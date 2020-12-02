15+ деталей в старых зданиях, о назначении которых современному человеку трудно догадаться
У старых домов, как и у людей, есть душа и характер. Некоторые из них с порога выдают все секреты прежних обитателей, а какие-то совершенно не хотят раскрывать подробности из жизни бывших хозяев. На пыльных чердаках, внутри стен или в скрытых от чужих глаз уголках они бережно хранят напоминания о своих создателях. Новым владельцам, обнаружившим их специально или случайно, остается лишь удивляться тому, как сильно в прошлом люди ценили красоту и удобство.
Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которые приобрели дома с богатой историей и нашли внутри кое-что необычное.
«Витражное стекло в нашей гостиной было установлено во время строительства здания, приблизительно в 1910 году»
Этому дому больше 70 лет. В стену встроены сиденье и полка для телефона
Так выглядят дверные петли в доме, который появился в начале XX века
«Бывший владелец моего дома сказал, что такие двери раньше использовали для доставки молока»
«Эта полка нужна для стационарного телефона и книги с номерами»
«У моих родителей дом в викторианском стиле, внутри которого есть такое окно»
«Решил снять наш старый потолок и обнаружил вот эту красавицу»
«Мы думали, что купили дом с 2 входными дверями. Оказалось, вторая была поддельной»
«Наш сосед через стену делал ремонт и наткнулся на старую оконную раму. С другой стороны виднеется дверца шкафа в нашем коридоре. Его дом построили в 1880-х, а нашу пристройку — примерно 10 лет спустя»
«В одном из университетов Чикаго рядом расположены старый и новый фонтанчик для питья»
«Моему подрядчику удалось сохранить 100-летнюю лепнину во время реконструкции дома»
«Недавно мы купили дом, построенный в 1910 году. Внутри обнаружили маленькую дверцу, которая ведет в подвал»
«Посмотрите, что скрывалось за стеной!»
«Мой друг снес стену, чтобы сделать ремонт, и обнаружил за ней этот рисунок»
«Дом, над которым я работал, такой древний, что в нем есть ящик для доставки молока»
«Мышиные норы в стене дома, построенного в 1741-м, выглядят точь-в-точь как в мультфильме „Том и Джерри“»
А вам удавалось найти в старом доме или квартире что-то уникальное?
Фото на превью Silas8350 / Reddit