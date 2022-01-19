15+ человек сделали для себя открытие, которому позавидовал бы сам Колумб
Казалось бы, мы много знаем об окружающем мире, а если знаний не хватает, то всегда можно поискать в интернете. Но некоторые случайные открытия до сих пор способны перевернуть жизнь с ног на голову. Например, факт, что единороги на самом деле существуют, пусть и выглядят немного не так, как в сказках. Или что в некоторых соседних странах зима начинается вовсе не 1 декабря.
Мы в AdMe.ru теперь точно уверены, что на свете есть еще тысячи вещей, которые могут стать для нас настоящим откровением.
- Сегодня знакомый итальянец сказал мне: «Ну вот, завтра зима начинается» — чем немало шокировал меня. Оказывается, у них зима длится с 21 декабря по 20 марта, весна — с 21 марта по 20 июня и так далее. Я сначала подумала, что он шутит, а потом полезла в интернет проверять. И ведь действительно! Они живут по астрономическому календарю. Полжизни прожила и только узнала об этом! © Carioka / Pikabu
- Сидели как-то с подругой в ресторане, ели сальсу с чипсами. И я заметила, что соус сильно отдает кинзой, а подруга говорит: «Ничего не чувствую, кроме кориандра». Так и спорили. А потом, спустя несколько недель, я увидела семена кориандра в магазине, купила их, чтобы понять, о каком вкусе шла речь, и все сошлось. (Кориандр и кинза — это названия одного и того же растения. Просто в кулинарии кориандром называют либо его семена, либо зелень, а кинзой — только зелень. — Прим. AdMe.ru). © Growinlove / Reddit
- Как оказалось, музыкальная премия «Грэмми» так называется потому, что главные награды — это позолоченные граммофоны. © L00katTheAww / Reddit
- Недавно я узнал, что у меня аллергия на морковь. Раньше я просто думал, что у всех от нее немеет рот. Ну, знаете, как от миндаля. Позже я понял, что это у меня и на миндаль аллергия. © Canwerevolt / Reddit
- Моя жена учительница в школе. И как-то она поспорила с шестиклассником о том, существуют ли нарвалы на самом деле. Она была уверена, что это выдуманное животное, и когда стала проверять, то очень смутилась. Зато теперь нарвалы ее любимцы: у нас есть рождественские украшения с ними, а комната нашего 2-летнего сына и вовсе оформлена в тематике нарвалов. © Kransington / Reddit
- Я тоже лишь несколько лет назад узнала правду о нарвалах. Мой муж решил, что я шучу, но моя логика довольно здравая: если нарвалов называют морскими единорогами, то как тогда вышло, что обычные единороги нереальны, а морские — очень даже. © TheK_Ripper / Reddit
- Как-то в Сингапуре спросил местного сотрудника: «А когда у вас восход солнца?» Тот посмотрел на меня как на полоумного, но, поморщив лоб, вспомнил, что не везде в мире восход наступает в 7:00, а закат — в 19:00. Всегда, круглый год. 15 км от экватора у них там. © Ostsee / Pikabu
- Миллион секунд — это 12 дней, а миллиард секунд — это аж 31 год. © MaaloufMD / Twitter
- Настоящее имя рэпера Эминема — Маршалл Мэтерс. Первоначальным его сценическим псевдонимом были его инициалы — M&M. Таким образом, его действующий псевдоним — это просто фонетическое звучание его инициалов. © LogicalLy / Quora
- Страна Эквадор названа так из-за близости к экватору (на испанском слово ecuador означает «экватор». — Прим. AdMe.ru). © badgeringbadger / Reddit
- Я всю жизнь думала, что все часовые пояса кратны одному часу. То есть у всех может быть разный час, но минуты одни и те же. А оказалось, что, когда у нас, в Новосибирске, к примеру, 13:40, в столице Шри-Ланки Коломбо — 12:10. © mishkamasha / Pikabu
- Я только в 28 лет понял, что мою маму Бетти и ее сестру Уилму назвали в честь персонажей мультсериала «Флинстоуны». А еще спустя 2 года я узнал, что мама с сестрой — двойняшки. Причем от меня этого никто не скрывал и все в семье считали это довольно очевидным фактом. © baltinerdist / Reddit
- Сегодня узнала, что «Эрл Грей» — это самый обычный черный чай, в который добавлено масло бергамота. Спросите меня, почему это такая важная новость? Бергамот снижает уровень вредного холестерина и помогает снять стресс и избавиться от беспокойства (к сожалению, многие популярные бренды используют синтетический бергамот. — Прим. AdMe.ru). © CikTeh5 / Twitter
- До определенного возраста у детей нет чувства постоянства объекта. Это означает, что если что-нибудь пропадет из их поля зрения, то они посчитают, что эта вещь попросту исчезла из Вселенной. Вот почему игра «Ку-ку» так увлекает детей. © jenwith_1_n / Twitter
- Оказывается, икринки рыб могут остаться невредимыми после того, как их съест утка. И это одно из объяснений того, откуда в изолированных водоемах появляется рыба. © Polar_Roid / Reddit
- Я постоянно вижу одни и те же иероглифы на вывесках ресторанов китайской кухни и всегда хотел понять, что же они означают. Неделю назад узнал, что зачастую это просто надпись «Ресторан». © TiredOstrich / Reddit
Какое недавнее открытие поразило вас больше всего?
Фото на превью MOs810 / Wikimedia Commons
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