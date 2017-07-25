15 детских перлов, которые заставили родителей покраснеть на людях
Редакция AdMe.ru подслушала истории о детишках, которые умудрились всего одной фразой вогнать в краску родителей. И мы им не завидуем...
- Ехала в автобусе. Рядом со мной мама с 3-летним ребенком, а напротив — пожилая женщина. Эта женщина угостила девочку яблоком. Мама сразу сказала дочке: «Что нужно сказать тете?» На что девочка, не задумываясь, ляпает: «МЫТОЕ?»
- Напротив меня в маршрутке сидит мама с сыном (3–4 года). На вопрос ребенка «Почему все едут такие грустные?» мама ответила, что никто не хочет ехать в школу и на работу. После этого крик: «Остановите масыну, мы никудя не едем!»
- Мне было года 4. Заходим с мамой в автобус, а там народу дофига и мама мне говорит: «Главное, держись за что-нибудь». Я просунула руку сквозь толпу и держусь типа за поручень... Тут толпа начинает расходиться и, оказывается, я держусь за нос (!) какого-то дяди... А он молчит главное! Они долго ржали...
- Сотрудница привела сына на работу. Малышу лет шесть, серьезный такой. Ходил, все внимательно рассматривал. Потом подходит ко мне, смотрит серьезно. Мне даже неловко стало. Говорю ему: «Привет. Как дела?» Он отвечает: «Привет. Хорошо. Будешь моей женщиной?» У меня челюсть отвисла...
- Дочь сидела у окошка в маршрутке, о чем-то думала, а потом выдает: «Мама, а почему ко мне мужчины пристают?» Ей 4 года. Весь автобус разом на меня посмотрел... Потом выяснилось, что она имела в виду Диму и Сережу из ее группы, которые тянули ее за руки в разные стороны и говорили, что любят.
- Сегодня при резком торможении автобуса у женщины, которая вставала, чтобы выйти на остановке, выпал ребенок прямо в руки сидящему мужику. И не заплакал, а сказал: «Папа». Мужик не растерялся и в ответ ему: «Привет, сынок!»
- Ехала в маршрутке, рядом сидел мальчик лет 5 с мамой. И тут он говорит: «Папа, у меня слон, я слоненок, а мама... бабочка». Смешно было наблюдать, к чему готовилась мама мальчика, когда он ее называл.
- Водитель маршрутки — крупный бородатый мужчина. В салон зашли женщина с ребенком, сели возле меня. И тут малой выдает: «Мама, а чего Дед Мороз водителем подрабатывает? Неужели у нас в стране все так плохо?»
- Сижу в больнице. Рядом сидит женщина с очаровательной четырехлетней девочкой. Они начинают играть. Девочка изображает что-то, а мама угадывает. Все элементарно. Сначала были животные: зайка, мишка, котик, козочка. И тут начинаются движения, которые невозможно связать ни с каким живым существом. Мамаша сдается, а я тихонько сижу и жду правильный ответ. И тут этот прелестный ребенок кричит на всю больницу «Мама, ты чего! Это же папа чинит что-то!»
- Заходит в маршрутку женщина с маленькой девочкой, мелкая сильно капризничает, не слушается... и тут мать громко так: «Тварь, ну сколько можно?! Помолчи, людям мешаешь». Все офигевают. А оказалось, что девочку зовут Варя...
- Напротив меня в автобусе сидит семья. Мама, папа и сын. Мальчику лет 5. Они тихо разговаривают и никого не трогают. Маршрутка остановилась на светофоре. Тут в голос мальчик спрашивает у мамы: «Мам, мы в попке?» Людей в транспорте было немного, но все переглянулись и улыбнулись. Едем дальше. Закрыт переезд. Малыш смотрит, что и впереди и сзади много машин. И снова на весь автобус: «МА-А-АМ, МЫ В ПО-О-О-ОПКЕ-Е-Е?» Людей уже было больше. Смеялись все.
По материалам Подслушано