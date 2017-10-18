15 детских причесок, в которых родительский креатив слегка вышел из-под контроля

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Ежегодно в школах США проводится веселый праздник — День безумных волос. Вот когда родители каждого ребенка состязаются в креативности и изобретательности.

AdMe.ru показывает самые сумасшедшие шедевры из волос от мам и пап, чья фантазия просто не знает границ.