15 человек рассказали, от каких моментов в фильмах их глаз дергается до самого «The End»

Фраза «На основе реальных событий». Это может означать буквально что угодно. К примеру, вы упали с лестницы, и это вдохновило вас создать фильм о людях, застрявших в лифте. Они намеренно добавляют такую чепуху, чтобы вы думали, что это правдивая история. © dissentingopinionz / Reddit

Персонажи, которые должны быть крутыми, но действуют как придурки и подвергают всех опасности, потому что «играют не по правилам». Джеймс Бонд, Хан Соло и, к сожалению, большинство других героев боевиков. Быть хулиганом — это не круто и не привлекательно. Плюс это слишком заезженная черта характера для главного героя. © meh_was_alredy_taken / Reddit

Терпеть не могу, когда слишком очевидно, что персонажи не говорят по телефону. Они просто произносят свои реплики, не делая достаточной паузы для ответа собеседника. © coldfury18 / Reddit