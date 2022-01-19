15+ человек сделали для себя открытие, которому позавидовал бы сам Колумб

Казалось бы, мы много знаем об окружающем мире, а если знаний не хватает, то всегда можно поискать в интернете. Но некоторые случайные открытия до сих пор способны перевернуть жизнь с ног на голову. Например, факт, что единороги на самом деле существуют, пусть и выглядят немного не так, как в сказках. Или что в некоторых соседних странах зима начинается вовсе не 1 декабря.