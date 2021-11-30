15+ человек внезапно обнаружили, что их одежда не так проста, как предполагалось
Каждый производитель одежды стремится внести какую-нибудь изюминку в свой товар: яркий ярлычок, специальные лямки для удобства переноски и т. д. Вот только покупатель не всегда догадывается о существовании пасхалок в своей одежде. Поэтому частенько случается и так: носишь какую-то вещь годами, а потом бац — и обнаруживаешь, что все это время у тебя была запасная пуговица или петелька в потайном кармане. А иногда даже настоящий свисток в качестве язычка на молнии.
Мы в AdMe.ru вместе с пользователями сети оценили изобретательность производителей, запрятавших в одежду клевые штучки, которые можно рассматривать всем интернетом.
«В моей куртке SpaceX есть надпись на воротнике: „Разработана и протестирована для межпланетных перемещений“»
«У меня есть внутренний карман, предназначенный для ключей, монет и таблеток»
«У моей фланелевой рубашки есть кусок микрофибры внутри, которой можно протирать очки»
«У меня была дополнительная петля для ремня в комплекте с парой классических брюк»
«Оказалось, что на молнии моей куртки есть настоящий свисток»
«Здесь вышита цитата Марка Аврелия: „Если вы хорошо справляетесь с плохой ситуацией, то вы становитесь сильнее“»
«Потайной кармашек с пуговицей для моего пальто»
«Я была в ванной и случайно увидела эту надпись на своих брюках. Они у меня уже почти год, но я только что это заметила!»
«Теперь у тебя это есть».
«Отличная идея, чтобы не таскаться с одеждой в руках: внутри этой куртки предусмотрены лямки, как у ранца»
Инструкции по чистке этой пары брюк
«Постирай их, когда испачкаются».
«В кармане моего пиджака есть еще один карман»
«На внутренней стороне недавно купленных мной брюк карго написано „Доступ запрещен“, а видимый карман, на котором это напечатано, зашит»
«Нашла потайной карман в джинсах»
«На случай выходных».
«На этикетке моей куртки есть мотивационная надпись»
«Это просто ярлычок, но тут есть совет, который может оказаться для тебя полезным: „Проживай хорошо каждый свой день“».
«В моих перчатках есть кармашки»
«Я обнаружил запасные пуговицы, спрятанные в нижней части левой штанины, только через 3 месяца носки штанов»
«Пряжка на моем рюкзаке превращается в свисток»
«Мой папа нашел „лицо“ в кармане брюк»
А какие фишки от производителя вы находили в своей одежде?