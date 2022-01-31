15 читателей AdMe.ru, которым досталась не вещь, а какой-то мешок с подарками

Кажется, что отыскать что-то действительно ценное в комиссионках и секонд-хендах — практически невыполнимая миссия. Но порой люди не просто откапывают там настоящую жемчужину, а еще и бонус в ней дома обнаруживают. А некоторые везунчики кое-что приятное находят буквально на каждом углу: и на работе, и в собственной квартире.

Мы в AdMe.ru с головой погрузились в истории наших читателей, которым досталась вещь с сюрпризом. А в бонусе вас ждет доказательство того, что не всем находкам стоит вот так сразу радоваться.

В далеком 90-м покупали холодильник. Выбрали в магазине, а продавец сказал: «Мотор как-то нестандартно шумит. Если возьмете, то будет скидка на ремонт». Да, действительно, там что-то побрякивало внутри. Но скидка же! Привезли домой, разбираем мотор, а там мужская серебряная печатка. © Светлана Попова / Facebook

Маме в автобусе порезали сумку, но вытащить ничего не успели. Конечно, она очень расстроилась, денег нет еще. Ну и пошла в секонд-хенд купить себе новую. Выбрала, попросила скидку — не дали. А дома в кармашке нашла золотой браслет и кольцо. © Ina Mihailova / Facebook

10 лет назад переехали в новую квартиру. От хозяев нам осталась встроенная кухня. И вот ломается посудомоечная машина. Вызываю мастера. Он достает машину из отсека, ну а я решила помыть пол в том месте, где она стояла. И что я там нахожу? Конверт! А там € 500. Радости не было предела! Ведь машину-то не смогли отремонтировать. © Гульназ Новоселова / Facebook

Отец моей подруги в 80-е купил под Новый год большую банку селедки. Когда банку открыли, она оказалась доверху заполнена черной икрой. Килограмма 3, наверное. © Ольга Назарова / Facebook

Мой сын в 90-е только начинал работать. Делали они ремонт в квартире. Вскрыли полы, и там он нашел пачку денег по 5 советских рублей на сумму 6–7 тысяч. Купюры были новенькие. Но, увы, это было после реформы. © Галина Корнусова / Facebook

Однажды купили в секонд-хенде сумку дочери, давно это было. А дома обнаружили во внутреннем кармане £ 40 по двадцатке. Деньги мне очень пригодились! Обменяла одну купюру, и она нас просто спасла. © Елена Клава / Facebook

Как-то мне мама купила немецкую машинку на тросиковом пульте. Внутри что-то болталось, но машинка была вполне исправна. Ну а ребенком я любил влезать в игрушки. Вот разобрал кабину и обнаружил под сиденьем заводного человечка. Его там точно не должно было быть. © Алексей Давыденко / Facebook

Как-то работал я охранником в высотном здании. Приходит напарник и говорит, что кто-то в гараже выбросил кучу всякого офисного хлама, и показывает мне две планки-застежки для галстука. Говорит, выбирай, какая больше нравится. Ну я выбрал, которая пошире была. И проносил ее на работе где-то полгода. Потом пригляделся я к ней немного, да и пошел в скупку золота. Оказалось 10 г золота 750-й пробы. © Andriy Marushchenko / Facebook

В начале 90-х была студенткой, а секонд-хенды только начали появляться. Купила брюки — классные, таких у нас не было. Пришла домой, перед стиркой проверила карманы, а там $ 30 по десятке. Для студента это была просто находка! Позже несколько раз находила монеты и купюры разных стран. Лежат все у меня. © Ольга Нестеренко / Facebook

Лет 8 назад купила детскую куртку на сына в секонд-хенде. Перед стиркой решила проверить карманы — нашла € 15. © Елена Щеголева / Facebook

В Нидерландах купила 2 чемодана. В одном оказались две коробочки: одна — с перламутровой брошью, другая — с серебряной цепочкой с кулоном и серьгами. До сих пор в шоке! Все новое. © Odessa Liza Antik / Facebook

Лет 20 назад купили на благотворительном складе за пару шекелей брючки для 4-летнего сына. Дома в их кармашке нашли 20 шекелей. До сих пор это помню. © Larisa Kusaev / Facebook

В секонд-хенде знакомая 5 раз примеряла пиджак, потом все-таки решила не брать. А я даже не знаю зачем, но взяла его в руки. Вообще не мой размер, кстати. Проверила карманы — нашла 100 шекелей. Ну, думаю, поперло! Проверила сумочку задрипанную — еще двадцатка! © Валентина Гольберг / Facebook

Ага, была и у меня похожая история с покупкой одежды в секонд-хенде. Приобрела брюки и нашла в кармане € 5. Пустячок, а приятно. Да и покупка окупилась. © Диаманда Сергеева / Facebook

В куртке из секонд-хенда нашла $ 20 канадских, но они на тот момент уже вышли из обихода. Использовала как закладку в книге: едешь такая в электричке, а у тебя такое! © Елена Водомерова / Facebook

Бонус: некоторым находкам лучше вот так сразу не радоваться

Однажды вечером шла с работы, уже темно было. Вижу, смятая купюра лежит прямо под фонарем. Подняла трясущимися руками, сунула в карман. Долго думала, потратить сразу в ближайшем магазине или отдать бедным утром. Совесть победила. Ну, может, еще и суеверие, что найденные на улице деньги нельзя на себя расходовать. Ладно, принесла домой. А там при свете лампы увидела, что это не настоящая купюра, а из тех, что продают в сувенирных лавках. Долго смеялась над собой. Еще и думаю: «Вот какая я умная и хорошая! Никто не заметил деньги на улице, а я заметила и пустить их на благотворительность собиралась! Хорошо хоть, в магазин не поперлась. Вот было бы позору!» © Наталья Мельник / Facebook