, почему бы не попробовать сделать мейкап, которого будто бы нет, но при этом выгодно подчеркнуты все ваши плюсы и надежно скрыты минусы?

Героини этой статьи не постеснялись показать себя до и после нанесения такого незаметного макияжа, и мы в AdMe.ru поняли, что даже за скромным образом стоит титанический труд.

«Легкий и светлый макияж все равно смог преобразить меня»

«У меня практически нет бровей и родимое пятно на левой щеке. Так я крашусь каждый день»

«Моя работа с консилером»

«Стараюсь использовать минимум тональных средств»

«Сделала себе макияж с эффектом „без макияжа“»

«Я художница, и это, возможно, помогает мне делать максимально незаметный макияж и скрывать акне»

Иногда для грандиозного преображения не нужны яркие краски

Вот она, сила консилера, нанесенного под глаза

«Мой макияж „как будто и не красилась“»

«Выглядела разбитой, когда проснулась, и чувствовала себя так же. Решила исправить это!»

Никто и не подозревает, какое это искусство — «макияж без макияжа»

«Мой новый эксперимент: как будто и не красилась»

Легкий мейкап: до и после

Разница почти незаметна, но она есть!

И вечерний макияж может быть эффектным, но не вычурным

Главное — правильно расставленные акценты

Покажите свои фото, на которых вы с легким макияжем. Вам удается создавать эффектный образ «будто без макияжа»? Как у вас это получается?