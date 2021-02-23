15+ человек вспомнили случаи из жизни, когда они хотели показаться крутыми, но сели в лужу
Нет ничего зазорного в том, чтобы хотеть произвести хорошее впечатление на других людей. Каждый из нас бывал в таких ситуациях, например когда мы пытались привлечь внимание понравившегося мальчика или девочки из своего класса или показать себя с лучшей стороны на собеседовании. Но иногда желание выделиться на фоне остальных играет с людьми злую шутку, а воспоминания о своем досадном промахе заставляют краснеть даже спустя долгие годы.
Мы в AdMe.ru не смогли обделить вниманием тред, в котором пользователи Reddit вспомнили истории из своей жизни, когда они хотели казаться крутыми или «не такими, как все», но вместо этого только оконфузились.
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В старшей школе учитель попросил нас, чтобы мы описали себя одним словом, которое лучше всего нас характеризует, и я сказала: «Классная». Каждый раз хочу провалиться сквозь землю от стыда, когда вспоминаю об этом. © streetsahead121 / Reddit
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Одна моя знакомая заявила, что она не такая, как другие девушки, и откусила при мне хот-дог прямо посередине. Я тогда чуть не умер от неловкости ситуации. Какая она была странная! © HellVollhart / Reddit
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Я не была похожей на других девушек, потому что любила шляпы. Особенно цилиндры. Почти весь 6-й класс я ходила в школу в цилиндре и казалась себе такой крутой. Сейчас это забавно вспоминать. Но, боже ж ты мой, неужели я действительно так себя вела?! © The_Hottest_Mess / Reddit
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7 лет назад я выложила на своей страничке в Facebook следующий пост: «Я только что обожгла язык куском пиццы и подумала, какая это сильная метафора, ведь иногда то, что вы любите больше всего на свете, причиняет вам боль». Какой же стыд! © Strange_Bat2910 / Reddit
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В старшей школе одна девочка похвасталась мне, что единственное, что она читала, — это Библия и серия книг «Сумерки». Она посмотрела на меня так, будто меня это должно было впечатлить. © Joss_Card / Reddit
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Несколько лет назад мы с лучшей подругой выбирали ей свадебное платье. Тут в магазин пришла одна взбалмошная девица и заявила: «Какое бы платье я ни выбрала, оно должно сочетаться с моими красными кедами! Я не из тех девушек, что носят каблуки. И всегда была такой». На что продавщица ей ответила: «На самом деле после классических туфель и балеток кеды — самая популярная обувь среди невест с ограниченным бюджетом». Девица тут же сникла. © sorrygirl818 / Reddit
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Мой друг встречался с девушкой, которая была настоящей королевой драмы. Мы тогда жили на 4-м этаже и всегда пользовались лифтом. Однажды мы втроем зашли в лифт и девушка буквально забилась в угол и начала раскачиваться взад-вперед якобы в приступе страха. Друг подбежал к ней, чтобы обнять, и объяснил: «Она боится лифтов». Во-первых, она 2 месяца жила с нами на одном этаже и мы все видели, что в лифтах она ведет себя абсолютно нормально. Во-вторых, если бы она действительно боялась лифтов, она бы, скорее всего, спустилась пешком, всего 4 этажа ведь. Ну и в-третьих, ее актерская игра была просто смехотворной. Естественно, спустя пару недель девушка друга забыла о своей «фобии» и снова стала вести себя в лифтах совершенно нормально. © User1539 / Reddit
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Спросил как-то у одной девушки о ее увлечениях, на что она ответила: «У меня нет увлечений. Я нормальная». © Odin_Allfathir / Reddit
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Я прочитала серию книг «Дневники вампира», когда она впервые вышла в конце 1990-х, и считала себя на 100 % вампиром (другие люди об этом, естественно, не догадывались). Я даже купила себе кольцо с лазуритом, которое вампиры носили в книгах. Блин, как же я их любила! © WhoIsYerWan / Reddit
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Я каждый день ходила в школу в пиратских сапогах моего отца, которые он купил для Хеллоуина в 1988 году. © Princessrichard2023 / Reddit
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Когда я училась в старших классах, я 4 года занималась ремонтом машин, потому что хотела быть не такой, как другие девочки. В конце концов меня это и правда увлекло, но изначально причина была не в этом. © Omfgimaweirdo / Reddit
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Я ходила в школу в ошейнике. Настоящем собачьем ошейнике. В свою защиту скажу, что на людей я не лаяла и не рычала. Просто носила ошейник в качестве аксессуара. Позже я поменяла его на ожерелье. © WolfBowduh / Reddit
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Раньше я носила очень высокие носки с ярко-розовыми конверсами до середины икры, обычно в сочетании с толстовкой в стиле панк с названием какой-то группы. Я точно была не такой, как другие девушки, ведь у них был вкус, а у меня только вся эта ярко-розовая дребедень. © grae23 / Reddit
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В детстве я обожала кукол, играла с ними все свободное время. Но, когда я пошла в школу, я стала высмеивать других девочек, которые играли с куклами. Мне хотелось казаться крутой. На мой 10-й день рождения родители соорудили мебель для моих кукол. Папа был талантливым столяром, а мама прекрасно управлялась со швейной машинкой. Вместе они сделали классный кукольный шкаф и спальный гарнитур. Папа даже повесил маленькое зеркальце на внутренней стороне шкафа, а мама сшила мини-матрас для кровати. Я едва не плакала от счастья, разворачивая подарки. Но рядом со мной сидела подруга, и я понимала, что, если скажу родителям, что мне все понравилось, правда всплывет наружу. Поэтому я сказала: «Спасибо, но я не люблю кукол. Они для маленьких». Уже будучи взрослой, я, разревевшись, извинилась перед отцом и сказала, что мне очень понравился их подарок. А папа ответил, что всегда это знал. Но я все равно до сих пор чувствую себя ужасно из-за этого. © A**rocket33r / Reddit
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Я создала отдельную страничку на Facebook, посвященную своей ненависти к фильму «Сумерки». Это было много лет назад, и я до сих пор не знаю, как ее удалить. © goodlifedani / Reddit
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Помню, я притворялась, что разбираюсь в машинах, ведь как-то раз я сама поменяла масло. Однажды я хвасталась, какая я крутая, перед своим знакомым и моей сестрой и заявила, что заменю ей масло. Я подошла к ее машине, слила масло и заметила, что оно прозрачное. Это была трансмиссионная жидкость. Я слила жидкость из АКПП. © tiffinney / Reddit
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Когда моя мама была подростком, она постоянно твердила: «Хочу быть не такой, как все остальные!» На что мой дедушка всегда отвечал: «Понимаю, ты хочешь быть не такой. Прямо как и все остальные». © youzzernaym / Reddit
Бывало с вами, что вы сначала пытались казаться крутыми, а потом понимали, как неловко это выглядело со стороны?