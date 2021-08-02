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15+ детей, которые поняли в этой жизни больше, чем хотелось бы взрослым

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Взгляд ребенка еще не замутнен окружающей действительностью, поэтому он открыто смотрит на мир и вслух говорит то, о чем большие дяди и тети стесняются даже подумать. Ну и кто после этого взрослый и рассудительный человек, кому у кого нужно еще поучиться мудрости?

Мы в АdMe.ru нашли пользователей сети, которые не теряли времени даром и успели зафиксировать доказательства детской непосредственности.

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А вы хотели бы вернуться в детство и начать все сначала? Или вас и так все устраивает?

Фото на превью ****ktwi / Twitter
6561316
6k
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