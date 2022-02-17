15+ человек, с которыми в магазине случилось такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать

Уже добрую сотню лет мир торговли живет под девизом «Клиент всегда прав», который бизнесмены с начала прошлого века вовсю продвигают в массы. Однако, как убедились пользователи сети, многим работникам не лишним будет проговаривать эту простую истину перед тем, как открыть дверь посетителям.

Мы в AdMe.ru отобрали истории о случаях в магазинах, когда продавцы такое отчебучили, что хоть плачь, хоть смейся. Да и покупатели от них порой не отставали.

Признаться, достал гендерный патруль в магазинах. Шаг в сторону мужского отдела — 100 консультантов тебе укажут: «Девушка, это мужской». Сегодня в магазине девушка прямо бежала к примерочной с «это мужское худи». Хоть заходи с табличкой: «У меня 41-й размер ноги, и я люблю оверсайз». © lotareva3 / Twitter

Я работаю продавцом-консультантом и прекрасно понимаю, что могу раздражать людей своим «Вам что-нибудь подсказать?», но не я устанавливаю правила. Недавно к нам зашел парень, который сразу направился к ноутбукам. Я выждал тактичную паузу, подошел и по привычке спросил: «Вам чем-нибудь помочь?» Парень раздраженно посмотрел на меня и ответил: «Не надо, я просто хочу постоять, подумать, насколько все дорогое, и выйти, хлопнув дверью». Он немного походил, рассматривая ноуты, пару раз огорченно вздохнул, а потом быстро вышел, но дверью не хлопнул, потому что она у нас автоматическая. © Палата № 6 / VK

Я пошел в магазин выбирать новую кровать. Продавщица показала мне сначала самые красивые, а затем постепенно все более и более дешевые. В какой-то момент она сказала что-то вроде: «О, если вы не можете позволить себе эти кровати, у нас есть и другие». Это оказались грязные б/у кровати, которым явно было место в мусорном контейнере. Я был так разгневан ее предположением о том, за сколько я могу себе позволить кровать, что купил модель за $ 2 тыс. Что ж, она победила, умная девочка. © TerminallyILL / Reddit

«На Новый год купила мужу в подарок очки виртуальной реальности. И он только что открыл коробку, чтобы поиграть в них. У меня просто нет слов».

Вчера был в магазине, где продавцы ходят в униформе — красных футболках. Вижу, начальник магазина начал спорить с одним парнем в красной футболке, говорит ему: «Почему отлыниваешь от работы?» Тот смотрит на него удивленно. Начальник: «Быстро работать, а то премии лишу». Парень начинает улыбаться: «Так у меня перерыв, по трудовому кодексу имею право на 15 минут». Тот ему: «Ты работать сюда пришел? Сейчас выкину тебя отсюда по статье!» Парень посылает его далеко и надолго, после чего уходит, махая рукой. К начальнику подбегает девушка: «Игорь Викторович, это не наш сотрудник, а директор спортивного магазина напротив». © Dios666 / Pikabu

В магазине, где я работаю, продаются соляные блоки для лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз. Каждый весит примерно по 2 кг. Однажды к нам зашла постоянная покупательница, взяла пару таких блоков, включила на своем телефоне видео с упражнениями и, используя блоки как утяжелители, стала тренироваться прямо посреди магазина. Я просто потерял дар речи. © Khaymanlovesu / Reddit

Нужно было купить новые столы в офис. Мы пошли в местный мебельный магазин, взяли там брошюры и заказали у них пару столов с ящиками. Они стоили недешево, но очень нам понравились. Через несколько недель из магазина сообщили, что этой модели у них больше нет. Мы вернулись и выбрали похожую. Спустя пару недель нам опять позвонили и сказали, что дали нам устаревшие брошюры и этой модели у них тоже нет. Ладно. Сходили в их магазин еще раз, посмотрели новую брошюру и поняли, что теперь нет ничего, что бы нам подошло. Попросили отменить заказ. А продавец сказал, что можно отменить только столы, потому что ящики были в наличии. Просто невероятно, но что я должен делать с 2 ящиками, которые не подходят ни к одному из столов? © Kempeth / Reddit

«На сдачу мне дали порванную купюру и дополнили ее кусочком лука».

Зашел как-то после работы в магазин фанатской атрибутики. На кассе нашел Карту Мародеров из «Гарри Поттера». Стою рассматриваю, продавец говорит: «Это Карта Мародеров». Отвечаю: «Да, я знаю. На ней что-то проявляется или меняется?» Кассир на полном серьезе: «Нет, конечно. Вы же магл!» © Naell / Pikabu

Все лето я копил деньги, чтобы купить новые лыжи. Я пошел за ними в местный лыжный магазин. Выбрал подходящие, как вдруг ко мне подходит продавец и спрашивает, зачем мне именно эти лыжи для фристайла, если я могу купить жесткие гоночные. Затем он, должно быть, час рассказывал о динамике катания и упомянул, что он лыжный инструктор и хотел бы дать мне урок. Я сказал ему, что катаюсь много лет и точно знаю, что мне нужно. Но он просто не хотел слушать. В конце концов я ушел и купил то, что хотел, в другом магазине. © GermsAllOverMe / Reddit

Несколько лет назад мне понадобился новый сотовый телефон. Я смотрел конкретную модель, которая была в 2 цветах: красном и белом. Но красный телефон поставлялся с каким-то «музыкальным пакетом» за символическую дополнительную плату в размере $ 30. Я спросил продавщицу, в чем разница, на что она мне сообщила, что белый предназначен для девочек, поэтому я должен купить более дорогой красный. © jstyer / Reddit

Подарочный сертификат на ₽ 500 стоил 1 500 до «акции».

Ходила по магазину косметики и заметила, что парочка консультанток громко обсуждает девушку, и явно не в комплиментарном ключе. Та все слышала, у нее аж слезы на глазах навернулись, и она быстро ушла. Это меня так разозлило, что я решила развлечься и целый час этих 2 девиц гоняла по торговому залу с запросами в стиле: «Девушка, мне нужна помада в оттенке бургунди. Какой это бургунди, вы что, дальтоник? Тут на полтона темнее! Назовите мне ноты шлейфа в этих духах. Девушка, вы почему читаете? Вы должны знать наизусть, это ваша работа!» Под конец одна была красная, как свекла, а вторая убежала в подсобку. © Палата № 6 / VK

Продавец автомобилей опустил козырек со стороны пассажира и сказал: «А вот зеркало со светом, чтобы дамочка могла накраситься». Чувак, мы же говорили, что ищем машину для жены. «Дамочка» будет водителем, а не пассажиром. © TexanReddit / Twitter

Однажды мы с бывшей девушкой зашли в торговый центр, и там был островок, где продавались щипцы для завивки волос. Уж не знаю как, но через мгновение она уже сидела на тестовом выпрямлении. И тут ее волосы начали дымиться. Она, естественно, забеспокоилась и спросила: «Что это?» Продавец выдала: «Дым? Значит, работает!» © auntacid / Reddit

Я фотограф и часто покупаю оборудование для работы. В некоторых магазинах встречаю очень забавных сотрудников. Недавно искала макрообъектив, а продавец пытался убедить меня купить компактную камеру Sony таким аргументом: «Смотрите, она даже бывает нескольких цветов!» © Xiaozhu / Reddit

Была с мамой в мебельном магазине, выбирали новый диван в гостиную. Мама общалась с продавцом-консультантом, а я глазела на разную мебель. Стою у большого шкафа, и вдруг из него вылезает мужчина — весь в белых хлопьях, уставший. Смотрит на меня, улыбается и говорит: «Ох и дел в Нарнии перед Рождеством!» Я так ему поверила, что даже уснуть не могла в тот день! А оказалось, что он украшал магазин, искусственный снег из ваты раскладывал по помещению и решил вот так оригинально пошутить. Из-за этого случая я вплоть до совершеннолетия верила в то, что Нарния на самом деле существует. © Палата № 6 / VK

Пошла одна покупать машину. Увидев на мне обручальное кольцо, продавец отказался обсуждать со мной цены, пока не придет муж. Я ему несколько раз объяснила, что лишь помолвлена, а машина будет только на мое имя. Но тщетно. Пришлось покупать в другом месте. © blind_squash / Reddit

Меня нельзя назвать прямо богатой, но деньги есть, не бедствую. Однако на данный момент выгляжу я так себе: непонятно откуда вылезшая аллергия сильно отразилась на коже. По совету дерматолога пошла искать подходящий крем в магазин косметики. Ходила, смотрела, выбирала — ни один продавец-консультант не подошел. Потом и вовсе услышала, как 2 клуши обсуждают, мол, пришло чудище, думает, что ей кремы помогут, лучше бы взяла пакет на голову. Психанула, купила косметики на 50 тыс. и на кассе устроила скандал с цитированием высказываний персонала. Администратор в итоге смог сделать мне очень хорошую скидку на покупки, а тех двух я больше не видела. © Палата № 6 / VK