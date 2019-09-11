14 чисто «наших» приколов, которые вы замучаетесь объяснять иностранцам
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У каждого народа есть свои шуточки, понятные только местным. И можно сколько угодно объяснять тем же англичанам, почему мы так смеемся над определенным мемом, который они забавным вообще не считают. Ну и наоборот, конечно. В этой же статье вы найдете лучшие образцы народного юмора и повеселитесь от души.
Мы в AdMe.ru очень любим посмеяться и надеемся, что вам тоже есть что сказать.
В этом что-то есть
Грустная история одной колбасы
Открытие века!
Н — ностальгия
Что-то тут не так
Я тоже, сырок, я тоже...
Краткий экскурс в историю России
Суровая правда жизни
Это жизнь, детка
А что у них вместо щита, интересно?
Фундамент от...
Во всех больницах страны
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Фото на превью funnyint / twitter