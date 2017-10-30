15 доказательств того, что дети живут в своем мире
Эти дети отнюдь не претендуют на ангельское послушание и не упустят случая показать, кто здесь на самом деле главный.
AdMe.ru собрал для вас фотографии, доказывающие, что растить маленьких сорванцов — непростое, но очень веселое занятие.
«Кажется, моя дочь на темной стороне силы»
И это она еще не в лучшей форме
Молчание — золото. Но если у вас есть малыш, это подозрительно
Немного перестаралась с подводкой
«Мои руки так устают, когда я читаю»
«Если дочь моих друзей притихла на 10 минут, скорее всего, ее найдут в таком виде»
«Я счастлив, что у нас есть 10 000 мягких игрушек. Все это для того, чтобы моя дочь спокойно засыпала в обнимку с банкой арахиса»
«День двенадцатый. Они все еще не знают, что я не кошка»
Это как-то немного раздражает
Никогда не ходите по магазинам с ребенком, никогда
Какой прекрасный день для экзорцизма
«Ребенок моих друзей впервые попробовал кофе, и вот что они прислали мне прошлой ночью»
Решил наглядно показать, как выглядят ноги от ушей
Когда пробуешь в жизни новое и наслаждаешься этим
В церкви наверняка такого не ожидали
Фото на превью unknown author/imgur