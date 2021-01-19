15+ читателей AdMe.ru рассказали, на какие родительские поступки они до сих пор сильно обижены

Кто-то считает, что детские обиды нужно просто отпустить и наконец простить своих близких. Ведь так глубоко задеть они могли невзначай и абсолютно не со зла. Но и при всем желании такое прощение — задача очень непростая. Особенно когда тебя, маленького ранимого ребенка, незаслуженно наказывали те, кого считал самым родным на свете.