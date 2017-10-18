15 детских причесок, в которых родительский креатив слегка вышел из-под контроля

Ежегодно в школах США проводится веселый праздник — День безумных волос. Вот когда родители каждого ребенка состязаются в креативности и изобретательности.

AdMe.ru показывает самые сумасшедшие шедевры из волос от мам и пап, чья фантазия просто не знает границ.

1. Стаканчик газировки, пожалуйста

2. На любой вкус

3. А как вам этот пончик?

4. Чересчур милый паучок

5. В тренде

6. Новый год уже близко

7. Интересно, как он держится?

8. Видно, придумывал папа

9. Когда родители — художники

10. По кофейку?

11. Наглядная памятка по астрономии

12. Связь с космосом

13. Девочка-осень

14. Русалочка нового поколения

15. На своей волне

Фото на превью NoraRose_86/reddit, CanoeGuru/twitter

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6 Комментарии
  • 18 октября 2017
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