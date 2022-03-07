15+ девушек кокетливо продемонстрировали всем свои красивые глаза
Не даром говорят: «Глаза — зеркало души». Они отражают все мысли и переживания и могут рассказать о вас красочнее тысячи слов. Зеленые, серые, карие, голубые — все они имеют свой рисунок и оттенок, неповторимые, как отпечатки пальцев. А уж женские очи вообще веками не дают покоя художникам и поэтам, становясь источником вдохновения для создания прекрасных картин и поэм.
Мы в AdMe.ru заглянули в глаза пользовательниц сети и решили, что все они прекрасны. Теперь ваша очередь оценить их и вынести свой вердикт.
«Мне нравятся мои глаза на этой фотографии»
Немного синего, чуть-чуть зеленого
«Предлагаю вам утонуть в моих глазах»
«Мои карие глаза»
«Я думаю, что мои новые волосы подчеркивают глаза»
«Эта кофточка добавила немного зелени»
Когда радуга отражается в ваших глазах
«Мне нравится, как мои глаза выглядят при естественном освещении»
«Просто пара моих карих глаз»
«Эти тени подчеркивают мои глаза?»
- Они делают ваше лицо более интересным, потому что ярко-оранжевые тени для век довольно редки. © TheStrawberrySlayer2 / Reddit
Голубые глаза
«Мои глаза блестят»
Карие глаза на солнце
Серые глаза и красные губы
«Глаза могут рассказать больше, чем слова. Как вы думаете, что говорят мои?»
«Когда твои серые глаза кажутся голубыми, потому что ты покрасила волосы в зеленый цвет»
«Просто улыбающаяся брюнетка с карими глазами»
«Я практиковалась в макияже, чтобы подчеркнуть глаза»
А когда ваши глаза смотрятся наиболее выигрышно: в тени, на солнце или при естественном освещении?
Фото на превью mimi000123 / REddit
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