15+ человек вспомнили случаи из жизни, когда они хотели показаться крутыми, но сели в лужу

Раньше я носила очень высокие носки с ярко-розовыми конверсами до середины икры, обычно в сочетании с толстовкой в стиле панк с названием какой-то группы. Я точно была не такой, как другие девушки, ведь у них был вкус, а у меня только вся эта ярко-розовая дребедень. © grae23 / Reddit

В детстве я обожала кукол, играла с ними все свободное время. Но, когда я пошла в школу, я стала высмеивать других девочек, которые играли с куклами. Мне хотелось казаться крутой. На мой 10-й день рождения родители соорудили мебель для моих кукол. Папа был талантливым столяром, а мама прекрасно управлялась со швейной машинкой. Вместе они сделали классный кукольный шкаф и спальный гарнитур. Папа даже повесил маленькое зеркальце на внутренней стороне шкафа, а мама сшила мини-матрас для кровати. Я едва не плакала от счастья, разворачивая подарки. Но рядом со мной сидела подруга, и я понимала, что, если скажу родителям, что мне все понравилось, правда всплывет наружу. Поэтому я сказала: «Спасибо, но я не люблю кукол. Они для маленьких». Уже будучи взрослой, я, разревевшись, извинилась перед отцом и сказала, что мне очень понравился их подарок. А папа ответил, что всегда это знал. Но я все равно до сих пор чувствую себя ужасно из-за этого. © A**rocket33r / Reddit