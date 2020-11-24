15 человек рассказали, от каких моментов в фильмах их глаз дергается до самого «The End»
Редкий человек в наше время упустит возможность скрасить вечер отличным фильмом. Но в глазах зрителя прелесть даже толково сделанной картины может разрушить один абсурдный момент. Именно о таких досадных упущениях создателей кино и решили рассказать пользователи сайта Reddit.
Мы в AdMe.ru устали поддакивать, пока читали этот тред. И мы склонны думать, что вас во время чтения статьи ждет та же участь.
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— Очень сильный или умный главный злодей становится слабым или глупым в конце боя, чтобы главные герои могли победить. © nothing_in_my_mind / Reddit
— Угадайте, кто победит: тысячелетний антагонист, который тренировался годами, или 14-летний главный герой, обладающий «силой дружбы»? © moxif / Reddit
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«Нет времени — спасайся сам / сама!» И это в тот момент, когда у обоих персонажей явно достаточно времени на то, чтобы спастись. Усугубляется ситуация еще и тем фактом, что они обычно тратят кучу времени на споры, потом прощаются со слезами на глазах, целуются, а уже после этого нужный персонаж наконец уходит. © SinkTube / Reddit
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Та часть, когда хакерам требуется 20 секунд яростного набора текста, чтобы отключить инфраструктуру страны. © KairiZero / Reddit
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Когда один персонаж, который является экспертом в какой-то области, останавливается, чтобы объяснить самые базовые понятия другому персонажу, который также является экспертом в той же области. © sad_jeb / Reddit
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Экшен-сцены с кучей монтажных склеек, из-за которых кажется, что выбранные актеры совсем не могут справиться с боевой хореографией (яркий пример). © VarangianDreams / Reddit
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Когда предпосылкой для серьезного конфликта в фильме является то, на что любой здравомыслящий человек сказал бы: «О нет, это просто недоразумение». Потом все они смеются и продолжают жить дальше... Но нет. Вместо этого все превращается в какую-то запутанную драму. © xx2983xx / Reddit
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Когда в фильме появляется страшненький парень, то он действительно страшненький. Когда в фильме появляется некрасивая девушка, то это обычно знойная красотка, просто одетая в нелепую одежду. © MeGrendel / Reddit
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Когда злодей всегда без причины на несколько шагов опережает героя. Каким-то образом злодей умеет предугадывать каждое движение, которое собирается сделать герой. © Sayyespleasedaddy / Reddit
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Когда все, что нужно сделать героям, — это победить босса, и вся его армия просто рухнет. Практически каждое вторжение инопланетян и роботов строится на этой «концепции улья». © phoenix14830 / Reddit
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Персонажи-подростки часто похожи на сценаристов, которые их и прописали. Никогда в истории человечества два 15-летних подростка случайно не читали друг другу стихи XVIII века в день знакомства. Также заметьте, что каким-то образом каждый образованный 15-летний всегда слушает музыку, которая была популярна в годы юности самого сценариста. Редко услышишь то, что действительно слушают 15-летние. Как будто хорошей музыки сейчас не существует. © RepresentativeAd7785 / Reddit
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Громкость диалогов в экшен-сценах... ГРОМКОСТЬ ЭФФЕКТОВ И МУЗЫКИ В ЭКШЕН-СЦЕНАХ! © Myavatargotsnowedon / Reddit
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Фраза «На основе реальных событий». Это может означать буквально что угодно. К примеру, вы упали с лестницы, и это вдохновило вас создать фильм о людях, застрявших в лифте. Они намеренно добавляют такую чепуху, чтобы вы думали, что это правдивая история. © dissentingopinionz / Reddit
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Персонажи, которые должны быть крутыми, но действуют как придурки и подвергают всех опасности, потому что «играют не по правилам». Джеймс Бонд, Хан Соло и, к сожалению, большинство других героев боевиков. Быть хулиганом — это не круто и не привлекательно. Плюс это слишком заезженная черта характера для главного героя. © meh_was_alredy_taken / Reddit
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Терпеть не могу, когда слишком очевидно, что персонажи не говорят по телефону. Они просто произносят свои реплики, не делая достаточной паузы для ответа собеседника. © coldfury18 / Reddit
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Когда разница в возрасте между актером и актрисой составляет десятки лет и это не учитывается. Особенно когда по сюжету герои примерно одного возраста. «Мы оба опытные ученые в своей области, хотя я выгляжу как седой ветеран войны, а ты словно только что снялась в подростковом сериале». © warriorgramma / Reddit
А какие моменты в фильмах раздражают вас?