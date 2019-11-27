15 читателей AdMe.ru, которые опешили от неадекватного поведения окружающих
Сколько раз вы сталкивались с несуразными требованиями других людей и обидами из-за их невыполнения? Психологи говорят, что ожидания — это преднамеренные обиды. Порой окружающие хотят что-то получить, не имея для того никаких оснований, кроме завышенных претензий к миру. Герои нашей статьи на собственной шкуре прочувствовали, насколько странными могут быть чужие ожидания.
AdMe.ru прочитал комментарии наших читателей к статьям о человеческой наглости и об отношениях с соседями, и среди них оказалось немало жизненных историй.
- Стояли в очереди к кассе. Подошла тетка с тележкой, там пара пакетов муки. Попросилась встать перед нами, оставила тележку и отошла. Прибежала с едой, сложила и снова отошла. Когда она вернулась в очередной раз с кучей продуктов в руках, я ей сказала, чтобы она встала за нами. И тут тетка начала вопить, а я вытолкнула ее тележку. Покупатель, стоящий позади меня и наблюдавший всю картину, тоже не пропустил ее. Пришлось ей встать в конец очереди. Ее возмущенные вопли разносились по всему магазину. © Marina Antimonij / facebook
- Были с друзьями на отдыхе: 2 семьи, 5 детей от 7 до 14 лет. Один из взрослых поехал на пляж первым автобусом и занял нам на всех лежаки, потому что после завтрака много людей едет на пляж и лежаков не хватает. Приехали, расположились. Тут объявляется молодая мама, которая только что уложила своего младенца спать на пляже, поэтому все наши приехавшие 5 детей должны замолчать и ходить на цыпочках. Пытаюсь ей объяснить, что мы находимся в общественном месте, дети сюда приехали поиграть, а спать младенца надо укладывать в своем номере. Она очень обиделась. © Поля Цисарчук / facebook
- Я эндокринолог. Пока училась в аспирантуре, работала на 2 работах, домой приходила стабильно после 21:00. Однажды приблизительно в такое время ко мне пристала соседка сверху с претензией: «Что же ты, Катенька, не придешь не полечишь старого диабетика?» Предложение посетить меня в рабочее время в клинике в соседнем доме было воспринято с обидой, которая не уменьшилась до сих пор. © Ekaterina Zaytseva / facebook
- У меня тоже интересный случай был. Бабуля попросила помочь дойти до остановки маршрутки, ссылаясь на боль в ногах. Я опаздывала на работу, но согласилась довести ее. Всучила мне пакет с чем-то тяжелым, и со скоростью черепахи мы дошли до остановки. Я говорю: «Мне на работу пора. Вы доберетесь дальше?» Она мне, дескать, пойди таксиста спроси, сколько поездка будет стоить. Ладно, иду к таксисту, спрашиваю, возвращаюсь, говорю цену, слышу от бабули 300 проклятий в сторону этого таксиста и меня. И тут картина: таксист собирается уезжать, а бабуля вприпрыжку, рысью, за машиной как рванет! © Наталия Ната / facebook
- Ко мне подошла бабушка и стала рассказывать, как ей тяжело живется.
Потом она спросила: «Можешь оплатить мне отопление, коммуналку за зиму или хотя бы купить холодильник?»
Я: «Нет, я в декрете, сейчас не зарабатываю».
Бабушка: «Возьми деньги у мужа».
Я: «У нас 3 детей, ему и так нелегко всех содержать».
Бабушка: «Тогда возьми кредит для меня, как выйдешь на работу — выплатишь». © Руслана Ставецкая / facebook
- Решила помочь малоимущей семье. Бесплатно отдала им свой старый шкаф. Жду, когда приедут и заберут. У них сломалась машина, поэтому они вызвали службу доставки. Те приехали, забрали шкаф. Потом работник такси приехал ко мне, потому что ему сказали, что доставку я оплачу, а не новые хозяева шкафа. Я заплатила за доставку. С этой семьей больше не общаюсь. © Светлана Замарина / facebook
- Несколько лет был у сестры «таксистом по вызову», пока один раз не взорвался и не объяснил, что, когда ее спрашивают, есть ли у нее машина и не может ли она подъехать, она должна отвечать «нет». © Amir Vladimir / facebook
- У меня была история. 6-й месяц беременности, еду из женской консультации расстроенная: очень низкий гемоглобин. Купила по рецепту таблетки и читала аннотацию к ним. Рядом сидела дама лет 45–50. Напротив — бабуля и мужчина лет 40. И вот на одной из остановок заходит подруга моей соседки. Дама на весь троллейбус зовет ее и берет меня за локоток: «Молодая особа сейчас уступит тебе место». У меня и так глаза на мокром месте из-за результатов анализов, а тут еще такое. Слезы градом. И тут мужчина им так подрассказал! Выскочили обе на следующей остановке. А мне сказал не обращать внимания на дур. © Наталия Вакуленко / facebook
- Отдавала я как-то пару курток, дала объявление. Написала женщина, встретились. Передала вещи. Не успела выйти из метро, как она мне пишет: «На вас была такая хорошая курточка, не хотите ее тоже отдать?» На что я отвечаю: «Вообще-то нет, не хочу. Как вы заметили, я в ней хожу». Она нагрубила мне и назвала жадной. © Эмма Кареглазка / facebook
- На днях в магазине выбирала торт. Бабушка просит кассира продать пирожок за ₽ 19, так как больше у нее денег нет. Кассир говорит, что ничего не найдется за такие деньги. Я прошу кассира дать бабушке 2 пирога и включить их в мой чек. Ну вроде ничего особенного, мой поступок нормальный для большинства людей. Реакция бабушки меня просто убила. Она поворачивается и говорит, что вместо того, чтобы за нее платить, я могла просто дать ей денег. Рублей 500, а лучше 1 000. С кассиршей мы долго смотрели друг на друга. © Нина Анвари / facebook
- Моя подружка как-то попросила из моих шариковых румян выбрать шарики подходящего ей цвета. Я кивнула, мол, бери. Тут слышу: «А то у меня дорогие». Как будто мои — фуфло, зато бесплатно, можно попользоваться. © Marina Av / facebook
С какими бредовыми требованиями или просьбами сталкивались вы?
Фото на превью Нина Анвари / facebook