15 человек рассказали про дресс-код, который придумали явно те, у кого других дел нет

Дресс-код помогает задать тон в компании — считают руководители предприятий. Он дисциплинирует детей — утверждают в школах. Но все хорошо в меру, и порой администрация перегибает палку. Впрочем, верно и обратное: некоторые люди вообще не задумываются о том, как они выглядят, даже если идут устраиваться на работу.

Мы в AdMe.ru относимся к тем счастливчикам, для которых дресс-код — понятие абстрактное. Может быть, поэтому так любим читать истории о нем. При этом готовы как ужасаться вместе с интервьюерами, так и возмущаться вместе с работниками.

Дело было в начале нулевых. В школе ввели обязательную форму, а мои родители не могли себе ее позволить. Ходила, в чем есть. Таких, как я, было еще несколько человек. Я никогда не забуду того позора, когда училка повела нас в соседний класс, где все дети были в форме, и выставила нас перед ними посмешищем. Нас просто поставили у доски, и целый урок мы любовались друг на друга. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

У нас на фирме как такового дресс-кода нет, просто сам каждый думает, что надеть. Но в одном отделе было табу на красный цвет. Просто у начальника какие-то свои загоны по этому поводу. Барышни, которые таки приходили по недоразумению в красном, получали кипу заданий, чтобы вообще весь день головы не поднимать, ну и кучу «лестных» высказываний. © Инна Солопанова / Яндекс.Кью

В компании сменился генеральный директор. Первый же приказ — дамам запрещено носить каблуки. На работу — только в тапочках! Весь офис ворчал — шаркай теперь, как в больнице. А в первый же рабочий день, как только новый начальник зашел, все увидели, что он сам ну очень низенький, и тут-то все стало понятно.

На прошлой работе по трудовому договору была положена спецодежда, хотя работа была офисная, сидели весь день в одном кабинете, с другими отделами даже не пересекались, не то что с клиентами. Начальник попытался всем дресс-код навязать, ну мы и стали ходить в спецовке — она широкая, удобная, нежаркая. Никто нам ничего не мог сказать против, хотя начальника и долго бомбило по этому поводу. © gp800 / Pikabu

У мужа на работе народ годами клянчил разрешения летом носить шорты. И вдруг — праздник! Вышел приказ: носите, но только поверх колготок. Самое смешное даже не в том, что так все равно жарко, а в том, что на весь офис нашелся лишь один человек, который в принципе носит колготки. Секретарша шефа. Остальные — суровые бородатые мужики.

Однажды надела кепку — новую — на собеседование, потому что на улице лил дождь, а я только что сделала химию и не могла мочить волосы в течение 3 дней. Сказала об этом интервьюеру, извинилась. Она улыбнулась и убедилась, что все в порядке. Даже поговорила со мной о средствах по уходу за волосами. Через несколько дней я получила электронное письмо с отказом. Попросила обратную связь, и угадайте что? Она упомянула чертову кепку. © Dani Camporelli / Quora

Помню, как на прошлой работе два бизнесмена решили, что им необходим дресс-код для сотрудников — администраторы, развлекательный центр. Сначала решили сделать черный низ — белый вверх. Там логика была неколебима: белые манжеты показывают клиенту, как у нас тут все хорошо и чисто. Я сказала, что у меня нет белой рубашки и вообще проблемы с выбором рубашек из-за фигуры. Босс ответил, что сейчас в Familia за ₽ 300 и 10 минут найдет мне все, что надо. Вот он бесился, когда первые 3 не сели, и сетовал на все подряд. © legdoid / Pikabu

Муж моей лучшей подруги пытался объяснить ей, что защищать диссертацию в футболке с цитатой из «Звездного пути» в сочетании с рваными джинсами и грязными кроссовками — нормально. Он специализируется на компьютерной безопасности. Она не согласилась — она оперная певица, имеет ученую степень в области музыки и изящных искусств и защищала диссертацию в бальном платье. Подруга заставила его надеть спортивную куртку, классическую рубашку и красивые брюки, разве что без галстука. Вся его группа была в футболках, а один даже босиком. © tinyplasticmeat / Reddit

Работаю в солидной, известной компании. У нас жесткий дресс-код: костюмы, рубашки, галстуки, определенные фасоны и даже цвета прописаны в контракте, а о носках забыли. Принципиально ношу разноцветные с диснеевскими принтами. Я заместитель директора по юридическим вопросам, и мне 34 года. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Один раз попала в фирму, где внезапно приняли дресс-код. Ну что же, поехала на объект в брюках, блузке, на шпильках. Переодеться нельзя — ты же инженер. А объект — свинарник. А потом — на рабочую пятиминутку. После нее меня заверили, что в день поездок я могу одеваться как хочу. И переодеваться. И вообще иди уже отсюда, тут все свинками провоняло. © Mooncatty / Pikabu

У нас на работе дресс-код, по которому в офис нельзя в шортах. Я разработчик, людей вижу в лучшем случае на картинках и в метро. На улице жарень, лето. Пришел в шортах, конечно же. Мне сделали втык и все такое. Разозлился, видя вокруг в офисе девочек в мини-юбках и сарафанчиках. Сделал над собой усилие и таки приперся в килте. За неделю больше 30 человек пришло после этого так же. А что? Компания европейская, попробуй наехать по такому поводу, в дресс-коде ничего про пол нет. Начальство скрипело зубами, а потом издало приказ: «Ходите в ваших шортах, но вот это вот перестаньте». © delonet / Pikabu

Интервью с HR:

— А как у вас с дресс-кодом в компании?

— Мне лишь бы они одетыми пришли, а если еще и в чистом — вообще замечательно. © dignomikago / Twitter

— А как у вас с дресс-кодом в компании? — Мне лишь бы они одетыми пришли, а если еще и в чистом — вообще замечательно. © dignomikago / Twitter Когда училась в школе, нам не разрешали иметь «неестественный цвет волос». У меня была забавная проблема с этим правилом, потому что я покрасилась в черный. Поскольку я светлокожая блондинка, это выглядело экстремально. Школа взбесилась. Но я утверждала, что черный не является неестественным цветом, и выиграла спор. © Josie13209 / Reddit

Я работаю в ветаптеке, и у нас рабочая одежда — это фирменная блузка. Можно штаны, можно юбку, но блузку будьте любезны надеть нашу. Но иногда я собираюсь на работу и понимаю, что хочу надеть костюм жирафа. И иду в таком виде. И работаю целый день. Такое случается, когда на улице холодно, а отопление еще не дали. А жираф флисовый. И начальник относится с пониманием к моему закидону. Сменщица иногда корону напяливает. Так как покупатели улыбаются нашему виду и нет проблем с работой и продажами, то он позволяет нам пару раз в год расслабиться. © bibizjana / Pikabu

У нас с дресс-кодом особо никогда не зверствовали. Просили так: чистенько, но скромненько. И вдруг приказ по офису: «На работу обязательно надевать приличное нижнее белье». Народ, мягко говоря, офонарел. Стали трясти секретаршу босса. Оказывается, наш менеджер пришел на сделку в шортах. Ну и ничего такого, казалось бы. Жарко же. Выходит он от клиента, и что-то пошло не так, что-то там у него порвалось, зацепилось, фиг знает — в общем, начали шорты те с него сваливаться. А под ними шелковые труселя в летящих слониках. Партнеры — в хохот. Начальник узнал — озверел, у него с чувством юмора беда. И теперь вот такой у нас указ. Правда, интересно, как проверять-то будут?