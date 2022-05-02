15+ кондитеров, которые кулинарные шедевры как на конвейере штампуют
Что отличает профессиональных кондитеров от любителей? То, что для первых выпечка — это работа на результат, а для вторых — просто хобби и приятное времяпровождение. А еще работу последних оценивает не строгое жюри, а домочадцы, которые с радостью уплетают все, что поставишь на стол.
Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать фотографии от пользователей сети, на которых они демонстрируют результаты своих кулинарных экспериментов. Порой среди них попадаются такие шедевры, что впору на выставку отправлять.
Торт «Версаль» в стиле барокко
- Это невероятно. © jarntavortlo / Reddit
«Я готовила тесто для торта на розовой воде, использовала лимонную глазурь, фисташки и съедобные лепестки роз для украшения»
Горячие хрустящие пирожные
«Ленивый торт»
«Выложил кексы в виде трактора»
Кто-нибудь хочет кусочек яблочного пирога?
«Я приготовила пирог с малиной и маком, вдохновленный „Волшебником страны Оз“»
«Яркий лимонный пирог, рецепт взят из кулинарной книги. Я немного пофантазировала над его украшением»
«Я использовала гелевый пищевой краситель»
Летний фруктовый торт с ягодами и взбитыми сливками
Пасхальный кулич
«Выполняю просьбу моего 5-летнего ребенка о тематическом торте ко дню рождения»
Морковный торт с маскарпоне, маракуйей и шоколадом
«Торт на день рождения мужа, он любит печенье и сливки»
«Домашние булочки с ананасами и кокосовой начинкой. Я сама разработала рецепт, перепробовав множество других»
Весенний торт с перьями из белого шоколада и шоколадным гнездом
«Празднуем день рождения брата. Папа испек такой вот крутой торт»
«Торт с шоколадной глазурью и посыпкой, который мы приготовили вместе с внучкой»
«Я испекла кокосово-лимонный торт со своей 3-летней малышкой. Мне пришлось здорово заморочиться, чтобы ее заинтересовать»
А у вас есть в семье тот, кто увлекается выпечкой, или предпочитаете ходить за ней в кулинарию?
Фото на превью brittrt87 / Reddit
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