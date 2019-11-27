15 читателей AdMe.ru, которые опешили от неадекватного поведения окружающих

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Сколько раз вы сталкивались с несуразными требованиями других людей и обидами из-за их невыполнения? Психологи говорят, что ожидания — это преднамеренные обиды. Порой окружающие хотят что-то получить, не имея для того никаких оснований, кроме завышенных претензий к миру. Герои нашей статьи на собственной шкуре прочувствовали, насколько странными могут быть чужие ожидания.