15 человек, угадать возраст которых сложнее, чем покорить Эверест

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Среди нас так много людей, у которых особые отношения с генетикой, что порой голова идет кругом. Пользователи Reddit поделились своими снимками, на которых определить их настоящий возраст просто нереально. С этой сверхъестественной задачей можно справиться только с помощью родителей, которые точно знают такую информацию. Ну или на крайний случай у них есть свидетельство о рождении.

Мы в AdMe.ru потрясены тем, насколько непредсказуемой может быть внешность.

«Мне говорили, что я выгляжу и на 13, и на 30»

«Мы лучшие друзья с четырех лет. Слева — наш выпускной в 2013-м, справа — Рождество 2019-го»

Ему 16. Можете в это поверить?

Ну вот и сколько лет этому парню? Или правильнее будет сказать «мужчине с сыном»?

Подождите, это дочь рыбака или взрослая девушка-рыбак?

«Эта 12-летняя женщина в центре ростом 177 см — я»

«Какой вердикт, ребят?»

«Мой косплей на Энакина Скайуокера»

«Однажды в школе подумали, что я учитель. Если что, мне 16»

«Мне было 10, когда меня выбрали играть доктора в школьной пьесе»

В смысле «ей 25 на этом фото»?

Мы в замешательстве

«Мне говорили, что на этом фото я выгляжу как на 10, так и на 40. А что думаете вы?»

Лицо говорит, что 12, а линия роста волос утверждает, что 35

«Выглядела на 35 в 8-м классе»

Встречали ли вы людей, возраст которых невозможно определить по фото?