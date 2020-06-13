15 детских творений, которые надолго врезались в память близким маленьких творцов
С одной стороны, дети очень многого не знают об окружающем мире. С другой — именно отсутствие границ и рамок, привычных взрослым, позволяет им творить без оглядки на чье-то мнение. Благодаря этой свободе, порой получаются маленькие шедевры, на которые невозможно взглянуть без слез смеха.
Мы в AdMe.ru обожаем непосредственность и искренность детей, которые полностью раскрываются в своих творениях.
«Когда твой ребенок рисует на стенах»
«Р. К. Массикотт, р. 2011.
„Недокрашенный дом“, 2017.
Маркер по водоэмульсионной краске.
Подарено родителям художника в качестве сюрприза 13 ноября».
«У друзей сын-дошкольник. В детском саду попросили изобразить, как ребенок видит свое лето перед школой. Оказалось, парень смышленый, все прекрасно понимает»
«Большинство детей рисует драконов, животных, сражения и так далее, а моя маленькая двоюродная сестра рисует Денни Де Вито и доктора Фила»
«Сыну нужно было нарисовать его семью. Моя жена ушла от нас, когда ему было 2, так что он нарисовал меня с моим любимым блюдом — буррито»
«Сына попросили в детском саду нарисовать героя. Увидев рисунок, мой муж прослезился»
«Мой герой — это мой папа».
Потому что надо знать меру!
«Попросил своего ребенка нарисовать мне милый семейный портрет перед тем, как я пойду спать. Проснулся и обнаружил на зеркале вот это»
«Воспитываю сына один, так что он всегда мастерит для меня что-нибудь на День матери. В этом году нарисовал армреслинг пумы и репы»
«Важное сообщение от моего 8-летнего сына о занятиях на дому»
«Ладно, мне очень жаль, просто иногда я устаю и поэтому кричу».
«Разбирал подвал и нашел старый рисунок моей сестры, который она нарисовала в детстве. На нем изображено, как она приносит меня в жертву инопланетным богам»
Вам тоже интересно, что стало с Кристиной потом?
«Сегодня я сдала наконец экзамен в автошколе! Больше всего радости принес рисунок дочки. Она очень за меня волновалась»
«Моя семья жила небогато. Большая часть моих игр для приставки были подержанными, в дешевых бумажных конвертах, так что мне приходилось рисовать свои обложки для коробок с играми, чтобы различать их»
«Мой 11-летний сын украсил свитер к Рождеству»
«Дочка дополнила мою картину, посвященную ЦЕРН»
Какие детские поделки и рисунки запомнились вам больше всего?