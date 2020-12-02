15 человек, которым обычный рабочий день подарил байку на все времена
Некоторые профессии мы воспринимаем как невероятно ответственные, а с другими, как нам кажется, справиться способен каждый. Конечно, невозможно не согласиться с тем, что лечить, учить и изобретать — непросто и всегда почетно. Но представьте мир, в котором официантами или парикмахерами становятся только люди, совершенно не подготовленные к такой работе. Это было бы ужасное место, ведь каждый поход в салон или ресторан мог бы закончиться катастрофой.
Мы в AdMe.ru считаем, что каждая работа сложна по-своему. И вот истории, которые это подтверждают.
Парикмахеры
Работать с волосами не так-то просто, ведь нужно хорошо знать химию, чтобы понимать, как между собой взаимодействуют разные составы красок. Еще нужно разбираться в геометрии, чтобы советовать клиентам только те стрижки, которые им идут. Ну и, конечно, как не стать психологом, изо дня в день выслушивая людей с их проблемами? Но к некоторым ситуациям даже прожженных специалистов жизнь не готовила.
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А вы знали, что некоторые вещества в красках для волос плохо сочетаются друг с другом? Однажды к моей маме-парикмахеру пришла женщина, которая до этого делала окрашивание дома, и в ее средстве были частички металла. Упомянуть об этом она забыла. Мама нанесла профессиональную краску, и волосы просто на глазах стали таять... Спасти их было уже нельзя. Хорошо, что клиентка оказалась адекватной и все поняла. © ShiraCheshire / Reddit
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Мама привела на стрижку своего сына лет 8 примерно с красивыми длинными волосами и сказала сбрить их как можно короче. А для парикмахеров это большой красный флаг, который значит, что совершенно точно не все в порядке. Но я тогда только училась в школе красоты, поэтому взяла машинку и начала работать. Так вот, сбриваю я волосы на затылке и вижу, как насекомое размером с ноготь моего большого пальца пытается спрятаться там, где шевелюра все еще длинная. Я пригляделась и заметила, что оно там не одно. Мой наставник тогда очень резко отчитал мать этого мальчика. © Perpetualinvalidity / Reddit
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Середина 90-х, парень лет 17 приводит младшего брата лет 10 на вид и уходит. Мальчик садится в кресло и просит сделать ему ирокез. На вопрос, точно ли он уверен, отвечает, что да. Что ж, ребенок получает свой ирокез. Возвращается старший брат, с недоумением смотрит на младшего и спрашивает, что вообще случилось. «Я попросил ирокез, и мне его сделали», — отвечает ребенок. «Но ведь ты должен был попросить стрижку под горшок!» — говорит старший брат.
В те времена это была действительно трендовая стрижка, а ребенок просто забыл, как она называется. © crkachkake / Reddit
Официанты
Болевая точка каждого официанта — сложные клиенты. Чаще всего им совсем не важно, как их обслужили, ведь они найдут, к чему придраться, даже если все было сделано идеально. Радоваться здесь можно только тому, что в общей массе клиентов такие — абсолютное меньшинство.
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К нам часто захаживала семья — папа, мама и двое маленьких детей. Они казались совершенно обычными, но это были люди, которые оставляли после себя только хаос и разрушение. Мне приходилось сидеть и смотреть, как ребенок засовывает в стакан с молоком солонку, а вслед за ней перечницу. А папуля потом говорит: «Эй, а можно малышу новое молоко? Кажется, у нас тут маленькая авария».
Оба ребенка были в молоке. Всюду валялась картошка фри и какие-то крошки. Дети постоянно орали, но родители вообще никак не реагировали. И так каждый раз. Мне пришлось много раз убирать весь этот кошмар, который они после себя оставляли, но однажды хозяйка заведения все же попросила их больше не приходить. Они устроили скандал, но, к счастью, действительно не вернулись. © soomuchcoffee / Reddit
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Я работал в «Старбаксе» уже после колледжа. Это была менеджерская должность, платили неплохо. Так вот, однажды мы неправильно приготовили для клиентки чай со льдом. Это просто какая-то глупая ошибка, такое иногда случается. Приготовить новый напиток можно было секунд за 30. Но эта дамочка взяла чай и просто швырнула его нам обратно через прилавок, а потом повернулась к своей дочери и стервозно сказала: «Смотри, вот поэтому так важно закончить среднюю школу». Будучи менеджером, я мог отказать ей в дальнейшем обслуживании, что, конечно же, и сделал. © KhaosElement / Reddit
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Мой друг работал официантом и рассказал такую историю. Пожилой мужчина пришел на ужин с дочерью в честь ее дня рождения. Все было в порядке, пока не пришло время платить. Девушка настаивала, чтобы официант отдал счет ей, и он это сделал. Это была ошибка. Ее отец закричал: «Что ты делаешь? Это самая большая ошибка в твоей жизни, и ты об этом пожалеешь!» Мой друг подумал, что это шутка, и у него вырвался короткий смешок. Это была вторая его ошибка. Мужик просто взбеленился. А его дочка была так смущена, что оставила на чай $ 50, хотя счет был на $ 100. © the_chief_mandate / Reddit
Психологи
Эта работа невероятно тяжелая и выматывающая. Быть психологом — это не просто сидеть в мягком кресле и выслушивать клиента, время от времени чиркая что-то в блокноте. Это труд, с которым способны справиться только по-настоящему сильные личности.
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Мама была психологом и говорила, как тяжело работать с родителями «проблемных» детей, которые сами оказываются проблемой. Один мальчик разбил телевизор топором. Оказывается, родители не обращали на него внимания и даже не разговаривали с ним. Они 98 % своего времени проводили у ТВ-экрана. У этого ребенка не было проблем с поведением, он был спокойным, хорошо учился в школе. Он просто дошел до той точки, когда уже не мог больше терпеть то, что его игнорируют собственные родители. © sunforrest / Reddit
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Работаю с семьями, которые принимают в свой дом сирот. И вот на одном из сеансов родители упомянули, что у них есть паразиты. Я такая: «Что?» А мама отвечает: «Ну да, они есть у каждого из нас. Понимаете, мы не можем от них избавиться, ведь они — часть нашей биологической экосистемы». Я была ошарашена. Мы потратили 3 недели на то, чтобы убедить их лечиться. © Hollow_Comment669 / Reddit
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Меня обычно удивляет то, как люди пытаются оправдывать свое ужасное поведение. А сильнее всего раздражают родители, которые используют своих детей, чтобы манипулировать партнером. Недавно я проводил сеансы с маленькой девочкой, которая сказала, что не хочет видеть одного из родителей, потому что он не платит алименты. Простите, но что 5-летний ребенок знает или должен знать об алиментах? © FriktionalTales / Reddit
Учителя
Каждый учитель — это универсальный солдат, которому приходится искать подход к огромному количеству детей и их родителей. Но некоторые педагоги тоже преподносят коллегам сюрпризы. И иногда такие, что нарочно не придумаешь.
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Несколько лет назад мальчик на моем уроке вдруг ни с того ни с сего начал кричать. Громко кричать. Причина была в том, что у него под партой была какая-то липкая белая масса, которая попала на его руки и одежду. А когда он стал пытаться вытереть ладошки, она была уже просто повсюду. Другие дети тогда начали громко выражать свое недовольство школой, классной комнатой, мной лично. У них тогда был сложный возраст, а я только недавно стал с ними работать.
Так в чем же было дело? Этот мальчик специально принес с собой тюбик зубной пасты и размазал ее под партой. Просто чтобы устроить сцену. © Gazcobain / Reddit
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Одна из родительниц звонит и пишет всем учителям по нескольку раз в день. Чаще всего она говорит о всяких глупостях или дает советы, как нам стоит вести уроки. Если не ответить на ее письмо в течение часа, она обязательно напишет еще раз и спросит, все ли в порядке и дошел ли ее мейл. Общение с этой женщиной отвлекает от по-настоящему важных вещей, и, честно говоря, я не могу дождаться конца учебного года. © homicidal_ideation / Reddit
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Я учитель информатики, и мои же коллеги почему-то часто считают, что это что-то вроде сотрудника технической поддержки. Они могут просто зайти ко мне в класс в середине урока с вопросом о том, почему ноутбук не подключается к Wi-Fi.
Однажды одна учительница как ураган ворвалась в класс и секунд 30 орала на меня за то, что я заблокировал видео на YouTube, которое она хотела показать своим ученикам. Она кричала, что я сорвал ей урок. Мои ребята дар речи потеряли. А я, когда она перестала кричать, спокойно сказал, что у меня нет полномочий для того, чтобы заблокировать ролик на YouTube. Я просто обычный учитель информатики. Какое-то время она еще продолжала со мной спорить, но потом по ее бессвязному бормотанию я догадался, что она поняла: видео никто не блокировал. Она просто забыла подключиться к Wi-Fi. © allgreek2me2004 / Reddit
Медицинские работники
Всем специалистам из области здравоохранения нужен не только внушительный багаж знаний, но и ангельское терпение, потому что во многих случаях без него просто не обойтись.
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Однажды нам в клинику позвонила пациентка с жалобой на грибковую инфекцию. Ей выписали свечи, но, по ее словам, они не помогли. «А вы их использовали?» — спрашиваю я. Пациентка отвечает: «Да, я приняла все три». Она действительно проглотила их, как таблетки. © Talina1 / Reddit
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Работаю в нейрохирургическом отделении: отвечаю на телефонные звонки и все такое прочее. Однажды мне позвонил бывший пациент, который сказал, что год назад ему сделали у нас операцию и удалили часть мозга. Так вот, он хотел ее забрать. Я была в таком шоке, что на некоторое время дар речи потеряла. А пациент попросил меня сходить в «мозговую комнату» и поискать там. То есть человек на полном серьезе думал, что у нас есть такая комната, где мы храним удаленные части мозга на тот случай, если они когда-нибудь понадобятся. © Hero_-5 / Reddit
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Одной из моих пациенток была беременная женщина. Она встречалась одновременно с двумя парнями и не знала, чей ребенок. Но у нее был план, как это выяснить, а именно: подождать, пока малыш не заговорит. Оказывается, один из ее мужчин был из Латинской Америки, и она собиралась проверить, не заговорит ли ее ребенок по-испански. © bloobb / Reddit
А кем работаете вы и какие запоминающиеся случаи бывали в вашей практике?