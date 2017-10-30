15 доказательств того, что дети живут в своем мире

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Эти дети отнюдь не претендуют на ангельское послушание и не упустят случая показать, кто здесь на самом деле главный. AdMe.ru собрал для вас фотографии, доказывающие, что растить маленьких сорванцов — непростое, но очень веселое занятие.

«Кажется, моя дочь на темной стороне силы»

И это она еще не в лучшей форме

Молчание — золото. Но если у вас есть малыш, это подозрительно

Немного перестаралась с подводкой

«Мои руки так устают, когда я читаю»

«Если дочь моих друзей притихла на 10 минут, скорее всего, ее найдут в таком виде»

«Я счастлив, что у нас есть 10 000 мягких игрушек. Все это для того, чтобы моя дочь спокойно засыпала в обнимку с банкой арахиса»

«День двенадцатый. Они все еще не знают, что я не кошка»

Это как-то немного раздражает

Никогда не ходите по магазинам с ребенком, никогда

Какой прекрасный день для экзорцизма

«Ребенок моих друзей впервые попробовал кофе, и вот что они прислали мне прошлой ночью»

Решил наглядно показать, как выглядят ноги от ушей

Когда пробуешь в жизни новое и наслаждаешься этим

В церкви наверняка такого не ожидали