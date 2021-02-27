15+ детей, которые заткнут за пояс любого стендапера

Сижу читаю газету. Слышимость по стояку всегда была хорошая, но тут мы с соседями скооперировались и дружненько его (стояк) поменяли, а дырка еще не заделана осталась. Раздается снизу:

— Пап, а можно я еще и стены в ванной помою?

— Ой... Я, если честно, сам ОЧЕНЬ хотел их помыть...

— Ну пожалуйста!

— Эх, ну хорошо. Только вот мочалка и вот средство, мыть можно только этим.

— Спасибо, папа!

Этот театр... Я игру главного актера в лице папы вряд ли смогу забыть — такая драма, столько горя в голосе, как же сильно он хотел помыть стены в ванной! Но чего не сделаешь ради ребенка... © FireCerberus / Pikabu