15 комичных и не очень историй о том, как лодка любви дала трещину. Но это даже к лучшему

Когда мы влюбляется, наша вторая половинка кажется идеальной. Недостатков мы просто не замечаем, ведь не зря говорят про розовые очки. Но со временем правда неумолимо вылезает наружу, как дрожжевое тесто из кастрюли. Тогда даже несуразная мелочь вроде чайного гриба может потопить лодку любви.

Мы в AdMe.ru прошерстили треды, где люди делятся своими прозрениями. Посмотрим, что же стало причиной развода или того, что свадьба вообще не состоялась.

Все девочки в 11-м классе, как и я, были влюблены в одного мальчика. Назовем его Мишей. Высокий, с длинными волосами, играл на гитаре. А вот пошли мы в поход, и старшие ребята просят: «Вот котелок, сходите к речке за водой». До речки — 5 метров. А Миша и говорит: «Ой, я чего-то устал». Посмотрела я на это, и всю влюбленность как рукой сняло.

В молодости я была довольно застенчивой. Подруга познакомила с классным парнем, и, чтобы понравиться ему, я постаралась быть более оживленной и веселой. Но после встречи он сказал моей подруге, что я, конечно, симпатичная, но ему нравятся молчаливые застенчивые девушки. Занавес. © Татьяна Островерхая / Facebook

Об измене своей бывшей жены узнал довольно странным образом. Если бы благоверная вынесла мусор тогда, то я бы так и жил дальше как олень. Я уезжал в командировку на 2 дня. Когда вернулся домой, то случайно увидел, что в мусорном ведре лежит бумажный фильтр для кофе. Жена кофе не пьет вообще, то есть только я в нашем доме его пью. Я спросил, заходил ли к нам в гости кто-то, пока меня не было. Она: «Не-е-е, я целыми днями лежала и сериалы смотрела». Поднял архив с дворовых камер и увидел, как моя благоверная и какой-то мужик идут к подъезду за ручку. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Спрашиваю подругу, почему она рассталась с парнем — вроде бы летом жениться собирались. А она и говорит: «Я тут подумала, что он же такой рассеянный. Вот будет у нас ребенок, он утром его повезет в детский сад и забудет в автобусе». Я, конечно, была поражена ответом, но, зная ее парня, скажу вам: подруга была абсолютно права.

Жене было 25 лет, мне — 31 год. Она очень общительная, и у нее много друзей, в основном мужчин. Ее друзья часто приходят к нам в гости. Они знаю все о том, что нравится или не нравится жене, а я для них только «муж Вики». Жена говорит мне, что проблема в том, что я интроверт. А я пытаюсь ей объяснить, что ее поклонники просто используют дружбу, чтобы к ней подобраться. © Unknown author / Quora

Завести детей мне предлагал мой бывший, который жил тогда с родителями в комнате в общежитии. Кстати, его маман искала знакомых в курортном городе, куда мы вдвоем поехали на море: чтобы они приходили к нам в 9 вечера проверять, дома ли уже ее сыночек. Как молоды мы были, как я была глупа. © HelluvaBoss / Pikabu

Девушка как-то спросила, не против ли я, если она сходит пообедать к другу детства. Они не общались кучу лет. Я: «А не опасно ли идти в дом к фактически незнакомому мужчине одной?» Она рассердилась: «Что ты на людей-то наговариваешь?» Я подумал, действительно, чего это я. Проходит 2 месяца. Она снова спрашивает, можно ли ей сходить на ужин к старому другу. Я говорю, мол, иди, конечно. А она: «Тебе что, на меня наплевать? Так легко меня отпускаешь к незнакомому мужику!» Я: «Э-э-э, пойду-ка я отсюда». Так и расстались. © Unknown author / Quora

Мы просто хотели разных вещей от жизни. После 10 лет брака я планировал завести детей а она — строить карьеру. Я пригласил ее в ресторан, встал на одно колено и попросил развод. Мы вместе посмеялись, и все прошло без проблем. © Xerozvz / Reddit

Подружка моя познакомилась с парнем. Парочка свиданий в кафе, поход в кино, а потом он позвал ее на озера. Поехали. Сначала он истерил, что потребовали плату за въезд, потом час распинался, как замусорили природу, запихивая в песок фантики. Потом собрал весь их мусор — упаковки от сока, мороженого — и кинул все в кусты. Метрах в пяти от мусорного бака. Так и не поверил ей, что она отказалась общаться дальше из-за этого поведения. Решил, что ей не понравилась его старая машина. © yatihohodka / Pikabu

Наш быт — это сплошная борьба за то, чтобы бывший муж хотя бы поставил свою грязную тарелку в раковину. Не надо мне такого счастья. © circles208 / Reddit

Знаю пару, где мужик, как в анекдоте, поехал «на рыбалку» с друзьями. А сам в Турцию с любовницей (какая-то неблизкая родственница жены). Родство не близкое, а жили через 2 дома в одной деревне. Спалили их, потому что оба через 2 недели предстали перед своими супругами с обалденным загаром. Одна после поездки к подруге под Псков, второй — после рыбалки в Карелии. В ноябре. © vasisyana / Pikabu

Жили мы небогато, но я зарабатывала больше, чем муж. И его это бесило. Я не знаю, почему мужчинам не нравится, когда женщины зарабатывают больше. Он постоянно придирался по мелочам и устраивал скандалы. Скопив немного денег, я ушла. Не думаю, что снова хочу замуж. © Prianka Shaw / Quora

Муж подруги ничего не делал по дому, даже еду она покупала на свои деньги. Пока он лежал на диване, она получила образование, хотя у них малыш. И вот она понимает, что все, не может так больше продолжаться, развод. А ее мать и свекровь в два голоса: «Как же ты бросаешь такое сокровище?!»

Мой бывший муж — единственный ребенок в семье. Его родители настолько влезли в нашу семейную жизнь, что мы даже никуда не могли сходить вдвоем. Свекровь много раз оскорбляли меня, а он всегда был на ее стороне. Но я любила его и думала, что мы все преодолеем. Мои глаза открылись, когда я потеряла брата. Муж вообще меня никак не поддержал. Сейчас у меня хорошая работа, я занимаюсь тем, что мне всегда нравилось — гитара, танцы. А муж? Я верю в карму, жизнь все расставит на свои места. © Unknown author / Quora

Разошлась с первым мужем после 6 лет брака. Со стороны мужа была измена. Он влюбился в свою начальницу, она приходила к нам в гости со своим сыном, и даже ее супруг бывал у нас. В общем, ситуация та еще. Мой муж признался, что любит ее, когда она его бросила. А бросила она его потому, что ей совестно стало — мы с ней подружились. Сейчас у меня второй брак и я счастлива. © Елена / Babyblog