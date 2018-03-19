15 человек, у которых такие должности, что просто закачаешься

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«Все профессии нужны, все профессии важны» — с этой фразой трудно не согласиться. Только вот бывают такие курьезные должности, что диву даешься. «Неужели это правда?!» — воскликнете вы, когда узнаете, кем работают эти люди.

AdMe.ru собрал странные названия профессий и должностей, услышав название которых чуть не умер со смеху.

1. «Владик»

2. Солдат, какова твоя профессия?

3. Пришел клиент за кредитом

4. Работа не самая ответственная, скажем прямо

5. Этот человек на своем месте

6. И этот тоже

7. «Черт дернул спросить у приятеля, кем тот работает. В ответ он прислал это»

8. Чтобы не путать «какашку» с «мороженкой»

«Кит Брони, переводчик эмоджи».

9. Просто Сантехмен какой-то

10. «Кем вы видите себя через 5 лет?»

Я:

«Чарли Палмер, эксперт по мультфильму „Рик и Морти“».

11. Каждой организации нужен такой сотрудник

12. Возможен карьерный рост до императрицы кассы

13. Очень нужна услуга

14. Глядишь, и главным алконавтом станешь со временем

15. Должность мечты

Бонус

А вы когда-нибудь сталкивались с курьезными и необычными названиями должностей и профессий?