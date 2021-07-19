15 человек рассказали о самых заурядных вещах, которые в детстве казались роскошью для богатых

В жизни многих семей бывают сложные периоды, когда средств не хватает даже на самое необходимое. А дети ведь часто даже и не замечают всех этих родительских трудностей. И только вырастая, они вдруг осознают, что множеством когда-то недоступных вещей на самом деле вполне реально обладать.

Мы в AdMe.ru не любим заглядывать в чужой кошелек, а вот наблюдать за жизнью людей обожаем. И поэтому просто не могли пройти мимо откровений интернет-пользователей о том, какие обыденные сегодня вещи казались им когда-то признаком просто неслыханной роскоши и богатства.

Холодильник, в котором, блин, есть еда! Ведь в своем невозможно бедном детстве его как ни открой — только масло валяется. Помню, когда ходил в гости, то впадал в какой-то шок при виде всяких закусок в этом самом холодильнике. Пообещал себе, что жизнь моих детей обязательно будет вкусной и, собственно, так и сделал. Моя маленькая победа. © Nixher / Reddit

Крем для бритья и качественные бритвы. И вроде бы денег у нас в семье было достаточно, но мама заставлять брать самые дешевые однолезвийные и проходить по ногам мылом вместо крема перед этим самым бритьем. Повзрослев, я была просто в шоке, когда узнала, что этот несчастный крем стоит $ 3,5. Я-то была уверена, что он должен быть раз в 7 дороже. © mydogisincharge / Reddit

Да просто купить попкорн в кинотеатре. Мои родители всегда заставляли нас брать еду из дома и втихаря ее проносить, ведь со своим вообще-то туда было нельзя. © thatwickedlemur / Reddit

Обычный отпуск, ребята. Мне кажется, папа в принципе не брал никаких отпусков или отгулов больше, чем на полдня. Даже по выходным работал. Но да, я понимаю, что из-за нашей катастрофической бедности он был уверен, что так нужно, чтобы просто выжить. Я, кстати, слышала о людях, которые отправлялись во всякие походы на пару недель, и была уверена, что они настоящие миллионеры. © littleredhoodlum / Reddit

Мы вот ходили в McDonald’s только раз в год. В меня просто впихнули мысль о том, что еда там — это очень дорого и только для богатых. Я так завидовал тем, у кого видел эти заветные красно-желтые коробки! Но когда я вырос и начал работать, то понял, что еда-то там дешевая! А мои родители просто очень странно обращались с деньгами. Кстати, нам они покупали настолько дешевую еду, что до сих пор помню эти бесконечные хрящи в мясе. А вот сами родители это не ели, на ужин у них было совсем другое, мда. © Retrosonic82 / Reddit

Просто чистый дом. Да, знаю, это звучит странно. Родители были теми еще плюшкиными, и мне всегда казалось, что чем меньше всякого старого хлама в квартире, тем богаче ее хозяева. © OwnBackground6676 / Reddit

В мои 6 или 7 произошел такой конкретный поворот в понимании настоящего богатства. Мы тогда были очень бедными, но я все равно умудрилась попасть в дорогую частную школу — бабушка с дедушкой помогли. И естественно, вокруг были очень богатые дети, которые даже не подозревали о таком своем положении.

А еще тогда писком моды были одни куклы, они были буквально у всех. И да, я тоже такую заполучила. Только всякие платьица для нее мама шила уже сама, не покупала отдельно. Качество, кстати, у них получалось гораздо круче этих магазинных.

Так вот, пригласили меня на день рождения к одной богатенькой ученице. Ну а для подарка мама сшила парочку нарядов для той модной куклы, потому что денег не было. И знаете что? Мама именинницы попыталась вернуть подарок и заявила, что он «слишком роскошный»! И вот тогда я осознала, что для этих людей затраченное время было гораздо ценнее денег. © newhappyrainbow / Reddit

А еще тогда писком моды были одни куклы, они были буквально у всех. И да, я тоже такую заполучила. Только всякие платьица для нее мама шила уже сама, не покупала отдельно. Качество, кстати, у них получалось гораздо круче этих магазинных. Так вот, пригласили меня на день рождения к одной богатенькой ученице. Ну а для подарка мама сшила парочку нарядов для той модной куклы, потому что денег не было. И знаете что? Мама именинницы попыталась вернуть подарок и заявила, что он «слишком роскошный»! И вот тогда я осознала, что для этих людей затраченное время было гораздо ценнее денег. © newhappyrainbow / Reddit Покупать что-то спонтанно, вот потому что просто захотелось. Мы-то всегда ходили по магазинам со списком и закупались четко по нему. Понравилась игрушка или конфета — просто нет, никаких отступлений. Ну и, понятное дело, никаких доставок еды или посещения кафешек. Только на день рождения, все. © jjellybeann / Reddit

Да просто чувство стиля! Оказывается, необязательно спускать дикие тысячи на шмотки, чтобы шикарно выглядеть. Все мои вещи стоят не больше $ 20, но я все равно нереально великолепна. © jchanceh9lol / Reddit

Заказывать газировку в ресторане. Да что уж там, я до сих пор не готов отдавать $ 3 за бутылку, которая в магазине стоит $ 0,1. © PoorCorrelation / Reddit

Однажды к нам пришли интересные такие люди. У них была шикарная машина, дом на колесах, они болтали о том, чтобы купить еще один водный мотоцикл, и о том, как часто и ну очень разнообразно они мотаются по отпускам. Естественно, я был уверен, что они богаты. А потом мама сказала, что они вообще-то зарабатывают столько же, сколько и мы. Почему, ну почему у нас не было всех этих шикарных вещей? А спустя время стало понятно почему. Эти люди просто объявили о банкротстве. В общем, народ, живите по средствам. © KannaKamuiFSN / Reddit

О, помню, как меня поразила цветная ароматизированная туалетная бумага в доме у бабушкиной подруги. У нас-то была обычная белая однослойная. © karen_rittner54 / Reddit

Обычное домашнее приготовление оладушек. Мы были очень бедными и частенько брали еду из пунктов, где ее раздавали бесплатно. Ну и я была просто уверена, что только у богачей есть сразу все необходимые ингредиенты. И вот как-то раз в младших классах я была с ночевкой у подруги. Ее мама спросила, хочу ли я на завтрак оладьи. Помню, была в просто неописуемом восторге от того, что они могут их себе позволить. А потом начала отнекиваться, мол, это слишком дорого, не хочу вас объедать. И вот тогда мне уже популярно объяснили, что нет, вообще-то, это не дорого. А я поняла, насколько же бедна наша семья. © lady_farter / Reddit

Просто унитаз, в котором можно смывать. У нас был такой компостный в сарае, и да, летом это было прекрасно, можно было за ласточками наблюдать, все такое. А вот зимой, конечно, лютый кошмар. Ну и позже я понял, насколько же мы были бедными. © comhghairdheas / Reddit

Всего лишь обувь по размеру. Я помню каждую свою «новую» пару (на самом деле взятую из коробок с пожертвованиями) в возрасте с 5 до 16. Сначала те, которые были мне слишком большими. Из-за этого я постоянно спотыкался, падал, вот это все. Потом вырос из них, они стали слишком тесными, но я все равно их носил, носил до упора. И только когда пальцам на ногах уже совсем худо становилось, мне доставали «новую» обувку. Ну и все по кругу опять. © Yzma_Kitt / Reddit