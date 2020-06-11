15 человек, угадать возраст которых сложнее, чем покорить Эверест
Среди нас так много людей, у которых особые отношения с генетикой, что порой голова идет кругом. Пользователи Reddit поделились своими снимками, на которых определить их настоящий возраст просто нереально. С этой сверхъестественной задачей можно справиться только с помощью родителей, которые точно знают такую информацию. Ну или на крайний случай у них есть свидетельство о рождении.
Мы в AdMe.ru потрясены тем, насколько непредсказуемой может быть внешность.
«Мне говорили, что я выгляжу и на 13, и на 30»
«Мы лучшие друзья с четырех лет. Слева — наш выпускной в 2013-м, справа — Рождество 2019-го»
Ему 16. Можете в это поверить?
Ну вот и сколько лет этому парню? Или правильнее будет сказать «мужчине с сыном»?
Подождите, это дочь рыбака или взрослая девушка-рыбак?
«Эта 12-летняя женщина в центре ростом 177 см — я»
«Какой вердикт, ребят?»
«Мой косплей на Энакина Скайуокера»
«Однажды в школе подумали, что я учитель. Если что, мне 16»
«Мне было 10, когда меня выбрали играть доктора в школьной пьесе»
В смысле «ей 25 на этом фото»?
Мы в замешательстве
«Мне говорили, что на этом фото я выгляжу как на 10, так и на 40. А что думаете вы?»
Лицо говорит, что 12, а линия роста волос утверждает, что 35
«Выглядела на 35 в 8-м классе»
Встречали ли вы людей, возраст которых невозможно определить по фото?
Фото на превью brutalistbbi52 / Reddit