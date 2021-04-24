15 человек поделились историями, после которых хочется воскликнуть: «Враки! Быть такого не может!»

Решили прогуляться с утра с парой друзей. Вдруг к нам подъехала машина, и 2 женщины оттуда спросили, не видели ли мы их лошадь. Мы знатно удивились, но вежливо ответили, что никакой лошади не встречали, и женщины уехали. Буквально через 30 секунд появляется лошадь и пробегает метрах в 3 от нас. Мы были в восторге. © I_got_a_name_ / Reddit

В меня сзади въехала женщина. Мы остановились, я вышел из машины и приготовился к разговору, как вдруг к нам подъехал пикап. Оттуда вылез мужик и начал выяснять со мной отношения. Сразу за ним приехал еще один мужчина в фургоне, и они стали ругаться уже между собой. При этом женщина сидела в своей машине, заблокировав дверь. Уже потом я узнал, что у этой мадам была интрижка с парнем из пикапа, а в фургоне был ее муж, который поймал их на месте преступления. © comebackasatree / Reddit