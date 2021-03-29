15+ горе-работников, которым на роду написано получать плохие отзывы от недовольных клиентов

Есть люди, которые работают спустя рукава, а есть перфекционисты, склонные к самокритике и эмоциональному выгоранию, и еще неизвестно, кому из них повезло больше. Так ли необходимо работать на износ и загонять себя с каждым днем? Быть может, стоит поучиться у тех, кто умеет профессионально филонить?

Мы в AdMe.ru. знаем, как важна качественная работа и выполненный план, но также уверены, что нужно уметь выкроить время для себя любимого, чтобы расслабиться и перевести дух. А поможет вам в этом наша подборка фотографий от пользователей сети, которые не дремлют и подмечают все недочеты в чужой работе.

«У меня в доме было 2 неработающих розетки, я решил их поменять, и тут оказалось, что проводов для подключения нет!»

«После долгого рабочего дня муженек заказал пиццу и получил вот это»

«Нам не разрешается вешать собственное настенное крепление, поэтому я заплатил $ 50 обслуживающему персоналу»

«Только гляньте, как они его повесили».

Вот почему у школьников потом плохо с математикой

Ведро для поддержки шлагбаума

«Кажется, почтальон меня любит»

Да это же уличный пазл — новая разновидность ландшафтного дизайна

По словам установщика шкафа, розетку сделали позже

Чтобы люди видели, что администрация следит за знаками

Имея опыт работы по госконтракту, могу с уверенностью сказать, что это вполне нормально. © Sandman_slimm / Reddit

«Знакомый хотел тату как на фото слева, а получил вот это»

Нужно было просто аккуратно установить электропровод

«Заказал дополнительные порции перца халапеньо»

«Друзья пытались мне сделать прическу как у Роналду. Как вам кажется, у них получилось?»

«Заказал недавно себе пиццу. Я был готов к тому, что она может отличаться от той, что на сайте. Но вот к такому я точно не был готов»

И так сойдет, кто вообще читает эти надписи

«Посмотрите налево».

Теперь дверь открывается плавно

Кажется, что-то забыли

Битва отделочников и сантехников

«Знакомый купил квартиру, нанял горе-мастеров. Консьерж пожаловался, что у соседей из крана с холодной водой течет горячая. Он приезжает и видит сей шедевр инженерной мысли»