15 дарителей, которые подошли к подарку настолько нестандартно, что люди до сих пор отойти не могут

С искусством дарить подарки далеко не каждый находит общий язык. А попытки преподнести незабываемый и оригинальный презент и вовсе могут довести до ссоры: слишком тонкая грань разделяет остроумную шутку от невольного оскорбления. Но выбранный момент может стать решающим: в определенных условиях и деревянный туалет обрадует не меньше, чем огромный букет.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, чем отличились дарители, благодаря которым праздник у адресатов подарка остался в памяти надолго. А в бонусе жизнь на примере одной девушки демонстрирует нам, что нужно быть осторожнее со своими желаниями. Ведь они могут сбыться.

Начала встречаться с мужчиной, на тот момент около пары месяцев. И вот случился День всех влюбленных. Подарил он мне букет, но вечером стал причитать, что цветы на праздники всегда в 3 раза дороже. И как впоследствии выяснилось, перед 8 Марта он принял меры. Приехала к нему 7 марта и вижу на столе букет уже подвявших тюльпанов. Который тут же был мне вручен со словами «С 8 Марта!». Было неприятно и стыдно. Жалею, что постеснялась тогда в лицо ему высказать свои претензии. Неловко было, когда подружки спрашивали, что подарили. © dianova11 / Pikabu

Когда-то давно мои родители дружили с другой семейной парой. И вот мужчины решили, что на 8 Марта они сделают подарки женам друг друга, и поспорили, чей подарок будет лучше. Я не знаю, что папа подарил той женщине, но тот мужчина подарил маме... совок! Обычный металлический совок для мусора. Наверное, большинство дам удивились бы или расстроились от такого подарка. А мама оценила и обрадовалась. Совок у нас прожил лет 20, если не больше, пока не проржавел насквозь. Тот мужчина однозначно выиграл, а у нас теперь это семейная байка. © Рэн / AdMe

Мне муж дачный туалет подарил на день рождения. В смысле, домик деревянный. 10 лет его просила купить новый туалет на дачу, старый просто уже разваливался. В этом году день рождения встречала в больнице. Муж, испугавшись, наверное, что я его с того света прокляну, наконец-то купил этот чертов туалет. Всякие милые подарочки тоже присутствовали, но главным был туалет. © TrianoRivera / Pikabu

А я жене машину с навозом подарил, без повода, просто так, на даче надо же. Не на день рождения, конечно. Оценила. © Vasyapupkinnn / Pikabu

Я вообще такая девочка-девочка и люблю милые девчачьи подарки, пусть и не самые нужные. И вот какой-то праздник, лет 5 назад. Свекровь дарит мне щетку для чистки одежды от шерсти. Я тогда немного выпала в осадок, хотя с наличием 2 котов и волосатой меня подарок пришелся очень кстати. Пользуюсь до сих пор.

Мне бывший парень на День святого Валентина подарил туфли и одеяло. А потом попросил вернуть, потому что ему нужны были деньги. © classymangoes / Reddit

На Рождество мы с друзьями обменивались подарками. Мне досталась футболка, на которой так и было написано: «Мне досталась футболка, когда мы с друзьями обменивались подарками». © xorcross / Reddit

Моя бабушка с папиной стороны тоже мастерица делать подарки. Начиналось все всегда одинаково: «Приходи ко мне, у меня для тебя кое-что есть». Хорошо, прихожу. Торжественно открывается шкаф: «Я тут себе столько всего купила нового (из одежды), выбери то, что тебе нравится». При этом я высокая и худая, а бабушка низенькая и как колобок. Но больше всего мне запомнилось, когда она приехала с моря, позвонила с той же фразой. Я подумала, что на море уже можно было купить что-то лично для меня. Прихожу, дарит бусы из ракушек и еще какую-то ерунду. Я выдавливаю из себя, мол, бусы красивые. На что мне тут же прилетает фраза: «Да, когда я их вечером надевала на танцы, на меня все смотрели». © Cherry / AdMe

Нам на свадьбу друзья родителей моего мужа подарили уродливую кружку со слонами. И еще рассказали историю о том, что у них есть похожая и это что-то вроде традиции: дарить на свадьбу такие кружки или нечто подобное. И вот теперь мы боимся ее разбить, чтобы не расстаться, и поставили ее в кабинет. © ferocynide / Reddit

Будьте очень осторожны с полезными подарками. Отчим подарил моей маме на День святого Валентина губки и вакуумные пакеты. Она с ним развелась. © Chubb_Life / Reddit

Вот мне знакомая на день рождения подарила детский комбинезон. Ношеный. При том, что детей у меня нет и я их не планирую. © Myr0slava / Pikabu

Я свои 19 лет праздновала в кругу друзей в ночном клубе. Мой тогдашний парень опоздал примерно на час. Все ожидали, в том числе и я, что он сейчас придет с подарком, от которого все ахнут. Все и ахнули. Он пришел с пластиковой розочкой и парой колготок на 100 ден. И еще возмущался в конце вечера, зачем я несу домой все эти подаренные букеты от друзей, ведь у меня есть его розочка. До этого вечера он казался мне адекватным. © Nana_banana / AdMe

Мне запомнился рассказ коллеги моей кузины, невропатолога. Вручили «благодарные» пациентки врачу знатный подарок: большую упакованную коробку. И женщины настояли на том, чтобы врач распаковала ее при них. Значит, врач открыла большую коробку — там коробка поменьше. И так далее несколько коробок поменьше. В самой маленькой лежала шоколадка. Она распаковала и ее. И там была лишь надкушенная кем-то шоколадка. © Маркони / AdMe

У меня есть друг, о котором можно сказать, что он «слегка эксцентричный». Мне было 23 года, а ему примерно 25 лет. Видимо, он хотел преподнести мне что-то полезное, поэтому вручил целую сумку с подарками. Не помню всего, но там были воздушный змей, 2 напольные плитки и, подождите-подождите, коробка тампонов. © Carrie Louise / Quora

Я не оценила подарок брата, хотя он считал его суперполезным. А по факту это был самый странный и ненужный кухонный гаджет: ножницы для помидоров, которые по задумке должны были одной частью удерживать сам помидор, а второй — резать. Но эти ножницы просто давили овощ. © Barbara Jones / Quora

Бонус: загадать желание — это одно, не забывайте правильно его сформулировать

Когда приближались новогодние праздники, мой молодой человек спросил, что я хочу в подарок. На тот момент я не придумала ничего лучше, чем напеть строчку из песни «All I Want for Christmas Is You». Но я не думала, что он воспримет ее буквально и сделает мне предложение в новогоднюю ночь. © Подслушано / VK