15 человек рассказали о ситуациях на работе, которые бесят до пара из ушей
На любой работе бывают ситуации, от которых до точки кипения дойдет даже очень спокойный человек. Порой это зарплата, которую нужно копить 15 лет, чтобы слетать в страну мечты, иногда вздорные и жадные клиенты или коллега-болтун, а временами и просто уведенная в неподходящий момент ручка.
В этих историях, которые кропотливо отобрали авторы AdMe.ru, люди с иронией и легким юмором поведали о ситуациях, которые бесят многих из нас. Думаем, после прочтения некоторых из этих рассказов вы будете проще относиться к подобным неурядицам.
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— Кость, у всей бухгалтерии мышки перестали работать сегодня!
Ну пошел... Втыкаю мышку — не работает. Вторая тоже, третья, четвертая... Думаю, что, блин, за мышиная лихорадка такая? Перегружаю компы, выдергиваю мыши — не работают. Вставляю свою — работает. В задумчивости переворачиваю одну из мышек и вижу, что
сенсор заклеили биркой с инвентарным номером. Инвентаризация у них вчера была! © Bash.im
- Лет 7 назад переехали в новое банковское отделение — я и кассир с приходящей из главного офиса техничкой. Как-то техничка приболела, а клиенты все шли, принося на обуви кучу грязи. В общем, беру я швабру, мою себе пол, и тут в отделение входит клиент. Спрашиваю: «Чем могу помочь?» В ответ игнор. Ну ок, мою дальше. Видно, парню надоело, просит позвать кредитного работника. Иду мою руки и приглашаю его. Он слегка бледнеет и выдает: «Никогда мне уборщики кредиты не оформляли... Зовите директора!» А что мне остается? Надеваю пиджак с бейджем «Начальник отделения № 8, Ф. И. О.» и фотографией на нем. Вылетел он из отделения на полной скорости. © аbsentis / AdMe.ru
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Лето, я на побережье Черного моря. До конца недельного отпуска 2 дня. Звонит начальник из Москвы.
— Ты где?
— В кафе у моря.
— Завтра утром выходишь на работу! Иначе уволен!
Я с семьей — в машину и на скорости в Москву. Утром выхожу на работу, встречаю начальника, а он говорит: «А ты чего приехал?» © Алексей Матюшкин / Facebook
- Работал я в компании, у которой был стиль управления, который называют «чайка-менеджмент»: каждые 3 месяца некомпетентный племянник генерального директора вылетал из офиса, громко кричал, устраивал разнос всем и каждому, а затем улетал обратно в корпорацию, считая, что работа сделана хорошо. © Ryan Jentzsch / Quora
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Многим знакома проблема: берут ручку «на секунду», а потом обнаруживаешь ее в чужом кабинете. В этот раз увели у меня на работе степлер. Идти искать злодея было лень, и я решила действовать другим путем.
— Люб, — обратилась я к соседке справа. — У нас запасной степлер есть? Мой какая-то зараза сперла.
Не успела она мне ответить, как раздался обиженный голосок коллеги, сидящей слева:
— Не сперла, а одолжила. На, забирай!
Прошла уже неделя, а коллега по-прежнему на меня дуется. © JxaJxa / PIkabu
- Прихожу утром на работу, открываю запертый кабинет и вижу, что... на стуле для посетителей около моего стола висят мокрые мужские носки! Оказалось, охранник в туалетной комнате стирал и не нашел ничего лучше, чем открыть кабинет и повесить их сушиться. © екатерина комарова / Facebook
- Работаю официанткой. Терпеть не могу, когда я подхожу к столику, представляюсь гостям и спрашиваю, не хотят ли они узнать о фирменных блюдах, а в это время 2 из 6 клиентов сидят в телефонах. После того как я подробно все расскажу, один из этих двоих наконец отрывается от своего мобильного и спрашивает: «Какие у вас фирменные блюда?» Улыбнувшись, повторяю все заново. Тут еще один клиент, видимо, не дождавшись ответа в мессенджере, тоже обращает на меня внимание и задает тот же вопрос. И я, как попугай, улыбаюсь и повторяю это в третий раз. Кажется, некоторые люди считают, что они единственные, кого я должна обслуживать. © Rebecca Mason / Quora
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Понадобилась мне ручка. Я думал, что попросить ее будет разумным требованием. Но шкаф на моем этаже был заперт. Администратор сказала мне спуститься за ней на склад в подвале. Там я объяснил, для чего она мне нужна. Мне ответили, что такие просьбы должны быть одобрены моим начальником отдела. Я был новичком и еще не был знаком со своей начальницей, да и работала она в другом городе. Пришлось отправить ей электронное письмо и попросить позволения взять ручку со склада. © NicolasCage4eva / Reddit
- Мой дядя (гастроэнтеролог) и его жена (следователь) поехали отдыхать во Францию, где часто слышали от новых знакомых: «Ого, ничего себе! Вы полицейский и врач? Вы же, должно быть, очень обеспеченные люди». Говорят, неловко было признаться, что они копили на этот отпуск 15 лет. © valenayaspers / Twitter
- Я работал менеджером в небольшом магазине, где продавались компьютерные принадлежности, а также было интернет-кафе. И вот чем эта работа вызвала у меня раздражение. Владелец не оплатил счет за интернет-связь, поэтому ее отключили. Затем спросил меня, почему упали продажи в интернет-кафе. Я напомнил ему, что счет не оплачен, а он ответил, что я должен позвонить им и снова включить его. Я спросил, собирается ли он оплатить счет. Он не собирался. © beasty4k / Reddit
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Приходит сегодня клиент и говорит менеджеру:
— Ну что, давайте теперь сигнализацию ставить? Мы же с вами уже сработались?
— Да, конечно, только с вами мы теперь будем работать лишь по предоплате.
— Ну и глупцы! Такого клиента потеряли!
Почти 6 месяцев назад: клиент оплачивает оборудование. Договариваемся, что работы будут оплачены в день монтажа видеодомофона и магнитного замка. После окончания работы клиент проверяет, доволен. Говорит, что наличных нет и что сделает безналичный перевод менеджеру. Звонят менеджеру — денег не приходило, на звонки клиент не отвечает. Ответил, только когда позвонили с незнакомого номера, а деньги перевел спустя неделю ежедневных напоминаний, да еще и был недоволен. © vodorodik / Pikabu
- Прям бесит, когда на вопрос отвечают не по делу. Простой пример. Звоню секретарю:
— Аня, привет, директор подписал документы?
— У Агаты на столе, — отвечает Аня и кладет трубку.
И вроде бы понятно, что документы подписаны, что Аня положила их на стол Агаты, но почему нельзя ответить: «Да, подписал, они на столе Агаты»? Иду к столу Агаты, беру документы, а они не подписаны, директор все перечеркнул, типа переделать. Блин! Ну почему нельзя этого было сказать?! © ZfRom / Pikabu
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Когда мы ходили на работе в туалет, это время вычитали из положенных нам 15-минутных перерывов или перерыва на обед. Нужно было зайти к менеджеру, чтобы получить ключ от туалета, после чего он включал таймер. Когда вы возвращались, он останавливал таймер и говорил, на сколько минут сократился следующий перерыв. А если кто-то допускал в работе ошибку, над ним тоже стояли, засекая время, пока он ее исправлял. А затем сокращали на соответствующее количество минут его отдых. Отработав по контракту оговоренное количество часов, я распрощался с этой компанией. © jamaidens / Reddit
- Больше всего меня раздражает в моей работе парень, чье рабочее место располагается рядом с моим. Он весь день разговаривает сам с собой и рассказывает мне о своих успехах в SimCity. К слову, я никогда не спрашивал его об этом и не играю в эту игру. А еще он ест кексы с каждым приемом пищи вместо гарнира. Гамбургер с кексом, салат с кексом — что может быть лучше? © bistec / Reddit
- Лечился в больнице. Со мной рядом лежал мужик в довольно тяжелом состоянии. И тут он резко начал проситься на выписку. Говорит, надо срочно написать квартальный отчет на работе. Врач ему: «Господи, неужели никто, кроме вас, не напишет его?» А тот в ответ: «В том-то и дело, что напишут». © MiaVia / PIkabu
Какие ситуации на работе выводят вас из себя? Какие курьезные ситуации с клиентами или коллегами вы не можете забыть уже долгие годы?