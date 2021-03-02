15+ человек, которые долго не вникают в подробности, а просто клацают кнопку «Заказать»

Сколько ни составляй списки покупок, иногда видишь вещь и понимаешь, что нет времени думать, надо брать здесь и сейчас, да поскорее. Именно в этот момент часть мозга, отвечающая за рациональное мышление, как будто отказывается работать. Исследования говорят, что на процесс выбора товаров влияет масса факторов: наследственность; люди, с которыми мы отправились на шопинг; акции; проведенное в магазине время; поведение продавцов. И не только это.

Мы в AdMe.ru, признаемся честно, тоже не без греха и иногда совершаем необдуманные покупки. Одно радует: мы не одиноки. И вот целая подборка фото, доказывающая, что никому такое поведение не чуждо.

«В Рождество я рассказал бабушке, что такое биткоин. Поэтому на мой день рождения она зашла в интернет и купила биткоин для меня. Теперь у меня не хватает духу рассказать ей все»

«Единственная причина, по которой я купил складывающийся смартфон»

«Моя жена перепутала фунты и килограммы и случайно заказала эту индейку в онлайн-магазине продуктов»

«В эти выходные мой отец пошел на аукцион, сказав себе, что импульсивные покупки недопустимы. Он вернулся домой с этим малым»

«Никогда не думал, что мне нужен профессиональный джойстик. Но, черт возьми, это самая симпатичная вещь, которую я когда-либо покупал»

«Моя жена не очень хорошо ориентируется в размерах, поэтому она заказала 70-сантиметровую пиццу для нас двоих»

«Сестра купила бородатому дракону нашего папы поводок, чтобы он мог наслаждаться природой вместе с этими крыльями»

«Я попросил мужской ланч-бокс для завтрака. Это то, что мне купила жена»

«Хотел заказать 500 г пшеничного глютена, но случайно заказал 5 кг»

«Я просто хотел бы показать лучшее из всего, что я когда-либо покупал»

Кто проживает на дне в ананасе? © Flame1611 / Reddit

«Купила подушку. Очевидно, моя кошка предпочитает отрицать свое истинное внутреннее „я“»

«Девочки вроде не возражают, что я случайно заказал им кровать размера XL»

«Доставили диван, про покупку которого я забыл. Понятия не имею, что теперь с ним делать»

«Сегодня я купил свою телефонную будку»

Я так завидую тебе — хотел ее всю свою жизнь. © Jetidera/ Reddit

«Моя свекровь: „Я купила его, чтобы играть в судоку много лет назад, играла 2 или 3 раза. Можете забрать его себе“»

«Мой парень купил. Нет, это не подарок для меня. Нет, у нас нет детей. Это вообще даже не его машина, это Uber»

«Этот медведь 3 м в высоту и весит 42 кг. Не представляю, как на него отреагировал водитель такси».