15+ человек рассказали о теплых воспоминаниях из своего бедного детства, чтобы доказать, что не в деньгах счастье
Не всем повезло расти в достатке и ни в чем себе не отказывать. Но детство было и остается той порой, когда в воздухе витает вера в чудо, не зависящая ни от каких материальных благ. А то, что близкие люди рядом и могут обнять и поддержать, для любого ребенка всегда важнее всех денег мира.
Мы в AdMe.ru были тронуты историями пользователей сети, которые искренне рассказали о тех моментах из своего небогатого детства, которые запомнились им на всю жизнь. Вот самые впечатляющие из них.
- 90-е, Пермь. Мама растила нас одна, торговала на рынке в жару и в холод, чтобы выжить. Мы с братом, увлеченные нашими остросюжетными играми, не замечали, как мама приходила с работы. Она открывала дверь и звонко-звонко выкрикивала: «Персики мои, персики! А ну, кто быстрее маму целовать!» Мы бросали все свои игрушки и бежали со всех ног. Мамины холодные руки, красный нос и морозное пальто... Помню эти ледяные, но такие теплые объятия. © Подслушано / Ideer
- Над моим братом издевались в школе, потому что мы были бедны и носили дешевую одежду. Однажды он подрался из-за этого и его отстранили от занятий. Когда мама спросила, что случилось, он не захотел ранить ее и солгал. Когда я рассказал ей правду, она заплакала. А потом отвела нас, всех троих детей, в магазин, купила по паре дорогущих кроссовок и заставила пообещать не рассказывать об этом отцу. А если он спросит, сказать, что это обувь с распродажи. 2 раза в год она покупала нам кроссовки, которые наша семья не могла себе позволить, чтобы нас не дразнили в школе. Люблю тебя, мам. © tkm0ney / Reddit
- Были тяжелые времена, денег не хватало. Подходило время выпускного после начальной школы. За платьем в магазин меня никто не звал, да я и понимала, что не на что его купить, не просила даже. И мама из своего свадебного платья сшила мне самый шикарный наряд. Я видела, как она плакала, когда шила его, но и как она улыбалась, глядя на меня, счастливую, на празднике. © Подслушано / Ideer
- В детстве я не понимал, насколько мы бедны. Мои родители старались дать нам все что могли. Мы любили бейсбол, и я очень хотел пойти на матч, но мы не могли себе этого позволить. И тогда моя мама расставила стулья перед телевизором и пронумеровала их, а затем дала нам самодельные билеты и немного денег. Когда пришло время игры, мы выстроились в очередь у дверей, папа проверил билеты и показал нам, где наши места. После начала матча мои родители принесли с кухни поднос с хот-догами, сладостями и газировкой: «Хот-доги, берите хот-доги!» И мы, дети, «купили» все что захотели. Лучший бейсбольный матч в моей жизни! © StuTim / Reddit
- В детстве дружила с соседским мальчишкой. Достаток не играл для нас особой роли, но и тогда было ясно, что видик, приставка, полный холодильник вкусностей и отдельная комната с кучей игрушек, как у него, мне не светят, хотя мои родители старались как могли. И вот у нас открылось детское кафе. Соседа моего туда сразу же повели. А я что? Папа дома полгода: ногу сломал. Мама одна впахивает на заводе. Какое тут кафе? Прихожу в гости к другу, играем, он спрашивает: «Была в новом кафе?» Я отвечаю: «Не хочу. Мне неинтересно». Он меня переубеждает, что там классно. Тут его мама вмешалась, мол, отстань. Потом пошла к моей маме, они поговорили, а на следующий день приходит ко мне сияющий друг и говорит, что приглашает меня в кафе. Там мне стало жутко неудобно из-за высоких цен: вместо молочного коктейля можно было купить в магазине 4 йогурта и неделю есть. Видя мою растерянность, друг и его мама сказали, что угощают. Я выбрала коктейль и фруктовый салат, было очень вкусно, до этого я ничего подобного не пробовала. Потом они еще водили меня в зоопарк. У родителей не хватало времени: работали. © Elena1994 / Pikabu
- Мое детство было несладким. Одно из самых приятных воспоминаний: встаю в 5 утра, иду в огород, залезаю на черешню. На самый верх! Любуюсь рассветом и ем ягоды. Иногда эта черешня была единственной едой за день. © Подслушано / Ideer
- Я рос без отца. Мать работала дворником ради того, чтобы мы жили в служебной квартире, состоящей из одной маленькой комнатушки. Денег хватало от зарплаты до зарплаты. Поэтому на столе часто бывали макароны, обжаренные с килькой в томатном соусе, и суп из куриных лап. А также порезанный репчатый лук с солью, политый нерафинированным подсолнечным маслом. Но тот, кто сказал бы мне тогда, что это еда бедняков, выглядел бы полным дураком. Кильку с макаронами я и сейчас ем довольно часто, и дело уже не в деньгах, а в ностальгии по детству. © russtex / Pikabu
- Такой суп у нас назывался «Судьба динозавра». Вкусный! © Vagrant18 / Pikabu
- А я периодически ем макароны с сахаром. Жена смотрит как на дурного, а что поделать — вкус детства. © vmarkelov / Pikabu
- Когда мне было лет 8, бабушка работала в детсаду сторожем. Иногда я оставалась там с ней на ночь. Так здорово было бегать по пустому садику, играть в чужие игрушки, кормить детсадовских рыбок и попугая, заглядывать в каждую дверь. Никто не стоял над душой и не следил. Считала себя хозяйкой огромного 2-этажного замка с кучей комнат. © Подслушано / Ideer
- Однажды в детстве моя бабушка исполнила мечту почти каждого ребенка. Придя из школы, я обнаружила целую морозилку мороженого. Это было помятое эскимо. Как я сейчас понимаю, скорее всего, оно было куплено по дешевке, как брак. Денег у бабушки было мало, как и у всей семьи. Но это было настоящее счастье! © Подслушано / Ideer
- Мы праздновали Рождество так, как могли себе позволить. Однажды у нас не было елки, поэтому мой старший брат принес перекати-поле, покрасил его в зеленый цвет, и мы украсили его конфетами. В другой раз мы сделали елку из бумаги и прикрепили к стене. В рождественских чулках нас обычно ждали мандарин, мятный леденец, пачка жевательной резинки и монетка. Иногда игрушка. В какие-то годы было получше, в какие-то похуже... Мы пекли печенье, и это было весело. Мама всегда старалась приготовить что-то вкусненькое. И главное — мы были вместе. Я ждала Рождества и любила его. И все еще люблю. © Kat Bybee / Quora
- Моя семья была такой бедной, что один раз мама не смогла сдать деньги на школьный новогодний утренник. На утреннике Дед Мороз открывает мешок, а я сижу фиолетовая от стыда, ведь сейчас все увидят, что я осталась без подарка. Но Дед Мороз вручил подарок и мне. Я набралась храбрости и спросила учительницу, откуда он. Оказалось, другие родители скинулись. Спасибо этим святым женщинам. © Ольга Соколова / Facebook
- Наш ребенок до сих пор помнит наши шикарные ужины в 90-х. В один вечер мы ели «желтого дракона» — рис, отваренный с бульонным кубиком и поджаренный со шкварками. В другой вечер — «красного дракона». Это был вареный рис, смешанный с кетчупом. © Marinka Aijlo / Facebook
- Я из бедной семьи. Родители моего парня (теперь он мой муж) быстро поняли это. Они приняли меня в свою семью и заботились обо мне искренне, а не из жалости. Мне нравилось рисовать, и они нашли мне преподавателя. Это было так здорово! Однажды моя мама попросила меня сказать учительнице, чтобы та подождала с оплатой. Но когда я в конце концов принесла ей эти деньги, она уже обсудила это с мамой моего парня и сказала, что платить не нужно, так как я «получила стипендию». До сих пор вспоминаю это с благодарностью. © bageltricloud / Reddit
- Ребенком я не понимала, что мы бедны. У меня были одежда, еда 3 раза в день и крыша над головой. Мое детство казалось мне идиллическим. Я думала, что мы выращиваем еду просто потому, что маме нравится сажать, пропалывать, собирать урожай, консервировать и т. д. Что ей нравится шить нам одежду. Что мы не пьем газировку, потому что она вредная. Одним из моих самых любимых блюд в детстве были шкварки из соленого сала. А настоящий стейк я попробовала уже подростком в гостях у друзей. Иногда быть богатым не означает иметь много денег. У меня было богатое детство. © Dawn A. Charron / Quora
А какие теплые моменты из детства вы вспоминаете независимо от того, жила ваша семья в достатке или в бедности?
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