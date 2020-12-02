15 человек, которым обычный рабочий день подарил байку на все времена

Несколько лет назад мальчик на моем уроке вдруг ни с того ни с сего начал кричать. Громко кричать. Причина была в том, что у него под партой была какая-то липкая белая масса, которая попала на его руки и одежду. А когда он стал пытаться вытереть ладошки, она была уже просто повсюду. Другие дети тогда начали громко выражать свое недовольство школой, классной комнатой, мной лично. У них тогда был сложный возраст, а я только недавно стал с ними работать.

Так в чем же было дело? Этот мальчик специально принес с собой тюбик зубной пасты и размазал ее под партой. Просто чтобы устроить сцену. © Gazcobain / Reddit

Одна из родительниц звонит и пишет всем учителям по нескольку раз в день. Чаще всего она говорит о всяких глупостях или дает советы, как нам стоит вести уроки. Если не ответить на ее письмо в течение часа, она обязательно напишет еще раз и спросит, все ли в порядке и дошел ли ее мейл. Общение с этой женщиной отвлекает от по-настоящему важных вещей, и, честно говоря, я не могу дождаться конца учебного года. © homicidal_ideation / Reddit