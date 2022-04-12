15 человек, у которых точно где-то припрятан черный пояс по жадности

Каждый может вспомнить момент, когда его бытовая жадность вышла за пределы разумного. Но наши сегодняшние герои столкнулись с такими случаями, которые точно можно заносить в учебники как пример эталонного скупердяйства.

Мы в AdMe.ru активно говорим «нет» жадности. И поэтому публикуем яркие истории от людей, которые наткнулись на нее и не нашли ничего лучше, чем рассказать о ней всему интернету.

У нас на работе был стажер. Как-то он пошел за четвертой порцией бесплатного завтрака, несмотря на то что некоторые сотрудники еще даже первую порцию не получили. А однажды мои друзья купили конфеты, а он весь пакет забрал себе. При этом даже не спросил ни у кого. И да, он не понял, почему мы разозлились и попросили вернуть пакет обратно. © PennyyPickle / Reddit

Мой предыдущий босс никогда никого полноценно не нанимал. Большинство людей становилось стажерами, которые работали либо бесплатно, либо за копейки. Если человек просил полноценный трудовой договор, то начальник отвечал, что не может себе этого позволить. Хотя при этом он ездил на работу на крутой машине и владел несколькими особняками. © Au_Uncirculated / Reddit

У нас одна дама из отдела кадров приставала к сотруднику из-за пары лишних кусков пиццы, которые он взял. А потом она загружала 7 оставшихся больших пирогов себе в багажник. © Durdyb15 / Reddit

А у нас одна коллега, как только кто-то приносит угощения, среди первых бежит и набирает себе полную тарелку. Например, если именинник приносит 4–5 тортов на весь офис (30+ человек), она обязательно берет себе каждого по куску. Самое неприятное, что в нее частенько влезает лишь половина «добычи», а остальное она попросту выкидывает. © HopeOpe / Pikabu

Я помню женщину, которая была хозяйкой моего дома в Лондоне. Она брала кучу денег за маленькую комнату с плесенью на потолке. Никогда вовремя не реагировала на проблемы, но прибегала меньше чем через час, если люди немного задерживали оплату. © Anonymous / Quora

Я видел, как мой младший брат заставил всех за столом уйти в соседнюю комнату, чтобы, пока все смотрели на то, на что он указывал, он мог украсть последнюю свиную отбивную с тарелки. © RT Saxey / Quora

Мама на свадьбе у брата с гордым видом заявила всем, что дарит молодоженам первый взнос на квартиру. Я тогда знатно офонарел, поскольку у нее никогда денег не было. Брат у меня потом тоже удивился, когда увидел в конверте совершенно крохотную сумму. Зато на свадьбе все восхищались, какая у нас мама молодец. © SteelPanda / Pikabu

Однажды, когда мне было около 15, мы пошли в ресторан, где на десерт подавали тележку, наполненную разными орехами. Моя мама была в этом ресторане раньше, поэтому на ужин она надела платье с огромными карманами в ожидании этой тележки. Когда ее прикатили, она опустошила каждую тарелку со своими любимыми орешками и распихала их по карманам. Мне было так стыдно! © Judith Wolfberg / Quora

Свадьба у друга, собрались подарить микроволновку. Хорошую, чтобы все дорого-богато было. Не знаю как, но будущая теща узнала об этом и заявила, что она сама ее купит. Ну мы посовещались и купили молодым отличный пылесос. А теща в итоге подарила им маленькую печку размером чуть больше тостера. Лица молодых помню до сих пор. © puvkonakovo / Pikabu

Когда я была маленькая, жили мы по соседству с моей тетей. Тетя и дядя часто звали меня к себе в гости. И каждый раз дядя угощал вкуснющими шоколадными конфетами. Я от них, разумеется, не отказывалась. Но как-то раз подслушала разговор мамы с папой. После моего ухода дядя всегда говорил: «Надоело это семейство! Вечно голодные дети, все конфеты пожрали». Я была по-детски в шоке. Больше к ним старалась не ходить и уж тем более ничего от них не брала. © dukova2008 / Pikabu

На работе выдавали детские подарки. Подходит моя очередь, и тут оказывается, что моей трехмесячной дочке подарок не положен. Начальница отдела кадров сказала: «Ты его все равно сам сожрешь». © evgen1285 / Pikabu

Моя новая подруга подарила мне на день рождения книгу. Потом мы перестали общаться. Недавно она мне пишет в мессенджере: «Верни книгу, я не думала, что мы будем так мало дружить». © 11or11 / Pikabu

У нас в коллективе принято скидываться на дни рождения коллегам, а именинник потом на всех покупает пиццу. Не скидывается только одна сотрудница с самой низкой зарплатой. Все бы ничего, но при этом она не только ест купленное, но и не стесняется тащить пиццу домой своему мужу и детям. И это при том, что она не ждет, пока все поедят и что-то останется, а забирает еду в самом начале, поэтому другим сотрудникам может и не достаться. © Подслушано / Ideer

Когда училась в школе, в нашем классе постоянно устраивали поборы. То нужно жалюзи купить, то шкаф с ячейками. И вот раз инициативная мамаша решила, что срочно нужны новые стулья. Совершенно случайно ее муж оказался директором мебельной фабрики. И тут привозят «отборные стулья лучшего качества»: пластмассовые круглые сиденья желтого, выедающего глаз цвета, одетые на металлический каркас с такой же маленькой и неустойчивой спинкой. © Подслушано / Ideer

После того как мужа серьезно повысили, с нами все друзья перестали общаться. Говорят, что у всех дела, дети, работа и времени нет, но на самом деле собираются без нас. Когда случайно пересекаемся в одном месте, говорят, что не планировали. И на дни рождения не приглашают. Мы узнали об обиде, когда один заявил, что с нашими доходами мы могли бы и больше положить в конверт в прошлый день рождения. © Подслушано / Ideer