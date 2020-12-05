15+ человек рассказали об оригинальных подарках, которые запомнят навсегда

Сейчас мне 75, а когда это случилось, было 13. Мама работала на 2 работах, чтобы прокормить нас пятерых. Обычно на рождество она дарила практичные вещи (одежду, пижамы), а в тот раз попросила составить список, и мы были на седьмом небе от счастья. Я мечтала о гигантском плюшевом мишке. В рождественское утро мы все собрались вокруг елки, развернули подарки. Там не было мишки... И тут мама просит принести из кухни мешок. Протягиваю мешок ей, она говорит мне в него заглянуть. А там мишка, не меньше метра в высоту! Я разревелась от счастья. Когда мне было 50, я вшила кусочек от этой игрушки в лоскутное одеяло, так что он до сих пор со мной. Ни один подарок в жизни не сравнится с волнением и удивлением в то самое Рождество. © Olivia De la Garza / Quora