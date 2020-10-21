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15+ человек поделились своими меткими наблюдениями о жизни, и их высказывания подхватил весь интернет

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Если верить данным опроса, то 97 % наших соотечественников уверены, что у них есть чувство юмора, а 38 % и вовсе считают себя блестящими юмористами. Возможно, так и есть, ведь здоровое чувство юмора еще никому не мешало: с улыбкой проще преодолевать жизненные неурядицы.

Мы в AdMe.ru верим, что благодаря ироничному складу характера жить становится если не легче, то уж точно веселее, а потому предлагаем вашему вниманию меткие твиты от людей, которые могут подшутить над чем угодно.

1.

© aequare / twitter

2.

© beautifulgovno / twitter

3.

© g_o_n_z_o / twitter

4.

© purpolly / twitter

5.

© Standup_Ural / twitter

6.

© dobry_chlopec / twitter

7.

© 5inequanon / twitter

8.

© AntonBelyayev1 / twitter

9.

© Yoghikitt / twitter

10.

© 50FirstTates / twitter

11.

© GSPD2000 / twitter

12.

© comrade_wolgast / twitter

13.

© kostenko_rita / twitter

14.

© McClellandShane / twitter

15.

© fe_city_boy / twitter

Чье жизненное наблюдение показалось вам особенно забавным?

Фото на превью purpolly / twitter
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