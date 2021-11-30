15+ человек внезапно обнаружили, что их одежда не так проста, как предполагалось

Каждый производитель одежды стремится внести какую-нибудь изюминку в свой товар: яркий ярлычок, специальные лямки для удобства переноски и т. д. Вот только покупатель не всегда догадывается о существовании пасхалок в своей одежде. Поэтому частенько случается и так: носишь какую-то вещь годами, а потом бац — и обнаруживаешь, что все это время у тебя была запасная пуговица или петелька в потайном кармане. А иногда даже настоящий свисток в качестве язычка на молнии.

Мы в AdMe.ru вместе с пользователями сети оценили изобретательность производителей, запрятавших в одежду клевые штучки, которые можно рассматривать всем интернетом.

«В моей куртке SpaceX есть надпись на воротнике: „Разработана и протестирована для межпланетных перемещений“»

«У меня есть внутренний карман, предназначенный для ключей, монет и таблеток»

«У моей фланелевой рубашки есть кусок микрофибры внутри, которой можно протирать очки»

«У меня была дополнительная петля для ремня в комплекте с парой классических брюк»

«Оказалось, что на молнии моей куртки есть настоящий свисток»

«Здесь вышита цитата Марка Аврелия: „Если вы хорошо справляетесь с плохой ситуацией, то вы становитесь сильнее“»

«Потайной кармашек с пуговицей для моего пальто»

«Я была в ванной и случайно увидела эту надпись на своих брюках. Они у меня уже почти год, но я только что это заметила!»

«Теперь у тебя это есть».

«Отличная идея, чтобы не таскаться с одеждой в руках: внутри этой куртки предусмотрены лямки, как у ранца»

Инструкции по чистке этой пары брюк

«Постирай их, когда испачкаются».

«В кармане моего пиджака есть еще один карман»

«На внутренней стороне недавно купленных мной брюк карго написано „Доступ запрещен“, а видимый карман, на котором это напечатано, зашит»

«Нашла потайной карман в джинсах»

«На случай выходных».

«На этикетке моей куртки есть мотивационная надпись»

«Это просто ярлычок, но тут есть совет, который может оказаться для тебя полезным: „Проживай хорошо каждый свой день“».

«В моих перчатках есть кармашки»

«Я обнаружил запасные пуговицы, спрятанные в нижней части левой штанины, только через 3 месяца носки штанов»

«Пряжка на моем рюкзаке превращается в свисток»

«Мой папа нашел „лицо“ в кармане брюк»