15 человек рассказали о случаях, когда родные явно свернули не туда в вопросах воспитания

Семью не выбирают, но порой поступки и поведение родственников сильно аукаются детям во взрослой жизни. Пользователи сети не постеснялись и решили поведать о том, что иногда воспитание влияет на человека совсем не так, как планировалось.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам не приходилось сталкиваться с таким произволом. А пока предлагаем прочесть истории тех, кто спустя время разглядел, к каким последствиям приводят некоторые наставления и привычки близких.

Мой отчим постоянно высмеивал все, что мне нравилось: музыку, фильмы, даже апельсиновый сок, который я любил. Теперь я не рассказываю людям о своих интересах, потому что боюсь быть высмеянным в очередной раз. © OnyxArcana / Reddit

Родственники подарили мне на день рождения набор мебели для Барби, я его обожала. Но потом куда-то пропала целая ванная, я очень расстроилась. Через несколько лет пришла в гости к друзьям родителей и увидела у их дочери ту самую ванную из моего набора. Затем пропадали и остальные игрушки, и я уже знала, куда они шли. А родители не понимают, почему я боюсь, что они мои вещи отдадут в мое отсутствие. © SunafOyarr / Pikabu

Моя мама постоянно рассказывает истории о том, как она брала меня на гулянки, на которых я была настоящей паинькой. Говорит, что могла просто посадить меня в комнату и я никогда не плакала. И однажды моя сестра сказала ей: «Да. Она рано поняла, что к ней никто не придет. Поэтому она такая, какая есть». © Difficult-Lychee-782 / Reddit

Мой папа очень хорошо разбирается в машинах и ремонте. Когда я вышла замуж, мой муж очень стеснялся просить о помощи или принимать помощь от родителей, потому что предполагал, что они хотят что-то взамен. Ему потребовалось около 3 лет, чтобы понять, что они просто любят нас и любая оказанная помощь не подразумевает никаких условий. © batmansmother / Reddit

Мама, брат и я учились в одной школе. Как-то на юбилей этой школы собрались выпускники разных лет. И вот со сцены зачитывают списки наиболее успешных, меня тоже упоминают. Меня не было, соседи рассказали об этом, когда я в гости к родителям приезжала. А мама взахлеб рассказывала мне о школе, о своих одноклассниках. Ну и упомянула, что со сцены похвалили дочку подруги. Обо мне ни слова. Не то чтобы я в семье была белой вороной или меня не любили, но вот чтобы гордиться — нет. И когда она мне впервые написала, что гордится мной, я, будучи уже 40-летней взрослой теткой, разревелась прямо на улице. Повод для маминой гордости забыла, а эмоции запомнила. © Dar80 / Pikabu

Как-то раз бабушка купила нам с братом два замораживаемых йогурта. Брат съел свой не заморозив. А я поставила замораживаться. Бабушка, когда увидела, что у меня замороженный, стала требовать, чтобы я поделилась с братом. В итоге я психанула и ушла, а брат сожрал половину моего йогурта. Ощущение того, как мне дали что-то, а потом забрали, незабываемо. © dr.wicca / Pikabu

Мама — женщина своеобразная. Выбросить все черновики (я музыкант) за несколько лет — да зачем тебе этот хлам, еще напишешь? Отдать мой раритетный проигрыватель, доставшийся чудом, с двумя сотнями оригинальных записей в счет оплаты ремонта телевизора (копейки) — зачем тебе это старье? Еще удивляется, что внуков ей редко привожу. © Подслушано / Ideer

Когда растешь с родителями, которые кричат на тебя за то, что ты существуешь, в последующем ты развиваешь способность максимально скрывать свое присутствие и стараешься всегда «не отсвечивать» и свести к минимуму шум, который ты производишь. © ******Analyst / Reddit

На меня часто орали в детстве. За что-то сломанное, испорченное или разбитое, за просыпанную соль, за вымазанную одежду и за многие другие вещи, которые случались исключительно по моей детской неуклюжести. Потом эта история начала повторяться с моими парнями, которые тоже по малейшему поводу орали как бешеные. Просто для меня это было нормой, что на меня орут за каждую неосторожность, и я даже не думала, что можно как-то по другому. Хорошо, что возраст принес мудрость и я поняла, что так быть не должно. © midnight889 / Pikabu

До сих пор не понимаю, почему в моем детстве родители купили двушку в хорошем районе, хотя был вариант купить трешку в районе и доме чуть похуже. Тогда у нас с сестрой были бы отдельные комнаты, а так мы жили в одной, вечно грызлись, ужиться не могли. Может быть, и отношения сейчас были бы нормальные. И ведь родители все видели, но все равно гнули свою линию: «Ишь вы, барыни, каждой свою комнату подавай». Ну и чего добились? Что мы с сестрой так и не дружим особо? Еще бы, мы же 18 лет друг друга ненавидели. © Подслушано / Ideer

Мне в школе нравилось заниматься радиоэлектроникой. Когда я сказал, что хочу поступать в колледж на программиста, мне сказали: «Ты что-о-о?! Никакого колледжа! Будешь милиционером!» Сейчас я юрист с маленькой зарплатой. С матерью встречаюсь раз в несколько лет, ибо не хочу ее видеть... © Jack*****hitel55 / Pikabu

Мои родители внушили мне: «Тебе не нужны друзья». Культ позиции «только семья». И теперь, будучи уже взрослым, я не знаю, как обрести или сохранить друзей. © yousaygrace / Reddit

Иногда дети не самых благополучных родителей заикаются, когда говорят. Заикание, невнятная речь и «детский лепет» — все это может быть вызвано эмоциональным насилием. Я поняла, что мне нужно держаться подальше от мамы, когда я превратилась из оратора в заику. © Veryexpensiveggs / Reddit

Сестра рассказывала, что в детстве родители заставляли ее учиться играть на скрипке, хотя она это ненавидела. После окончания музыкальной школы скрипка была заброшена, а впоследствии увезена на дачу. У сестры родилась дочка, и, когда ей было лет 5, она эту самую скрипку нашла и, играя, разбила о дерево. Сестра говорила, что в этот момент сидела на веранде, пила кофе и с мстительным удовольствием наблюдала за тем, как ее скрипку ломают. © selxoznik / Pikabu

Мать моей жены — самый настоящий нарцисс. И вот что я заметил, когда мы с супругой только начинали встречаться. Всякий раз, когда мы куда-то шли и я спрашивал, чем она хочет заняться, она отвечала: «Всем, чем ты захочешь». Мне пришлось несколько раз спрашивать: «Нет, чем хочешь заняться ты?» Ее мать осталась такой же властной. С ней мы больше не общаемся, и жена говорит, что никогда не была так счастлива. © Cobbler91 / Reddit