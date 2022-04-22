15+ человек рассказали о том, как чувство юмора и другие уловки на собеседовании помогли им получить работу

Отправляясь на собеседование, мы обычно заранее морально готовимся к стрессовым ситуациям и каверзным вопросам кадровиков, ответы на которые не смогли бы дать даже древнегреческие философы и доктора наук. Но бывают случаи, когда при приеме на работу все идет не по предполагаемому сценарию. И тогда получить заветную должность людям помогают весьма небанальные таланты и уловки.

Мы в AdMe.ru в свое время и сами прошли не одно собеседование, поэтому решили поделиться с вами историями из первых уст о том, как соискатели устроились на работу благодаря своему чувству юмора, дерзости и прочим нетривиальным качествам.

Я случайно напечатал резюме на картоне — перепутал со специальной бумагой. На собеседовании менеджер по персоналу повертел его в руках и говорит: «Ух ты, какая плотная бумага». На что я ответил: «Так резюме сложнее скомкать». Он рассмеялся, а я получил работу. © Jicle123 / Reddit

Пришла на собеседование в одну фирму на вакансию рядового менеджера. Долго беседовали, директор рассказывал о моих будущих обязанностях и спросил, подходит ли мне это. Я в шутку сказала, что мне бы работу, где нужно делать поменьше, что у меня лучше выходит быть руководителем и ходить в красивых платьях. Директор поржал и взял меня своим заместителем. © Палата № 6 / VK

Помню, прочитала шутку: парень на собеседовании на вопрос о его качествах ответил «амбициозность», а когда ему сказали, что позвонят в понедельник, ответил: «Не надо, к этому времени у меня уже будет работа». Ради шутки я решила попробовать ответить так же. Работа была не ахти, терять нечего. Меня взяли сразу же. © Подслушано / Ideer

Пришел в компанию устраиваться кладовщиком. Собеседование со старшим кладовщиком:

— В нарды играть умеешь?

— Умею.

— Принят. © Zevs68 / Pikabu

— В нарды играть умеешь? — Умею. — Принят. © Zevs68 / Pikabu Однажды на собеседовании меня попросили вспомнить, когда в последний раз мне приходилось откладывать важные дела на потом и это имело негативные последствия. Я замешкался, ведь обычно к такому не склонен, да и озвучивать свои недостатки не очень-то хотелось. Мне так ничего и не пришло на ум, поэтому я сказал: «Ну, я бы повременил с ответом на этот вопрос. Это считается?» Рекрутеры рассмеялись и в итоге предложили мне работу. © David Slattery / Quora

Кадровик, который собеседовал меня, сказал: «Большую часть времени это отличная работа, но бывают дни, когда хочется рвать на себе волосы». Он был лысым, поэтому я ответил: «Вижу, с вами такое случалось». У кадровика оказалось прекрасное чувство юмора, вместе с менеджером-стажером он рассмеялся, и в итоге я получил работу. Правда, через 3 месяца я уволился, потому что мне и правда хотелось рвать на себе волосы. © MrStickySpaz / Reddit

На собеседовании на должность продавца-консультанта администратор магазина попросил выполнить тестовое задание. Нужно было предложить товар любому покупателю в его присутствии. Нацепив бейджик «Стажер», я подошел к человеку и с грустным лицом сказал: «Если я вам ничего не продам, они не вернут мне паспорт». Клиент ушел с носками. © Палата № 6 / VK

На финальной стадии собеседования гендиректор задает мне последний вопрос. На все остальные его ответ вроде устроил. Вопрос такой: «Мы берем на работу только тех людей, которые готовы посвятить жизнь нашей компании. Готовы ли вы работать в нашей компании до пенсии?» Я обалдел от такого вопроса и сказал: «Посмотрим на ваше поведение, пока не готов». И меня взяли. Собственно, слово я сдержал, посмотрел на их поведение и уволился через 3 месяца. © unknown author / Pikabu

Однажды я проходил собеседование на должность продавца в компании, которая занимается напольными покрытиями. Мой отец много лет работал в этой отрасли и был знаком с рекрутером. В конце я сказал ему, что перед собеседованием отец рассказал мне все, что мне нужно знать о ковролине. Рекрутер поинтересовался: «О, правда? И что же именно?» На что я ответил: «Ворсистая сторона должна быть сверху». Позже в тот же день мне позвонили и предложили работу. © codefeablization / Reddit

Позже в тот же день мне позвонили и предложили работу. © codefeablization / Reddit Недавно на собеседовании под конец заявила рекрутеру что-то вроде: «Вы знаете, на самом деле я вообще не хочу работать». Самое странное, что мне потом еще и перезвонили, мол, оценили шутку. А я и не шутила вовсе. © Подслушано / Ideer

На собеседовании соискатель достал из сумки пирожок и предложил мне. Было неудобно соглашаться, но и не согласиться после его слов «Мама специально пекла» было неприлично. Парень достал термос, налил облепиховый чай. Ну а что, на пирожок согласилась, чай тоже можно попить. Пообедали, обсудили работу. В итоге парень решил, что ему не подходит это место, зато сказал: «Маму мою возьмете к вам в повара? Пирожки — это далеко не все ее сильные места!» Так у нас в офисе появилась повариха, хотя такого рабочего места вообще не было. А парень, кстати, проходил собеседование на вакансию продажника. Умно. © Палата № 6 / VK

«Жена подготовила себе шпаргалки перед онлайн-собеседованием».

Моя мама проходила собеседование, будучи беременной мной. Когда ее об этом спросили, она ответила: «Не волнуйтесь, это не навсегда». Рекрутерам это понравилось, на работу она устроилась. © Salmons***t / Reddit

Пришла на собеседование, где мне и еще 2 девушкам дали тест на 3 страницах А4 с банальными вопросами в стиле «Кем вы будете через 5 лет?» и «Какие ваши положительные качества?». Вакансия не ахти какая, компания не широко известная, а на улице отличная погода. Поэтому я подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он поржал и кивнул. 2 другие кандидатки сидели с лицами в духе: «А что, так можно было?» Я сама обалдела, если честно. Завтра выхожу на работу. © Подслушано / Ideer

Он поржал и кивнул. 2 другие кандидатки сидели с лицами в духе: «А что, так можно было?» Я сама обалдела, если честно. Завтра выхожу на работу. © Подслушано / Ideer Однажды на собеседовании меня спросили: «Почему нам не стоит вас нанимать?» На что я ответил: «Что ж, я не окончил ни одного престижного университета. Поэтому если это имеет для вас большее значение, нежели мой практический опыт и компетентность, то не давайте мне эту работу. Так будет лучше для всех». Должность мне в итоге предложили, но я сделал выбор в пользу другой компании. © attygideon / Twitter

У моего сотрудника на собеседовании состоялся занятный диалог с кадровиком:

— Давайте представим, что мы поменялись местами: вы рекрутер, а я соискатель. Какой вопрос вы бы мне задали?

— Давайте представим, что мы поменялись местами: вы рекрутер, а я соискатель. Какой вопрос вы бы мне задали?

Рекрутер остался под впечатлением. Работу сотрудник, как вы уже догадались, получил. © Tanmay Sinha / Quora

Похоже, у этого голубя собеседование на должность голубя.

Генеральный директор и менеджер по кадрам пригласили меня на собеседование в ресторан. В какой-то момент гендиректор пожаловался, что ему не хватило соуса. Тогда я сказал: «Я поделюсь с вами своим, если вы дадите мне работу». Они оба рассмеялись, а работу я в итоге действительно получил. © sprezzatura327 / Reddit

Добиралась на очередное собеседование в новом для себя городе с помощью навигатора на телефоне. Благополучно нашла здание, убрала телефон в карман. Поднялась на нужный этаж, подождала HR на ресепшене, с ним зашла в кабинет, где ждали 2 моих будущих начальника. Стандартно они сидят за столом с одной стороны, с другой стул для меня. Прохожу, сажусь напротив, и тут из моего кармана навигатор торжественно заявляет: «Вы приехали!» В общем, собеседование началось с позитива, на эту работу и устроилась потом. © pyatya / Pikabu