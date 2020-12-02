15+ деталей в старых зданиях, о назначении которых современному человеку трудно догадаться

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У старых домов, как и у людей, есть душа и характер. Некоторые из них с порога выдают все секреты прежних обитателей, а какие-то совершенно не хотят раскрывать подробности из жизни бывших хозяев. На пыльных чердаках, внутри стен или в скрытых от чужих глаз уголках они бережно хранят напоминания о своих создателях. Новым владельцам, обнаружившим их специально или случайно, остается лишь удивляться тому, как сильно в прошлом люди ценили красоту и удобство.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которые приобрели дома с богатой историей и нашли внутри кое-что необычное.

«Витражное стекло в нашей гостиной было установлено во время строительства здания, приблизительно в 1910 году»

Этому дому больше 70 лет. В стену встроены сиденье и полка для телефона

Так выглядят дверные петли в доме, который появился в начале XX века

«Бывший владелец моего дома сказал, что такие двери раньше использовали для доставки молока»

«Эта полка нужна для стационарного телефона и книги с номерами»

«У моих родителей дом в викторианском стиле, внутри которого есть такое окно»

«Решил снять наш старый потолок и обнаружил вот эту красавицу»

«Мы думали, что купили дом с 2 входными дверями. Оказалось, вторая была поддельной»

«Наш сосед через стену делал ремонт и наткнулся на старую оконную раму. С другой стороны виднеется дверца шкафа в нашем коридоре. Его дом построили в 1880-х, а нашу пристройку — примерно 10 лет спустя»

«В одном из университетов Чикаго рядом расположены старый и новый фонтанчик для питья»

«Моему подрядчику удалось сохранить 100-летнюю лепнину во время реконструкции дома»

«Недавно мы купили дом, построенный в 1910 году. Внутри обнаружили маленькую дверцу, которая ведет в подвал»

«Посмотрите, что скрывалось за стеной!»

«Мой друг снес стену, чтобы сделать ремонт, и обнаружил за ней этот рисунок»

«Дом, над которым я работал, такой древний, что в нем есть ящик для доставки молока»

«Мышиные норы в стене дома, построенного в 1741-м, выглядят точь-в-точь как в мультфильме „Том и Джерри“»