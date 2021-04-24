15 человек поделились историями, после которых хочется воскликнуть: «Враки! Быть такого не может!»
Сколько раз мы при просмотре какого-нибудь фильма или сериала возмущенно восклицали: «Да ну, в жизни такого не бывает». А ведь еще как бывает, и жизнь определенно собрала бы все «Оскары» и «Золотые глобусы» как лучший и самый непредсказуемый сценарист.
Мы в AdMe.ru затаив дыхание прочитали 15 реальных историй, которые звучат как нелепая выдумка.
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Было 4 часа утра. На улице ко мне подошла девушка в блестящем свадебном платье с хорьком в руках. Она отдала зверька мне и попросила заботиться о нем. Что ж, хорек по имени Леди Гомперс стала моей верной подругой на долгие годы. © rumpelsKILLskin / Reddit
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Работала официанткой. Как-то после смены поздно ночью мы увидели мужчину на улице. Одна из моих коллег узнала в нем немецкого оперного певца, который приехал в город на гастроли. И он устроил нам 3-минутный концерт прямо посреди улицы. © _Manalishi_ / Reddit
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В 3 часа ночи я увидела парня, который просто катался на роликах по холлу отеля Ritz-Carlton. Я не могла поверить, что никто из персонала даже не пытался его остановить или привлечь к ответственности за это. Позже я вошла в лифт прямо за ним, и оказалось, что это был Джим Керри. © mandy_croyance / Reddit
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Ждали мы с женой в метро поезд. Приехал первый, и тут же на платформу приземлился голубь и спокойно зашел в поезд, как будто он едет на работу или типа того. Мы посмеялись, но тут приехал второй поезд. И оттуда вышел другой голубь, а потом взлетел на то же место, где сидел первый. Так мы узнали, что лондонские птицы вовсю пользуются метро. © notanaardvark / Reddit
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А я видела машину, которая была покрыта не краской, а коротким коричневым мехом. С тех пор больше никогда такого не встречала. © FreshSecretary4305 / Reddit
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Мы были дома и услышали одиночный стук в дверь. Это было странно, и сын решил пойти посмотреть, в чем дело. Он открыл дверь, и следующее, что я помню, — кот, буквально летящий по нашему дому. Наши домашние кошки мигом прискакали, чтобы защитить территорию от чужака, который спрятался в недрах дивана. Мы четверть часа пытались отловить своих кошек и выгнать чужого, распахнули все двери. Это был полный хаос. © HDcherie / Reddit
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Решили прогуляться с утра с парой друзей. Вдруг к нам подъехала машина, и 2 женщины оттуда спросили, не видели ли мы их лошадь. Мы знатно удивились, но вежливо ответили, что никакой лошади не встречали, и женщины уехали. Буквально через 30 секунд появляется лошадь и пробегает метрах в 3 от нас. Мы были в восторге. © I_got_a_name_ / Reddit
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В меня сзади въехала женщина. Мы остановились, я вышел из машины и приготовился к разговору, как вдруг к нам подъехал пикап. Оттуда вылез мужик и начал выяснять со мной отношения. Сразу за ним приехал еще один мужчина в фургоне, и они стали ругаться уже между собой. При этом женщина сидела в своей машине, заблокировав дверь. Уже потом я узнал, что у этой мадам была интрижка с парнем из пикапа, а в фургоне был ее муж, который поймал их на месте преступления. © comebackasatree / Reddit
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Увидела на вокзале невесту, которая куда-то бежала, а за ней едва поспевали подружки невесты, придерживая шлейф платья. © ImaginarySail6 / Reddit
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Ехал на внедорожнике, как вдруг меня подрезал пацан лет 8 на маленьком мотоцикле. За ним сидела девочка, на вид еще младше. Они припарковались у школы, спрыгнули и убежали. © Billbapizza / Reddit
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Раньше работал в ночной охране и как-то видел, как крыса гналась за 2 котами. На какое-то время я даже переосмыслил эту жизнь после такой картины. © Jtenka / Reddit
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Я вышел на задний двор и обнаружил там курицу. Странно то, что кур у меня нет, а двор огорожен забором без единого зазора. Все стало ясно, когда непрошеная гостья подбежала к сетчатому забору и начала карабкаться по нему, цепляясь клювом. Скажу я вам, куры, оказывается, ловкие альпинисты. © Raven4869 / Reddit
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Подъезжал к дому после работы и увидел, как кто-то выгуливает огромную черепаху! Там было 2 полицейских, которые, видимо, решили узнать, что происходит. Но потом они просто стали фотографироваться с этой черепахой так, как будто они очень медленно бегут за ней и не могут догнать. Это было круто. © Abbreviations-Odd / Reddit
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Я видел свадьбу прямо на парковке. Вместо колец у них были браслеты с шипами, а невеста была в джинсовых шортах, и на пояснице у нее красовалась татушка «Живем один раз». © ConsequenceTop5763 / Reddit
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Несколько лет назад работала официанткой в одном популярном месте. Однажды ко мне подошла женщина и спросила, не хочу ли я увидеть что-то классное. Я согласилась, мол, а почему бы и нет. И тут она вытаскивает из-под одежды фиолетовую тряпку и начинает ее разворачивать. Я слышу щебетание, и да, эта мадам вытащила из своего лифчика цыпленка и позволила мне его погладить. А потом попросила никому не рассказывать. Но я не удержалась и рассказала всем. © marylamb2020 / Reddit
А с вами происходили случаи, когда вы думали: «Мне точно никто не поверит»?