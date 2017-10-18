15 детских причесок, в которых родительский креатив слегка вышел из-под контроля
Ежегодно в школах США проводится веселый праздник — День безумных волос. Вот когда родители каждого ребенка состязаются в креативности и изобретательности.
AdMe.ru показывает самые сумасшедшие шедевры из волос от мам и пап, чья фантазия просто не знает границ.
1. Стаканчик газировки, пожалуйста
2. На любой вкус
3. А как вам этот пончик?
4. Чересчур милый паучок
5. В тренде
6. Новый год уже близко
7. Интересно, как он держится?
8. Видно, придумывал папа
9. Когда родители — художники
10. По кофейку?
11. Наглядная памятка по астрономии
12. Связь с космосом
13. Девочка-осень
14. Русалочка нового поколения
15. На своей волне
Фото на превью NoraRose_86/reddit, CanoeGuru/twitter