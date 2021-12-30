15+ человек рассказали о теплых воспоминаниях из своего бедного детства, чтобы доказать, что не в деньгах счастье

Не всем повезло расти в достатке и ни в чем себе не отказывать. Но детство было и остается той порой, когда в воздухе витает вера в чудо, не зависящая ни от каких материальных благ. А то, что близкие люди рядом и могут обнять и поддержать, для любого ребенка всегда важнее всех денег мира.