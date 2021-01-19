15+ читателей AdMe.ru рассказали, на какие родительские поступки они до сих пор сильно обижены
Кто-то считает, что детские обиды нужно просто отпустить и наконец простить своих близких. Ведь так глубоко задеть они могли невзначай и абсолютно не со зла. Но и при всем желании такое прощение — задача очень непростая. Особенно когда тебя, маленького ранимого ребенка, незаслуженно наказывали те, кого считал самым родным на свете.
Нас в AdMe.ru задели за живое сотни историй от наших читателей. И надеемся, что они помогут научиться многому на чужих ошибках и стать лучшими для своих детей.
- Родители на день рождения подарили мне шикарную немецкую куклу. Роскошные, длинные каштановые волосы, голубые глаза, белая блузочка, красная жилеточка, коричневая юбка, белые гольфы и белые туфельки. И сделана она была не из жуткого холодного пластика, а из какого-то мягкого, приятного на ощупь материала. Мне завидовали все девчонки во дворе. А я эту куклу просто обожала и очень берегла.
Когда я была классе в 5-м, приехала мамина сестра с дочерью младше меня года на 3. Ей очень понравилась моя кукла, и родители уговорили меня отдать ее ей — мол, ты же уже большая. Скрепя сердце согласилась. А спустя год в гостях у тетушки увидела, во что превратилась моя кукла: растрепанные волосы в колтунах, разорванная одежда и разрисованное химическим карандашом лицо (нелепые попытки сделать кукле макияж). Мне уже за 50, а я до сих пор помню то чувство. © Марина Добродеева / Facebook
- Мне не купили платье мечты — отдали его двоюродной сестре, последнее было в магазине. До сих пор неравнодушна к платьям в клеточку, а мне уже 40! Недавно рассказала маме, она была в шоке: мол, почему ничего не сказала. Вот так и не угадаешь, где нанес эту самую моральную травму дитю. © Татьяна Шлейнова / Facebook
- Мне мама с детства внушала, что я некрасивая, не разрешала вертеться перед зеркалом. Да, я не была красавицей, но была общительная, остроумная и эрудированная (за что в школе получила прозвище Ходячая Энциклопедия). Но любое проявление ко мне особого внимания со стороны мальчиков в итоге воспринимала как насмешку. Конечно, развился комплекс.
Несмотря на все это, жизнь у меня сложилась хорошо: я уже 45 лет замужем, 2 детей, 3 внуков. Но часто жалею об отсутствии в жизни романтики и не понимаю маминых запретов. © Ирина Микитась / Facebook
- Я был трудным ребенком, поэтому в определенный момент было решено установить в моей комнате камеру наблюдения. Узнав об этом, я ни капли не возмутился, хотя родители были настроены решительно и даже ходили по магазинам в поисках доступного варианта, но каждый раз возвращались ни с чем. Слава богу, у нас не было денег! © «Палата № 6» / VK
- Папа подарил сережки с рубином, первые серьги в моей жизни, а мама отдала их жене своего брата. Всю жизнь помню, как было обидно. А я бы их берегла так же, как много лет берегу деревянную резную шкатулку, подарок папы на 4 года. © Тинатин Мусина / Facebook
- У 9-летней племянницы (не моей, мужа) папаша спер копилку и проиграл все, что там было. Она деньги целый год собирала, и на день рождения ей тоже деньги дарили, $ 200 было. © Ирина Долина / Facebook
- В детстве по утрам, когда мама собирала нас в школу, она делала бутерброды со сливочным маслом, которое почему-то всегда держала в морозилке. И вот мама откалывала ножом кусок масла и плюхала его на хлеб. На мое же нытье о том, что нужно подождать, пока оно растает, и тогда можно будет красиво размазать, она отвечала, что времени нет. Я выросла и понимаю, что времени действительно не было: мама просыпалась в 6 утра, собирала папу на работу и готовила ему завтрак, потом будила меня с сестрой (а меня часто через скандал, потому что я любила поспать по утрам), заплетала нам косы, гладила школьную форму, кормила, отправляла в школу и потом сама шла на работу. Но каждый раз, когда вижу сливочное масло, вспоминаю те ужасные бутерброды и вкус мороженого масла. В общем, сливочное масло я не ем.
- Мою маму на работе кормили, приезжала машина из столовой. Но однажды эта машина опоздала. И вот я пришла из школы, а мама звонит, мол, нас на работе не покормили, принеси нам с коллегами поесть. Зачем она позвонила? Она же знала, что в доме ни крошки! Покрасоваться перед коллегами?
Ну и поскольку кушать было нечего, мы с сестрой приготовили винегрет. Сами даже не поели, сунули кастрюлю в сумку, пошли. И вот приходим, а там, оказывается, им еду уже привезли. Сидят толстые сытые тетки, пузо потирают. Мама достает винегрет, так эти тетки его сожрали, а одна еще и осудила — кислинки, мол, не хватает, туда капусту квашеную нужно было положить (а в нем соленые огурцы были).
Мы так голодные и были весь день. А мать даже не спросила, успели ли мы покушать. ©
- Мне было лет 6–7, и я рассказала маме какую-то тайну, которая была для меня тогда очень важной (сейчас о ней и не помню). Я даже заставила маму дать клятву, что она никому не расскажет. Через несколько дней я услышала, как мама со смехом рассказывала мою тайну своей подруге. Вот тогда я дала себе слово, что никогда делиться со своей мамой не буду. И слово это держала. © Людмила Волкова / Facebook
- Мой дядька рассказывал, как в свои 15 лет, когда он месяц отработал в колхозе наравне со взрослыми и получил соответствующую зарплату, его мама взяла эти деньги и отнесла обратно в колхоз. Сказала, что не мог ребенок столько заработать. Какую-то маленькую сумму оставила на конфеты. © Виктор Дземизашвили / Facebook
- Начало 80-х. Мне 14 лет. Очень хотелось красиво одеться. Целое лето я проработала на хлебозаводе укладчицей хлеба и заработала за 3 месяца, как сейчас помню, 376 рублей 17 копеек. По тем временам это были огромные для меня деньги, и я планировала купить себе на зиму пальто и сапожки (всегда носила вещи старших сестер), а то, что останется, отдать маме. Я думала, что она самый близкий человек, и отдала свои первые деньги ей на сохранение. Увы, обновок у меня не было. Мама потратила эти деньги на обновки для младшей сестры. Прошло уже 40 лет с тех пор, а обида не прошла... © Любов Ірина Сорокіна / Facebook
- Я хорошо училась, а еще ходила на художественную гимнастику. Однажды, будучи во 2-м классе, я пришла домой, и мама вкрадчиво так спрашивает мягким голосом: «Юлечка, что ты получила по контрольной по математике?» Я: «Четыре». Мама бросает рядом со мной на ковер книжку по хореографии и презрительно говорит: «Неблагодарная, а я ей еще книжки покупаю». Эта тема благодарности и плохой дочки у меня до сих пор пунктиком. © Yulia Zelikova / Facebook
- В 5–6-м классе приехали в отпуск к бабушке. А у меня было сказочно красивое платье, очень я его любила. И вот все начали хвалить меня, говорить, какая я красивая в нем. Даже тетя и ее дочка, которая на год младше меня. Но вот подходит моя мама, снимает с меня это платье и дарит моей двоюродной сестре. Они были малообеспеченные, и ей, видимо, стало ее жаль. Мне было очень больно и обидно, но возразить я не могла: у нас было принято не спорить с мамой. И да, она была хорошая. Но вот этот поступок до сих пор не могу понять... А мне уже за 60, я сама бабушка. © Svetlana Golikova / Facebook
- Сколько мне было лет, точно не помню, думаю, примерно 14–16. У меня есть сестра-погодка. Ей подарили наручные часы, и мама сказала, что в следующем году мне тоже подарят часы, так как мне будет столько же лет, как и сестре сейчас. Но мне их не подарили. У сестры день рождения, и мама едет с ней прокалывать уши. И обещает мне, что на следующий год, в мой день рождения, мне тоже проколют уши. Но этого опять не случилось. Я верила маме, но после перестала — совсем. Мне 40, и я уже давно не обижаюсь на нее, но доверия нет. Я выучила этот урок и никогда не вру дочери. © Irina Sokolova / Facebook
- Когда-то очень давно, когда я была совсем маленькой, купили мне большую куклу. И она всегда стояла на шкафу. А шкаф был высокий. Когда я болела, мне давали ее подержать и поводить за руку. Помню, даже болеть хотелось чаще. Я выросла, а новенькая кукла до сих пор сидит на шкафу в доме моей мамы, припадая пылью. Ненавижу эту куклу. © TA Sha / Facebook
- Тоже была кукла. Привезли друзья мамы в подарок мне из-за границы. Кукла-морячок, с меня ростом. Торжественно подарили, сфотографировали со мной, потом мама убрала в коробку со словами «сломаешь, кукла дорогая». Так и лежит уже лет 30 в коробке у мамы на шкафу. Сыну моему тоже не отдает, мол, сломает. Конечно, пусть лучше она лежит где-то, занимая место, ни для кого. © Айрин / AdMe
- Мои родители и близкая родня — очень хорошие и моральные люди, но, как и все, со своими недостатками, со своими жизненными трудностями, каждый со своим темпераментом. В детстве было достаточно подобных историй с неуважением, беспочвенной раздражительностью, обесцениванием и двойными стандартами, что вытекло во множество комплексов, сильно заниженную самооценку, выраженную социофобию и долгую депрессию.
Но со временем пришло понимание, что родные где-то сами травмированные, где-то опыта не хватало, где-то тяжелые жизненные ситуации оставляли отпечаток; пришло прощение и некое сострадание, появились силы перешагнуть через обиды и искать точки соприкосновения. © amanogama / AdMe
А ваши родные совершали по отношению к вам что-то такое, о чем до сих пор больно вспоминать?