15+ детей, которые поняли в этой жизни чуть ли не больше, чем взрослые
Дети видят мир по-своему и подмечают то, что взрослым и в голову бы никогда не пришло. Они подвергают сомнению все на свете, а еще умеют задавать по-настоящему каверзные вопросы, которые ставят в тупик мам и пап.
Мы в AdMe.ru обратились к историям пользователей сети, оценивших мудрость детей, которые поняли, кажется, больше, чем хотелось бы взрослым.
- В магазине лавирую среди стеллажей, в тележке сидит дочь, ей около 4 лет. Впереди стоит тетка с тележкой, да так, что загородила весь проход. Только я хотел попросить подвинуться, как дочь быстрее меня выдает: «С дороги, куриные ноги». Тетка выпадает в осадок, как и я, но в сторону отходит. Как потом выяснилось, бабушка накануне читала внучке сказку, и она запомнила самую эмоциональную фразу. © Tatooine104 / Pikabu
- Сыну было 4 года, когда я развелась с его отцом. А через год он просил брата. Я: «Чтобы родить брата, нужно выйти замуж». Сын: «Вот сначала надо было родить, а потом разводиться». © Татьяна Алымова / Facebook
- Когда моему сыну было около 4 лет, мы собирались куда-то поехать, в этот момент зашла жена и задала этот извечный вопрос: «Это меня полнит?» Прежде чем я успел ответить, сын выпалил: «Толстым кажется только твой живот». Потом подумал и добавил: «И может быть, еще бедра». © KhaoticMess / Reddit
- Зимой примеряла коричневый слитный купальник с моей 6-летней дочерью. Я несколько раз крутанулась перед зеркалом и спросила ее, что она думает. Она ответила: «Ты похожа на супергероя — Капитана Картошку». Купальник я так и не купила. © tikanique / Reddit
- Приучаю сына-шестилетку к самостоятельности. Началось с простого — помыть за собой кружку. Пару дней мыл, все получалось. На третий день ставит кружку в раковину и уходит. Спрашиваю: «А как же за собой посуду помыть?» «Знаешь, мам, пару раз пробовал, мне не понравилось. Больше не хочу». © Bdishc312 / Pikabu
- Я был в ресторане с женой и нашим 6-летним сыном. За соседним столиком с мамой сидела девочка примерно того же возраста. Мама девочки решила подружиться с нашим сыном и спросила его: «Ты уже в школе?» На что он очень серьезно ответил: «Нет, я здесь!» © Victor Orozco / Quora
- Моя мама любит рассказывать людям, как в детстве я очень серьезно отругал человека за попытку перейти дорогу, не взяв маму за руку. Это был взрослый, который был совершенно не знаком с пожилой женщиной, стоящей рядом, но они послушно взялись за руки и вместе перешли дорогу. Я сказал ему, что он хороший мальчик. © ValuableMine9 / Reddit
- Моей дочери было около 5 лет, и она интересовалась тем, как появился человек. Я рассказала ей, что люди произошли от обезьян. Она была поражена и спросила, как же это произошло. Я ответила, что обезьяна много работала и училась, это и помогло ей стать человеком. Добавила, что ей нужно хорошо учиться, чтобы снова не стать обезьяной. Она помолчала и спросила: «Мама, а ты была обезьяной?» Я сказала: «Нет, не была, потому что всегда училась и работала». Она секунду подумала и говорит: «Наверное, папа был». © Kathy Konevski / Quora
- Бывший коллега занимается пауэрлифтингом. Толкает колеса от тракторов, тягает камни, бочки и всякое подобное. И пристрастил своего сына к этому, пацану уже 6, и он неплохо подтягивается, отжимается, в общем, спортивный такой. На выходные коллега с друзьями устроил детям что-то типа полосы препятствий, ползали под натянутой проволокой, взбирались на деревья, переправы всякие на канатах, ну и шашлык по завершении. И вот за шашлычком подходит сын к нему и говорит: «Пап, мне, конечно, все это нравится, но скажи честно, к чему ты меня готовишь?» © Dozeg / Pikabu
- Я не люблю бассейны, сын же, наоборот, очень любит и знает, что мы ездим туда только ради него. В очередной раз, входя в воду, он зовет меня: «Мама, идем, тебе необязательно чувствовать себя комфортно, достаточно того, что комфортно себя чувствую я!» © Ma Ha / Facebook
- Когда я маленькая была, мы с родителями ехали на наш садовый участок. Я увидела старый дом с надписью «Продается» и выдала:
— Они что, совсем обалдели? Он же старый! © Саито Зак / AdMe
- Отдыхаем с родителями и младшим братом на море. Сидим на берегу, и тут слышу разговор, девочка лет 7: «Мам, а почему море соленое?» Мама отвечает, что, дескать, давным-давно жила русалка и однажды она сильно расстроилась и долго-долго плакала. Тут девочка выдает: «Ну ты даешь, мам! Какие русалки, капли дождя растворяют минеральные соли, которые потом попадают в море, это мне одна тетя объяснила». Сказать, что мама девочки была в шоке, — ничего не сказать. Да как и мы. © Палата № 6 / VK
- Гуляем с мужем и младшим сыном. Сын говорит, что ему не нравится ответственность. Сообщаю: «Однажды ты станешь главой семьи и, как и твой папа, должен будешь взять на себя ответственность. За жену, детей». «Я вообще-то не планирую детей». «А чего так?» Ребенок возмущенно: «Да дети — это кошмар! Они орут, писаются и будут есть мою еду!» Муж споткнулся и захохотал. © OlaOlga / Pikabu
- Мой сын-первоклассник так хотел в школу, что вышел из дома в 6 утра. В классе он быстро занял первую парту на себя и нашу соседку, ставшую его одноклассницей. Первая учительница познакомилась с ними, выдала книги, объяснила, как ведут себя школьники, рассказала им, какие они теперь взрослые, ответственные, что можно делать в школе, чего нельзя. Провела какой-то обязательный для первоклашек урок, и родители разобрали своих школяров. На следующий день сына пришлось долго будить в школу, завтракал он неохотно, в школу особо не торопился. Мы с мужем и бабушкой прильнули к окну, глядя, как наш ученик топает в школу. И что видим: едва завернув за угол дома, а школа в двух шагах, сын поворачивается и резво так бежит домой. Мы решили, забыл что-то. Но он говорит: «Я подумал, зачем опять идти в школу. Учительницу знаю, Люду-соседку тоже, ранец есть, пенал есть, тетради подписали, книги выдали. Что еще там делать?» © Тамара Кулыбышева / Facebook
- Я стоял и смотрел, как экскаватор разрушает старую школу. Рядом со мной встал мальчик лет 7, и мы некоторое время смотрели на это вместе. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Это самый счастливый день в моей жизни». Я полагаю, что для мальчугана, увидевшего экскаватор, который рушит школу, — это захватывающее зрелище. © Intagvalley / Reddit
А какие перлы выдают ваши маленькие гении?
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