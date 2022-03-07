15+ девушек кокетливо продемонстрировали всем свои красивые глаза

Не даром говорят: «Глаза — зеркало души». Они отражают все мысли и переживания и могут рассказать о вас красочнее тысячи слов. Зеленые, серые, карие, голубые — все они имеют свой рисунок и оттенок, неповторимые, как отпечатки пальцев. А уж женские очи вообще веками не дают покоя художникам и поэтам, становясь источником вдохновения для создания прекрасных картин и поэм.

Мы в AdMe.ru заглянули в глаза пользовательниц сети и решили, что все они прекрасны. Теперь ваша очередь оценить их и вынести свой вердикт.

«Мне нравятся мои глаза на этой фотографии»

Немного синего, чуть-чуть зеленого

«Предлагаю вам утонуть в моих глазах»

«Мои карие глаза»

«Я думаю, что мои новые волосы подчеркивают глаза»

«Эта кофточка добавила немного зелени»

Когда радуга отражается в ваших глазах

«Мне нравится, как мои глаза выглядят при естественном освещении»

«Просто пара моих карих глаз»

«Эти тени подчеркивают мои глаза?»

Они делают ваше лицо более интересным, потому что ярко-оранжевые тени для век довольно редки. © TheStrawberrySlayer2 / Reddit



Голубые глаза

«Мои глаза блестят»

Карие глаза на солнце

Серые глаза и красные губы

«Глаза могут рассказать больше, чем слова. Как вы думаете, что говорят мои?»

«Когда твои серые глаза кажутся голубыми, потому что ты покрасила волосы в зеленый цвет»

«Просто улыбающаяся брюнетка с карими глазами»

«Я практиковалась в макияже, чтобы подчеркнуть глаза»