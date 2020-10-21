15+ человек поделились своими меткими наблюдениями о жизни, и их высказывания подхватил весь интернет
Если верить данным опроса, то 97 % наших соотечественников уверены, что у них есть чувство юмора, а 38 % и вовсе считают себя блестящими юмористами. Возможно, так и есть, ведь здоровое чувство юмора еще никому не мешало: с улыбкой проще преодолевать жизненные неурядицы.
Мы в AdMe.ru верим, что благодаря ироничному складу характера жить становится если не легче, то уж точно веселее, а потому предлагаем вашему вниманию меткие твиты от людей, которые могут подшутить над чем угодно.
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Чье жизненное наблюдение показалось вам особенно забавным?
Фото на превью purpolly / twitter