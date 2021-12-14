15 чемпионов по наглости, которых родители слишком редко ставили в угол
Каждый из нас временами может нарушать правила. Но нашим сегодняшним героям на жизненном пути повстречались такие персоны, которые методички с правилами приличия не просто обошли стороной, а наступили на них грязными ботинками.
Мы в AdMe.ru пытаемся найти на наглецов юмористическую управу, поэтому скорее присоединяйтесь к нам. Может, своим смехом мы сделаем этих людей чуть добрее.
- Наш сосед спросил, может ли он воспользоваться нашим уличным краном и шлангом, чтобы наполнить свой джакузи. Чувак, если ты можешь позволить себе личный уличный джакузи, ты, конечно, можешь купить себе и шланг и сам заплатить за воду, чтобы наполнить ванну. © kiraskyrim / Reddit
- Нам было по 7 лет, и моя лучшая подруга украла мое любимое платье Барби, сказав: «Нет, это мое, я нашла его на заднем дворе!» Ты тогда глубоко ранила меня, Лиза. © phattoes / Reddit
- Один коллега моего отца приехал к нам в гости и привез своего сына. Тот сказал мне прямо в лицо: «Я не общаюсь с такими простолюдинами, как ты». Извини, конечно, но твой отец работает на той же работе, что и мой, и им платят одинаково. А живете в большом доме вы только потому, что находитесь там, где недвижимость дешевле пакетика чипсов. © BukkitGod / Reddit
- Одна подруга моей сестры укусила мою маму, когда та разговаривала с сестрой о планировании мероприятия, на которое она собиралась. «Мы сами разберемся с этим, хорошо?» © linkenski / Reddit
- Работала на машине скорой помощи, ехала на вызов. Я двигалась по своей полосе, когда вдруг мне преградил дорогу почтовый грузовик. Я подошла и попросила водителя отъехать, чтобы я могла продолжить путь: вызов был экстренный. А дама сказала, что у нее есть право проезда и я должна подождать. © anonymityforme33 / Reddit
- Обожаю просьбы от троюродных теть типа «Ты же английский знаешь, помоги доченьке тест написать. Там всего 10 страниц вопросов и сочинение не больше чем на 500 слов». И «помоги» подразумевает «сделай бесплатно и отправь нам ответы». И никого не волнует, что час моей работы раз в 5 дороже репетитора по английскому. Ну и любимое уточнение: «Нам не срочно. Завтра до 8 утра нормально будет». © JustJusty / Pikabu
- Друг рассказал. Ехал на поезде домой. Взял с собой минимум вещей и еды. Задержали зарплату, денег у него не было. С ним рядом ехали всего два пассажира: молодая девушка и мужчина лет 60. Проснулся, достал несколько бутербродов, пару яиц, большой помидор и пакетики чая. В это время девушка уже проснулась и пила кофе, а мужчина продолжал спать. Сделав все дела в сортире, друг пришел и увидел, что соседка доедает его последний бутерброд. Из всей своей еды ему досталось лишь яйцо и чай без сахара, а девушка сошла с поезда через пару часов. © Grotle / Pikabu
- Мне периодически присылают цветы на работу. Я их домой не забираю, так как на работе провожу больше времени. И тут собираюсь домой на выходные и коллега говорит: «А чего цветы не берешь?» Отвечаю, что хочу, чтобы они мне тут глаз радовали. Ответ убил: «Ну тогда я их себе домой заберу». Так-то я ей сразу доходчиво объяснила, что будет с ее загребущими лапками, тронь она мой букет. © Zaponka81 / Pikabu
- Зашел в магазин, там накануне обещали сделать скидку на курицу. Набрал, что осталось. И тут подходит бабуля и начинает из моей тележки перекладывать лотки с курицей себе. «Извините, — говорю, — но это мое».
А она в ответ: «Тебе много!» — и пошла.
Я смотрю и думаю: «А что, так можно?» © Altername / Pikabu
- Родители мужа подарили нам на свадьбу квартиру. Торжественно так, при куче гостей! Спустя почти 3 года выяснилось, что половина квартиры достанется младшей сестре мужа. На вопрос: «Какого черта?!» — они ответили, что так и говорили раньше. Интересно, кому они это говорили и когда... Квартира до сих пор оформлена на отца. © Подслушано / Ideer
- Живу в Германии. Пишет мне в одной из соцсетей совершенно незнакомая мадам из нашей страны с вопросом, знаю ли я немецкий. Стало интересно — спросил, чего надо. А помогите, говорит, моей дитачке с домашкой. И скидывает пару страниц заданий по немецкой грамматике. С очаровательной припиской: «Мне только ответы. Вам же это как орешки щелкать». © Auswanderer / Pikabu
- Поражаюсь богатым негодяям. Отдыхала на море во Вьетнаме, жила в дорогом отеле. Заплатила, как и все там отдыхавшие, очень прилично. И вот у меня на пляже тетка пыталась украсть шлепанцы за ₽ 1 000, купленные лет 5 назад. Еще высказала мне, когда я ее засекла, что я слишком нервная и мне что, жалко, что ли. Зачем ей мои копеечные шлепанцы, когда в каждом номере гостям бесплатно дают 4 пары? © Подслушано / Ideer
- Разбирала бижутерию. Выбросить жалко, почти новая, некоторая вообще ни разу не использовалась. Вывесила на одном известном сайте: «Отдам за шоколадку». Разумеется, самовывоз. Почему люди так наглеют? Сразу тысяча писем: «А не можете ли вы сами приехать?» Но высшей точкой стало: «Если я приеду сама, отдадите так. Ничего я у вас покупать не буду!» Лучше бы я выкинула. © Подслушано / Ideer
- Звонит абонент, говорит, что интернет не работает. Крайне недоволен, ругается и хамит.
Менеджер уточняет его данные. Выясняется, что это просто не наш абонент в принципе.
— А кто ваш оператор?
— Не знаю.
— А какой у вас тарифный план?
— Не знаю.
— А почему вы звоните именно нам?
— А я всегда вам звоню и мне помогают! © Unknown author / Bash
- Очередь бывает живая, по записи и «мне только спросить». Сегодня видела рождение нового вида очередей. Женщина уверенно подвинула остальных и рванула дверь в кабинет со словами: «Здравствуйте, я вчерашняя женщина!» © Unknown author / Bash
А как вы боретесь с наглецами?
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