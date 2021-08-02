15+ детей, которые поняли в этой жизни больше, чем хотелось бы взрослым

Взгляд ребенка еще не замутнен окружающей действительностью, поэтому он открыто смотрит на мир и вслух говорит то, о чем большие дяди и тети стесняются даже подумать. Ну и кто после этого взрослый и рассудительный человек, кому у кого нужно еще поучиться мудрости?