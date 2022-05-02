15+ кондитеров, которые кулинарные шедевры как на конвейере штампуют

Что отличает профессиональных кондитеров от любителей? То, что для первых выпечка — это работа на результат, а для вторых — просто хобби и приятное времяпровождение. А еще работу последних оценивает не строгое жюри, а домочадцы, которые с радостью уплетают все, что поставишь на стол.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать фотографии от пользователей сети, на которых они демонстрируют результаты своих кулинарных экспериментов. Порой среди них попадаются такие шедевры, что впору на выставку отправлять.

Торт «Версаль» в стиле барокко

«Я готовила тесто для торта на розовой воде, использовала лимонную глазурь, фисташки и съедобные лепестки роз для украшения»

Горячие хрустящие пирожные

«Ленивый торт»

«Выложил кексы в виде трактора»

Кто-нибудь хочет кусочек яблочного пирога?

«Я приготовила пирог с малиной и маком, вдохновленный „Волшебником страны Оз“»

«Яркий лимонный пирог, рецепт взят из кулинарной книги. Я немного пофантазировала над его украшением»

«Я использовала гелевый пищевой краситель»

Летний фруктовый торт с ягодами и взбитыми сливками

Пасхальный кулич

«Выполняю просьбу моего 5-летнего ребенка о тематическом торте ко дню рождения»

Морковный торт с маскарпоне, маракуйей и шоколадом

«Торт на день рождения мужа, он любит печенье и сливки»

«Домашние булочки с ананасами и кокосовой начинкой. Я сама разработала рецепт, перепробовав множество других»

Весенний торт с перьями из белого шоколада и шоколадным гнездом

«Празднуем день рождения брата. Папа испек такой вот крутой торт»

«Торт с шоколадной глазурью и посыпкой, который мы приготовили вместе с внучкой»

«Я испекла кокосово-лимонный торт со своей 3-летней малышкой. Мне пришлось здорово заморочиться, чтобы ее заинтересовать»