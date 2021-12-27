15 историй про дресс-код на работе, который придумали явно для того, чтобы сотрудникам жизнь медом не казалась

Традиционно дресс-код должен настраивать сотрудников на рабочий лад и дисциплинировать. Но сейчас все чаще компании, даже самые именитые, отказываются от строгих правил в одежде, давая работникам возможность выбора.

У нас в AdMe.ru дресс-кода нет, поэтому мы с любопытством прочитали истории сотрудников, которым пришлось следовать странным правилам компании, а также истории тех, кто сотрудников как раз нанимает. Чего только им не довелось повидать.

Головной офис назначил нового директора. Тот первым делом запретил по пятницам не соблюдать дресс-код. Не разрешал носить футболки и джинсы, обязал мужчин носить галстуки и обувь без шнурков. Я просто хочу делать свою работу и возвращаться домой с чувством выполненного долга. Почему я должен носить галстук и неудобную обувь, чтобы писать код? © bernerbits / Reddit

Для меня при устройстве на работу всегда было важно, чтобы не было строгого дресс-кода. Ненавижу рубашки и брюки, люблю, когда комфортно. На одном месте работы директор в летнюю жару ходил в пляжных сланцах, драных шортах и майке, если не было встреч с клиентами. А если были, все равно приходил в такой одежде, но отправлял на встречу своего зама, который по велению души всегда ходил в костюме. © Анастасия / AdMe.ru

Меня не взяли начальником склада, потому что я пришел на собеседование в костюме-тройке. Собеседовал меня начальник в ватнике, засыпанный с ног до головы стружкой. С опытом, образованием, стажем у меня все хорошо. Знакомая потом сказала, что начальник объяснил отказ тем, что пришел, мол, хлыщ в костюме, ногти подстрижены, парфюмом пахнет. А мы тут, вообще-то, работаем. © Paulus1977 / Pikabu

Как-то на рабочую почту всем пришло указание на грядущий корпоратив прибыть одетыми «скромно, но со вкусом». За мой вопрос в общей рассылке «Разве на предыдущих корпоративах все были безвкусно и вульгарно одеты?» руководитель вызывал на разборки. Гулять на корпоративе не захотелось. © Baktygul Kulbatyrova / Facebook

Устроилась на работу, где требовали прическу «открытый лоб»: это, мол, показывает открытость. Я всю жизнь ношу челку, прическа без нее мне категорически не идет и реально меня уродует. Но ладно, сделала этот «открытый лоб», заколола челку. День так просидела, а вечером попыталась сделать привычную прическу: челка стоит дыбом, на ней заломы от заколок. Да идите вы на фиг с вашей открытостью, решила я и ушла с этой работы. © Вероника / AdMe.ru

На старой работе менеджеры по продажам должны были носить деловую одежду по будням, а на выходных — что угодно. Это глупое правило, потому что другим отделам в нашем же офисе, например бухгалтерии, можно было носить что угодно. Руководство считало, что таким образом они поддерживают в менеджерах деловой дух. Только вот неприятно было смотреть, как все вокруг ходят спокойно в джинсах и футболках, а мы — формально одетые. Ведь клиентов-то у нас в офисе вообще нет, они сюда не заходят. © redheadedfury / Reddit

Проводили собеседование на должность кладовщицы для сборки-фасовки мелких товаров для творчества. Пришла красивая, ухоженная девушка с огромными ногтями-когтями. Сказала, мол, с таким маникюром вам, скорее всего, неудобно будет, сможете уменьшить? Девушка посмотрела презрительно на нас, молча встала и вышла из кабинета. © Catarina0905 / Pikabu

В нашей строительной компании внезапно приняли дресс-код — запретили джинсы и спортивную обувь. Я производственник, моталась по объектам. Как-то лечу на снегоходе, принимаю разбивку участка у геодезистов, звонит секретарь — срочно в офис. Мчусь. При входе записали штраф из зарплаты $ 600. Дальше не работала, шаталась на шпильках по офису. © Tatiyna Mikhailova / Facebook

Пошла как-то в суд на заседание. Июль, жарковато. На мне бежевые кюлоты длиной сантиметров на 10 ниже колена и белая рубашка с коротким рукавом. На входе меня не пропускает пристав со словами, мол, распоряжение председателя, в шортах нельзя. На возражения, что это не шорты, мне отказали: нельзя, суд не пляж. До заседания 20 минут. Бегу в ближайший магазин, покупаю там самую дешевую юбку длиной выше колена сантиметров на 15–20, со стразами по бокам. Возвращаюсь — вуаля, пропустили без проблем. То есть в приличных кюлотах было нельзя, а в жуткой юбке со стразами — можно. © Anastomus / AdMe.ru

Устроился я в маленькое издательство работать. Должность громкая: заместитель директора по административной и правовой части. Мне было лет 25 тогда, решил соответствовать должности. Ну и ходил на работу в костюме, правда, без галстука. Как-то вызывает меня директор и говорит: «Понимаешь у нас издательство, творческий коллектив, ты своим костюмом сильно выбиваешься, можешь как-то понеформальнее одеваться?» Я кивнул и на следующий день пришел, как привык. А привык я на волне увлечения роком так: черные джинсы с парой цепочек, футболка с «Арией», берцы и косуха. Посмотрела на меня директор и молвила: «Когда я говорила „неформально“, я не настолько имела в виду» © Shaft83 / Pikabu

Пришел однажды на собеседование. Так как давно был без работы и в основном сидел на удаленке, совсем забыл о том, что в мире существует дресс-код. Прихожу, а там, помимо меня, еще 5 кандидатов. Все в костюмах, туфли у всех блестят, даже галстуки выглажены, а я в шортах, футболке и в желтых кроксах. Сижу, собираюсь уйти. Понимаю, что точно пролетаю с работой. Но тут из кабинета выходит человек в футболке и в шортах, осматривает нас всех и спрашивает: «А вы че все так вырядились?» Взяли по итогу меня. Да, возможно, повлияли уровень опыта и знания, но я ставлю на удачливые желтые кроксы. © Палата № 6 / VK

Работала в ресторане, была опытным матерым спецом. Много всяких чудачеств видела среди новичков, да и сама в свое время жгла как могла. Но один случай запомнился особенно хорошо. Работал у нас мальчик пару недель, стажер, и пришел он на работу в белых носках. Дресс-код: носки должны быть либо черные, либо темно-синие. Так этот парнишка додумался снять носки, а свои ноги обмотать в черные салфетки. Спалился в середине смены, когда салфетка съехала. Смеялись с менеджером до слез. Однако, смекалка у него запредельная. © Подслушано / Ideer

Устроилась педиатром в частную клинику, там целый свод правил, в том числе и по внешнему виду. Первое время соблюдала дресс-код: белый халат, элегантная закрытая обувь. Потом не выдержала, купила желтые хирургические штаны, желтые носки с Пикачу и желтые кроксы. Две недели чувствовала себя настоящим бунтарем, а каким-то утром в раздевалке насчитала еще три желтых комплекта. © Подслушано / VK

Мой босс ходит и целыми днями следит, чтобы у всех были заправлены рубашки — такое правило. Как-то раз был у меня день рождения, коллеги поздравляют, подходит директор. Думаю, тоже хочет сказать доброе слово, а он бросает лишь: «Заправь рубашку». Сказал, что сделаю, только вещи положу, а он, не дожидаясь, опять требует заправить рубашку вот прямо сейчас. Я, конечно, слушаюсь, а когда он уходит, первым делом залезаю в правила. Выяснилось, что нам нужно заправлять любые рубашки, кроме гавайских. Так что я пошел в ближайший магазин и на следующий день явился в офис в самой кричащей гавайской рубашке, какую нашел. Директор долго на меня пялился, но ничего не сказал, развернулся и ушел. Рассказал коллегам, и теперь пол-офиса щеголяет в таких рубашках. Ну а что, всё по правилам. К слову, в офис наш клиенты не заходят. © kazin420 / Reddit

Когда я училась в меде, проходила практику в поликлинике. Я пришла в обычных классических брюках, сверху халат. Мне сделали замечание, что в брюках нельзя, нужно приходить в юбке. На мой вопрос «Почему?» был ответ: потому что инфекция может быть на моих брюках. У нас в группе были мальчики. Один из них спросил: «А что, нам тоже в брюках нельзя? Все завтра придем в юбках». © Анна Иванчук / Facebook

Раньше я набирала сотрудников в Кремниевую долину. И хотя я никогда лично не отказывала людям из-за одежды, было много клиентов, которые так поступали. Например, один стартап ненавидел людей в костюмах и браковал кандидатов как «не отвечающих корпоративной культуре». © Emily Liou / Quora