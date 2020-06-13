15 детских творений, которые надолго врезались в память близким маленьких творцов

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С одной стороны, дети очень многого не знают об окружающем мире. С другой — именно отсутствие границ и рамок, привычных взрослым, позволяет им творить без оглядки на чье-то мнение. Благодаря этой свободе, порой получаются маленькие шедевры, на которые невозможно взглянуть без слез смеха.

Мы в AdMe.ru обожаем непосредственность и искренность детей, которые полностью раскрываются в своих творениях.

«Когда твой ребенок рисует на стенах»

«Р. К. Массикотт, р. 2011. „Недокрашенный дом“, 2017. Маркер по водоэмульсионной краске. Подарено родителям художника в качестве сюрприза 13 ноября».

«У друзей сын-дошкольник. В детском саду попросили изобразить, как ребенок видит свое лето перед школой. Оказалось, парень смышленый, все прекрасно понимает»

«Большинство детей рисует драконов, животных, сражения и так далее, а моя маленькая двоюродная сестра рисует Денни Де Вито и доктора Фила»

«Сыну нужно было нарисовать его семью. Моя жена ушла от нас, когда ему было 2, так что он нарисовал меня с моим любимым блюдом — буррито»

«Сына попросили в детском саду нарисовать героя. Увидев рисунок, мой муж прослезился»

«Мой герой — это мой папа».

Потому что надо знать меру!

О том, что я слишком много вчера сидел за компьютером, узнал только вечером, когда отходя ко сну, получил от ребёнка черную метку. pic.twitter.com/y0GCZlQTTN — Svyatoslav Torick (@retropcan) March 30, 2020

«Попросил своего ребенка нарисовать мне милый семейный портрет перед тем, как я пойду спать. Проснулся и обнаружил на зеркале вот это»

«Воспитываю сына один, так что он всегда мастерит для меня что-нибудь на День матери. В этом году нарисовал армреслинг пумы и репы»

«Важное сообщение от моего 8-летнего сына о занятиях на дому»

An important message from my 8 year old about schooling from home. pic.twitter.com/kTGL8LJEVh — Gorilla Librarian (@GorillaLibrn) May 12, 2020

«Ладно, мне очень жаль, просто иногда я устаю и поэтому кричу».

«Разбирал подвал и нашел старый рисунок моей сестры, который она нарисовала в детстве. На нем изображено, как она приносит меня в жертву инопланетным богам»

Вам тоже интересно, что стало с Кристиной потом?

Как писатель я достигла вершины мастерства в 7 лет pic.twitter.com/qoeAokpeka — some rando (@kfc1_csi) August 22, 2017

«Сегодня я сдала наконец экзамен в автошколе! Больше всего радости принес рисунок дочки. Она очень за меня волновалась»

«Моя семья жила небогато. Большая часть моих игр для приставки были подержанными, в дешевых бумажных конвертах, так что мне приходилось рисовать свои обложки для коробок с играми, чтобы различать их»

«Мой 11-летний сын украсил свитер к Рождеству»

«Дочка дополнила мою картину, посвященную ЦЕРН»