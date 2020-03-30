15 человек рассказали о том, из-за чего их жизнь разделилась на «до» и «после»

38 1 23 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие из нас не отказались бы изменить пару, а то и тройку деталей в собственной внешности, чтобы выглядеть более презентабельно. Героям нашей статьи это удалось в полной мере: кто-то трудился и годами шел к своей цели, у кого-то изменения произошли сами собой, а вот третьим понадобилась операция.

Редакция AdMe.ru восхищается историями этих людей и желает каждому читателю найти в них вдохновение.

1. «Была восхищена тем, как люди бросают пить. Вот мои „до“ и „после“: 2 года трезвости, хорошей работы, прекрасных отношений с семьей, наличия денег и любви к жизни»

2. «Считается, что малайцы должны иметь светлую кожу. У меня была темная. Семья и друзья посмеивались надо мной. Не знаю как, но с течением времени кожа сама осветлилась, и люди стали относиться ко мне лучше»

«Когда я наконец вписалась в этот золотой стандарт красоты, ко мне начали подходить парни с намерением познакомиться — отвергла всех, потому что знаю: еще несколько лет назад ни один из них даже и не посмотрел бы в мою сторону».

3. «В школе я был атлетом. Потом женился на девушке с пограничным расстройством личности. Начались скандалы — я стал заедать их сладостями. В итоге мы развелись, и я снова привел себя в форму»

«Фото слева — за 2 месяца до развода, фото справа — спустя 8 месяцев после него».

4. «Левый снимок был сделан за несколько лет до болезни, правый — спустя год после постановки диагноза. Видите разницу? Вот и я нет. В этом и кроется опасность недугов, протекающих незаметно. У меня был синдром хронической усталости»

«Внешне на обеих фотографиях я выгляжу счастливой. Вот что на самом деле скрывается за снимками: слева — я после нескольких миль пешей прогулки и яростной игры в снежки с моими друзьями, справа — я шла на остановку с тростью, потому что мне было чертовски больно идти».

5. «Во-первых, из девчонки, которая одевалась небрежно, я превратилась в настоящую леди. А во-вторых, за 2 года я потеряла 30 кг, которые набрала во время беременности»

«Слева — фото 2009 года, справа — 2019 года».

«Слева — через 1 месяц после родов, справа — через 2 года физических упражнений и правильного питания».

6. «Я поправилась на 22 кг за 3 года. Это не так уж и плохо, особенно если учесть, что львиная доля веса ушла в грудь. Правда, моя семья не очень довольна и советует мне меньше есть и заниматься спортом»

«Кстати, я не меняла свое питание и ела все эти годы то, что ем всегда. Видимо, идеальная фигура была моим временным преимуществом».

7. «Осенью 2019 года я пошла к психологу, а потом — в спортзал. Начала заботиться о себе. Переехала в другой город, сменила работу, нашла новые увлечения и новых друзей. Прошло 5 месяцев — результат налицо»

8. «Почти год назад мне сделали операцию по исправлению прикуса. Хотя хирургическое вмешательство было рекомендовано по медицинским показаниям, результат оказался еще и косметическим»

9. «Я всю жизнь была худышкой и не думала, что могу иметь другую фигуру. Через 1 год после начала обучения в колледже я внезапно начала толстеть. Мое тело стало таким же, как и у большинства женщин в моей семье»

10. «Эти снимки показывают, как сильно дисциплина изменила мое тело. Занимаюсь йогой почти 4 года»

«Разница между фото — 2 года».

11. «После 2 лет в тюрьме я осознала, что вскоре достигну дна, если не перестану рыть себе яму. Взяла себя в руки и теперь активно занимаюсь тем, что помогаю реабилитироваться людям, которые попали в беду»

12. «Исправили прикус, убрали десневую улыбку, скорректировали подбородок и искривленную носовую перегородку»

13. «Разница между снимками — 1 год. Теперь я стала такой девушкой, какой раньше только мечтала быть»

14. «У меня всегда были проблемы с аппетитом. Иногда я просто забывала поесть. В итоге меня госпитализировали. Теперь я осознала силу правильного питания и стараюсь следить за ним»

«На фото слева я вешу 42 кг. Справа — 51 кг».

15. «Смотрю на эти снимки и каждый раз невольно улыбаюсь. Чуть больше 4 лет трезвости»