15+ человек убедились в том, что необычные находки можно сделать, даже не переступая порога собственного дома

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Мир прекрасен и многогранен, новые открытия подстерегают нас буквально на каждом шагу. Но иногда даже из дома выходить не нужно, чтобы встретить нечто этакое: старинная поваренная книга, склад шаров для боулинга или даже царские червонцы. Такие неожиданные находки будоражат наше воображение и добавляют в повседневность немного магии.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографий от пользователей сети, которые сделали открытие буквально у себя под носом.

«Два орла решили свить гнездо возле бабушкиного окна на 12-м этаже»

«Нашел на чердаке старый советский проектор. Бьет из окна на полкилометра. Обалдеть!»

«Весь месяц думала, что потеряла обручальное кольцо во время поездки. Обзвонила автозаправочные станции и ломбарды»

«Я уже потеряла надежду, а оказалось, что оно все это время было под дезодорантом моего мужа».

«Товарищ менял полы в собственном деревянном доме и под цельной половицей обнаружил несколько старинных монет времен правления Николая II»

«Вряд ли 15 рублей золотом могли просто так туда закатиться. Скорее всего, это заначка прапрадеда, которую тот схоронил до лучших времен. Дом принадлежит им уже несколько поколений».

«Обнаружил следы лягушки на окне этим утром»

«Отрыл на чердаке поваренную книгу для уважаемых господ, Рижское издательство, 1907 год. С гравюрами и даже цветными иллюстрациями»

«У соседей в водосточной трубе вырос подсолнух»

«Делал ремонт ванной комнаты, в стене обнаружена газета 1944 года»

«Ящерица упала с потолка и оставила пыльный отпечаток на беспроводном зарядном устройстве»

«Молния, которую я сегодня сфотографировал»

«Моя подруга с мужем решили соорудить погреб в подвале своего дома. Во время раскопок они сделали странное открытие. 30 шаров для боулинга»

Вот такой узор проявился на запотевшем окне

Скорее всего, это след от вакуумной присоски. © PrecisionChemist / Reddit

«В луковице моей подружки оказались сердечки»

«Обнаружил под досками на чердаке»

Страницы сверхтонкие, книга выглядит длиннее, чем обычная Библия. © tpgreyknight / Imgur

«Мой друг недавно переехал в квартиру и на чердаке наткнулся вот на это»

Точно такую же нашел герой фильма «Джуманджи» и переместился в затерянный мир (прим. AdMe.ru).



«Бабушка жаловалась, что под телевизором постоянно прогнивает пол. В очередной отпуск я решил устранить эту проблему — вскрыл пол, а там колодец глубиной 14 м»

«Капля воды не смогла пройти сквозь иглы моего мини-кактуса»

«Только что переехали и обнаружили в чулане старую плитку, которая традиционно изготавливается вручную и сушится в полях. Похоже, у этих плиток были посетители»