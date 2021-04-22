15 человек рассказали о ситуациях на работе, которые бесят до пара из ушей

Приходит сегодня клиент и говорит менеджеру:

— Ну что, давайте теперь сигнализацию ставить? Мы же с вами уже сработались?

— Да, конечно, только с вами мы теперь будем работать лишь по предоплате.

— Ну и глупцы! Такого клиента потеряли!

Почти 6 месяцев назад: клиент оплачивает оборудование. Договариваемся, что работы будут оплачены в день монтажа видеодомофона и магнитного замка. После окончания работы клиент проверяет, доволен. Говорит, что наличных нет и что сделает безналичный перевод менеджеру. Звонят менеджеру — денег не приходило, на звонки клиент не отвечает. Ответил, только когда позвонили с незнакомого номера, а деньги перевел спустя неделю ежедневных напоминаний, да еще и был недоволен. © vodorodik / Pikabu