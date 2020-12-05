15+ человек рассказали об оригинальных подарках, которые запомнят навсегда
Сегодня выбирать подарки становится все труднее: вещей у людей много, удивить чем-то трудно. Так, наши соотечественники худшими подарками считают одежду и сувениры. Одежду — потому что хотят самостоятельно ее покупать, выбирая по вкусу и размеру. А приятные мелочи вроде статуэток, брелоков, магнитиков и свечек считают просто ненужными пылесборниками. При этом треть из тех, кто принимал участие в опросе, вообще не хочет получать подарки на Новый год.
Мы в AdMe.ru считаем это довольно печальной тенденцией, ведь подарок — целый ритуал. Как приятно и здорово подмечать, что нравится человеку, стараться угадать его желание. И видеть счастливые глаза, когда понимаешь, что попал в точку. При этом классный и запоминающийся подарок можно сделать практически без материальных затрат, и истории в нашей подборке — яркое тому подтверждение.
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Звучит забавно, но лучший подарок — это кусок валуна. Когда я была маленькой, у меня был любимый камень, на котором я сидела в тенечке под деревом. Да я полдетства провела там со своей собакой: читала, мечтала, сидя на нем. Родители всегда знали, где меня найти. Когда они вынуждены были продать дом, отец взял кувалду, отколол от «моего» валуна кусочек и протянул мне, чтобы я всегда носила его с собой. Я плакала как младенец. © Platypus_Pie / Reddit
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Весной в нашей деревне соседке зять подарил машину навоза на юбилей. Договорился с водителем, тот вручил ей цветы и сгрузил во дворе «подарок». Деревня сначала не поверила: моложавой интеллигентной женщине, бывшей учительнице — и такую кучу на день рождения? Сбегали, понюхали: да, все верно, оно. И качество что надо. Спросили напрямую. Оказалось, что это самый лучший подарок! Что она с осени мечтала. Что зять у нее золотой. А все знакомые, у которых зятья не золотые, а простые, обзавидовались. Каждый деревенский житель сочинил шутку про подарок к праздничному застолью. Больше всех радовался зять:
— Какого только говна мы теще ни дарили за эти годы, пока не нашли нужное! © Dermorgendanach / Pikabu
«Сегодня бабушка подарила мне этот смехотворно маленький цветочный горшок. В нем даже есть дренажное отверстие».
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В течение жизни получала много разных подарков: путевку в Венецию, новую машину, украшения, билеты на концерты любимых групп. Но самым трепетным и вызывающим грусть вперемешку с чувством теплоты является маленькое, неровно сшитое красное сердце, набитое пухом, которое подарила мне на 13-летие лучшая подруга. © «Подслушано» / Vk
- Я люблю Микки Мауса. Однажды мы с 9-летней дочкой попали в парижский Диснейленд. Она увидела Микки в одном из сувенирных магазинов и, не сказав мне ни слова, купила его на свои карманные деньги и вручила мне. Сейчас она вспоминает, что не понимала тогда, почему добрые поступки заставляют людей плакать. До сих пор, как подумаю о том дне, комок к горлу подкатывает. Микки счастливо живет на моей прикроватной тумбочке, вижу его каждый день, и это напоминает мне, как сильно я люблю и ценю свою дочь и как мне с ней повезло. © Jordan Jay / Quora
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Я был тогда студентом. Ехали мы с дядей на его авто, и он мимоходом сказал, что собирается покупать новую машину, а эту планирует отдать мне. Я почти сразу забыл об этом разговоре. Однако в августе дядя показал свою новую машину и сказал, что старая «шестерка» теперь моя. Записался в автошколу, получил права и побежал за машиной. Мелькнуло в голове, что это какая-то шутка и ключи не подойдут или, когда я сниму ее с сигнализации, выйдет дядя и скажет, что передумал и вообще я его не так понял. Вставляю ключ в замок зажигания, и тут она без проблем заводится. Только когда я медленно выехал из двора, наконец-то поверил в то, что дядя ее действительно подарил. Причем даже не на день рождения. © GarryNaFig / Pikabu
- Мне был 21 год, я только переехала из пригорода, и мы с лучшим другом Марком пошли в недавно открывшийся ресторан. Болтали, смеялись, обсуждали дела, и тут я заметила, что парочка джентльменов что-то рисует, оглядываясь вокруг, а всем, кто выходит, протягивает салфетки. Вот и нам, когда мы собрались домой, они подарили пару салфеток. Я осторожно и с любопытством развернула их, на одной была нарисована я, на другой — набросок Марка. Я была приятно удивлена, а друг сказал, что это ценный сюрприз. И вот сейчас, когда друга уже нет со мной, я нашла эти салфетки в фотоальбоме. Вставила в рамку и повесила. © Monica Bejarano / Quora
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А у меня самый памятный подарок, который не купишь за деньги: 2 недели домашнего ухода за моим ребенком, когда я вернулась домой после родов. Спасла бабушка. Мне нужно было не только отойти физически после сложных родов, но и морально подготовиться к тому, что меня ждет теперь в роли матери. Она и 2 помощницы по хозяйству сделали все возможное, чтобы у нас с дочкой все было хорошо. Это было 26 лет назад. Я никогда не забуду этот щедрый подарок. © Margaret Needler / Quora
- Еще в подростковом возрасте подруга подарила мне коробку с крошечными самодельными конвертами. Согласно инструкции нужно распечатывать один, когда становится очень грустно. Внутри конвертов она спрятала вещи, которые заставляют меня смеяться. Например, статья из журнала, в которой она заменила слова, или смешной портрет писателя. Спустя 14 лет коробочка все еще хранится у меня, и в ней до сих пор лежит куча нераспечатанных конвертов. Так, на всякий случай. © beetroot_miscarriage / Reddit
«А вы говорите, мол, машину мне на 18-летие. Вот это подарок на века...»
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Мы с женой ждали рождения второго ребенка — дочки. Мама и тетя отвели меня в сторону и протянули подарок. Разворачиваю, а там вязаное крючком бело-розовое одеяло. Точно такое же, но бело-голубое связала бабушка на рождения нашего первенца — сына. Но дело в том, что бабушки уже не было с нами, ее не стало задолго до того, как мы начали думать о втором ребенке. А она будто все заранее знала. Связала это одеяло и отдала моей маме с запиской: «Я думаю, что однажды им это понадобится». © Alex Dutch / Quora
- Я интроверт. От людей часто устаю, и мне нужно время, чтобы побыть одному. Начал встречаться с девушкой, через какое-то время стали жить вместе в 1-комнатной квартире. Как-то пришел домой, а она, оказывается, уже несколько дней как делала из кладовой уютную комнатушку, чтобы я мог побыть один какое-то время, даже когда она дома. Кажется, скоро женюсь. © «Подслушано» / Vk
«Долгое время мечтал о фортепиано или синтезаторе, ибо учился играть с детства в музыкальной школе, но все никак руки не доходили купить. И сегодня я проснулся утром, а меня ждал подарок от жены».
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Сейчас мне 75, а когда это случилось, было 13. Мама работала на 2 работах, чтобы прокормить нас пятерых. Обычно на рождество она дарила практичные вещи (одежду, пижамы), а в тот раз попросила составить список, и мы были на седьмом небе от счастья. Я мечтала о гигантском плюшевом мишке. В рождественское утро мы все собрались вокруг елки, развернули подарки. Там не было мишки... И тут мама просит принести из кухни мешок. Протягиваю мешок ей, она говорит мне в него заглянуть. А там мишка, не меньше метра в высоту! Я разревелась от счастья. Когда мне было 50, я вшила кусочек от этой игрушки в лоскутное одеяло, так что он до сих пор со мной. Ни один подарок в жизни не сравнится с волнением и удивлением в то самое Рождество. © Olivia De la Garza / Quora
«Я всегда мечтал о кошке. Подруга подарила мне маленького Кевина».
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В 11-м классе я решила устроить вечеринку в честь своего дня рождения на накопленные деньги. Позвала своих одноклассников. 2 парня подарили мне набор — гель для душа и мочалку в виде розочки, один парень принес духи своей мамы, которыми она уже пользовалась. Но еще один мальчик абсолютно выделился на их фоне и принес мне в подарок... кастрюлю шашлыка, который он сам замариновал. Гениально! © «Палата № 6» / Vk
- У меня есть волшебные туфли, последний подарок мамы. Вручая мне их, она обещала, что каждый раз, когда я буду их надевать, со мной будет случаться что-то хорошее. Забавно, но это срабатывает. Первый раз, когда я их надел, нашел на улице 5 000 рублей. А когда надел снова, удачно защитил диплом магистра. Однажды на работе был важный день, я надел счастливые туфли, но меня уволили, а по дороге домой попал в аварию, и мне пришлось поехать на автобусе. И именно там я встретил мое главное сокровище. Милая девушка с веснушками на все лицо. Она села рядом, просто улыбнулась мне и сказала, что в такой солнечный день нельзя грустить. У нее были мамины глаза, полные доброты, и веселый курносый носик. Спасибо, мама, за счастливые туфли. © «Палата № 6» / Vk
«Папа парня подарил нам новые коврики с надписью „Все гости должны быть одобрены Дюком и Перри“».
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У меня вчера была днюха, и жена подарила крутой смартфон. В наше нестабильное время я, с одной стороны, недоволен (у нас не так много денег в семье на такие подарки), а с другой стороны — очень рад подарку. Вспомнился рассказ О. Генри, когда она состригла волосы и купила на них цепочку от часов (которой у мужа не было), а он заложил свои часы, чтобы купить жене черепаховый гребень для ее длинных волос. © Kapetikapel / Pikabu
- Внуку было 16, когда он подарил мне сумку с пряжей и принадлежностями для вязания крючком, потому что он увидел, как я делаю маленькие одеяла для наших питомцев. Видели бы вы его, когда я открыла подарок. Он рассказал о том, как выбирал каждый из подаренных предметов. Ему пришлось узнавать об инструментах и материалах, чтобы купить то, что надо. Да, он у меня очаровательный. © Suzanne Caubet / Quora
«Подарил невесте плюшевого мишку из детства».
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Почти 9 лет я мечтала о дочке. И когда наконец забеременела, все пошло не по плану. Несколько недель нам пришлось провести в больнице, где врачи боролись за жизнь моей девочки. И вот наконец-то нас выписали домой. Захожу и вижу в гостиной подарок. Развернула его и разрыдалась. Там была карта звездного неба в ту самую ночь, когда родилась наша звездочка. Взглянув на нее, я осознала, как сильно изменился наш мир с момента ее появления. Рисунок на небе никогда не повторяется, и этот момент, когда звезды расположились так, служит напоминанием о том, что кто-то услышал мои молитвы. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то трудным, я всегда смотрю на эту карту, чтобы напомнить себе, что у меня есть дочка, хотя это казалось невозможным. А значит, я могу справиться с чем угодно. © Sarah Key / Quora
- На мой 21-й день рождения моя мама перечитала все свои старые дневники и скопировала все записи, касающиеся меня, с того самого дня, как она узнала о своей беременности. Получилось 5 томов, и это самое дорогое, что у меня есть. © mandiefavor / Reddit
Расскажете нам о подарке, который запал вам в душу?